Bilhetes para temporada da Orquestra de Macau disponíveis a partir de 12 de Setembro

A temporada de concertos 2020-21 da Orquestra de Macau tem como tema “Impressões dos Mestres”, em memória dos aniversários de nascimento e morte de vários mestres da música de diferentes épocas, convidando uma série de músicos e grupos artísticos para encenar “obras-primas de virtuosos”, refere o Instituto Cultural. Os bilhetes para os quatro primeiros concertos da nova temporada de concertos estarão à venda a partir de 12 de Setembro.

A nova temporada de concertos da Orquestra de Macau tem início com o “Concerto de Abertura da Temporada 2020-21 – Vadim Repin e a Orquestra de Macau”, no qual a orquestra local vai colaborar mais uma vez com o violinista Vadim Repin, “que irá proporcionar uma actuação extraordinariamente poética com as suas técnicas impecáveis de execução”, refere o Instituto Cultural (IC) em comunicado, acrescentando que os bilhetes estarão à venda a partir de 12 de Setembro.

Em comemoração do 120º aniversário da morte do compositor italiano Giuseppe Verdi, a temporada de concertos irá terminar com o “Concerto de Encerramento da Temporada 2020-21 – Gala de Óperas de Verdi”, no qual a soprano italiana Maria Agresta e o tenor Marco Berti apresentarão “um programa de melodiosas árias de ópera, proporcionando um final perfeito à temporada de concertos”, aponta o IC.

Uma variedade de programas serão apresentados na nova temporada de concertos, incluindo uma série de concertos. Entre eles encontram-se “Tchaikovsky N.o 1”, executado pela Orquestra de Macau e o pianista chinês An Tianxu, “Estrelas em Viena – Concerto de Ano Novo”, com a participação da soprano coreana Sumi Jo e do maestro austríaco Erich Polz, que irão criar uma atmosfera vienense neste concerto; “Ecos Britânicos”, com o pianista Steven Osborne e James Judd, Maestro Chefe da Orquestra Filarmónica Eslovaca; “Concerto do Dia dos Namorados – Amor na Primavera”, executado em conjunto por Christoph Poppen, Maestro Principal da Orquestra de Câmara de Colónia e Maestro Convidado Principal da Hong Kong Sinfonietta, e a violinista nipo-americana Mayumi Kanagawa no Festival das Lanternas; o concerto “Momentos de Qin”, no qual o violoncelista chinês Qin Li-Wei, vencedor da Medalha de Prata no Concurso Internacional Tchaikovsky, regressa a Macau para partilhar a sua arte com os aficionados da música; e ainda os concertos “Indulgência no Piano de Câmara” e “Memórias Perenes de Paris”, pela pianista coreana Yeol Eum Son.

Orquestra de Macau colabora com MGM para rever clássico de Charlie Chaplin

A Orquestra de Macau e a MGM apresentam o concerto de Cinema “Charlie Chaplin – Tempos Modernos”, com exibição simultânea do filme no MGM Theatre . O concerto é dirigido por Timothy Brock, maestro da indústria da bandas sonoras para o cinema, que se associará à Orquestra de Macau “para proporcionar aos aficionados da música uma experiência audiovisual fantástica”. O programa incluirá cenas criadas com a tecnologia do teatro do MGM.