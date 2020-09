TNR criticam deputados por terem sido esquecidos na discussão da lei das agências de emprego

A Assembleia Legislativa vota esta quinta-feira na especialidade a proposta de lei das agências de emprego. O documento prevê uma maior regulamentação dos requisitos exigidos para licenciamento das agências de emprego, o aperfeiçoamento do regime de cobrança das agências de emprego e um melhoramento do regime sancionatório e de supervisão. Para Benedicta Palcon, os deputados não cumpriram a promessa de voltar a reunir com as associações de trabalhadores migrantes antes de entregar o parecer final para votação na especialidade.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A proposta de lei da actividade de agências de emprego vai hoje a votação na especialidade depois de ter sido discutida na 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. Em Dezembro do ano passado, três associações de trabalhadores migrantes reuniram-se com os deputados para partilharem algumas das suas preocupações sobre a nova lei, mas ao final de uma hora e meia saíram apenas com a promessa de uma nova reunião antes da entrega do parecer final do diploma, algo que não aconteceu.

“Não nos deram tempo suficiente para apresentarmos a nossa posição, porque nessa reunião [de Dezembro] o tradutor teve de sair mais cedo e não conseguimos discutir muito sobre as nossas reivindicações na petição que entregámos”, começou por dizer Benedicta Palcon, presidente da organização Greens Philippines Migrant Workers Union, em declarações ao PONTO FINAL.

Na altura da discussão na especialidade, a Greens Philippines Migrant Workers Union, a Progressive Labor Union of Domestic Workers e a PEDULI Indonesian Migrant Workers Concern apresentaram ao presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, uma petição com sete reinvindicações dos trabalhadores migrantes, nomeadamente o fim dos honorários cobrados pelas agências aos trabalhadores e sanções mais pesadas para as empresas que não respeitem as regras. Quase nove meses depois, a comissão terminou a discussão e enviou a versão final da proposta de lei para ser votada na especialidade. Benedicta Palcon lamentou que as associações não tivessem sido chamadas novamente à Assembleia Legislativa para discutir o assunto, e criticou o facto de ter recebido o parecer em chinês e português. “Só nos deram cópias em português e chinês do parecer final, por isso não sei se tiveram em consideração algumas das nossas opiniões. Ainda estou à espera de ajuda para tradução”, assinalou Benedicta Palcon, recordando depois algumas das preocupações levantadas pelos trabalhadores migrantes.

“Pedimos para que não fossem cobrados honorários aos trabalhadores de acordo com as directrizes da convenção da Organização Internacional de Trabalho, e pedimos também para que fossem tomadas em consideração as ameaças que as agências de emprego fazem aos trabalhadores. Muitas vezes estas agências intimidam os trabalhadores não-residentes e obrigam-nos a pagar elevadas tarifas e a seguir todo o tipo de ordens estipuladas pelas próprias agências. Espero que a proposta de lei tenha incluído algumas alterações tendo em conta as nossas preocupações, especialmente na questão das sanções e multas mais elevadas para as agências de emprego que cometam ilegalidades contra os trabalhadores”, frisou a representante da associação de apoio a trabalhadores migrantes das Filipinas.

Sobre o facto de ter recebido o parecer final da discussão da proposta de lei nas línguas oficiais do território, Benedicta Palcon considerou que o Governo deveria ter sido mais sensível nesta questão, uma vez que muitos trabalhadores não-residentes não falam chinês nem português, e a proposta de lei irá afectar as suas vidas. “Gostaríamos que os TNR pudessem ter acesso a toda a informação sobre os seus direitos legais nesta questão das agências de emprego e que os documentos oficiais fossem traduzidos para uma língua que todos pudéssemos entender. Deram-nos o parecer da comissão em duas línguas que não percebemos, como é que vamos entender o que foi decidido?”, criticou Benedicta Palcon.

Para a presidente da organização Greens Philippines Migrant Workers Union, muitos trabalhadores não-residentes sentem-se, mais uma vez, esquecidos em decisões que vão afectar directamente as suas vidas. “Estamos um pouco irritados porque não consideraram as opiniões dos trabalhadores não residentes. Não atenderam às nossas necessidades. Os TNR têm um enorme peso na economia de Macau e a nossa voz deveria ter sido tomada em consideração. Avançaram com a discussão da proposta de lei e nem sequer nos ouviram uma segunda vez depois de uma reunião que acabou mais cedo devido à falta de tradutor. Nessa reunião não tivemos tempo de apresentar todas as nossas preocupações e agora estamos indignados, especialmente porque nos deram uma cópia do parecer em duas línguas que não compreendemos. É ridículo que nos tenham dado estes documentos em português e chinês. A lei será votada amanhã [hoje] na Assembleia Legislativa e não tivemos oportunidade de ler o parecer traduzido em inglês, e por isso nem sequer sabemos do seu conteúdo”, concluiu.

Petição incluída no parecer final da 3.ª Comissão da AL

Apesar de não terem agendado uma nova reunião com as três associações de trabalhadores migrantes, os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa incluíram um relatório sobre a petição entregue pelos representantes das associações no parecer final da proposta de lei da actividade de agências de emprego.

Nas conclusões do relatório pode ler-se que os deputados tiveram em conta as preocupações apresentadas pelos trabalhadores não residentes-durante a apreciação da proposta de lei e fizeram alguns ajustes, nomeadamente na questão das sanções às empresas. No relatório, os deputados referem que a proposta de lei, através de diversas medidas, “incluiu o aperfeiçoamento do regime de cobrança e do regime sancionatório e de supervisão, de modo a regular melhor o funcionamento do sector e elevar a qualidade dos serviços”. Para além disso, pode ler-se no mesmo documento que “a proposta de lei aumenta significativamente os valores das sanções para as diversas infracções administrativas, e, por outro, os deveres e as responsabilidades das agências de emprego passam a ser mais detalhados e explícitos”.

Em relação aos documentos oficiais, os deputados da comissão recordam que as duas línguas oficiais de Macau são o chinês e o português. “Além da língua chinesa, pode usar-se também a língua portuguesa nos órgãos executivo, legislativo e judiciais da Região Administrativa Especial de Macau, sendo o português também a língua oficial”.

Na petição entregue à comissão, as três associações de trabalhadores migrantes defenderam que as agências de emprego “não devem cobrar quaisquer honorários” aos trabalhadores”, à luz dos acordos e princípios internacionais “constantes de três convenções da Organização Internacional do Trabalho”, considerando, assim, que a proposta de lei, ao permitir essa cobrança, “não se afigura conforme com o disposto nas aludidas convenções internacionais”. Segundo a explicação dos representantes do Governo, as três convenções referidas não são aplicáveis à RAEM. “As disposições da proposta de lei que permitem às agências de emprego não gratuitas cobrar, aos empregadores e aos trabalhadores (incluindo os residentes e os não-residentes), honorários pela prestação de serviços não contrariam as convenções aplicáveis à RAEM”.

A proposta de lei define que as agências de emprego não gratuitas podem cobrar honorários a empregadores e a trabalhadores (incluindo trabalhadores não-residentes) pela prestação de serviços, e para proteger os direitos e interesses dos trabalhadores não pode exceder 50% da remuneração de base do primeiro mês do trabalhador.