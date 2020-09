PJ deteve comerciante da Tanzânia por tráfico e consumo de cocaína no Bairro de San Kio

As autoridades de Macau apreenderam um total de 15 gramas de cocaína num apartamento localizado no Bairro de San Kio depois de receberem a informação de que os Serviços de Alfândega de Hong Kong tinham interceptado uma encomenda com 920 gramas deste tipo de droga para aquela morada. O destinatário da encomenda era um comerciante da Tanzânia e foi presente ao Ministério Público pelo crime de tráfico e consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na passada terça-feira um homem de 39 anos pelo crime de tráfico e consumo ilício de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas no Bairro de San Kio. O cidadão da Tanzânia entrou em Macau no dia 7 de Janeiro e encontra-se em situação ilegal no território pois o seu visto expirou. No apartamento do suspeito, de apelido Dossa, a PJ encontrou 15 gramas de cocaína e dinheiro no valor de 49.500 patacas. A investigação foi despoletada na sequência de um alerta dado pelos Serviços de Alfândega de Hong Kong depois de ter sido interceptada uma encomenda para Macau com 920 gramas de cocaína.

“No dia 1 de Setembro, os Serviços de Alfândega de Hong Kong detectaram uma encomenda enviada da Europa para uma morada em Macau por correio rápido contendo cerca de um quilograma de cocaína”, começou por dizer o porta-voz da PJ, acrescentando que o aviso das autoridades da região vizinha foi realizado no âmbito do programa especial de cooperação entre jurisdições alfandegárias de Guangdong, Macau e Hong Kong.

Dado que os estupefacientes foram apreendidos pelos Serviços de Alfândega de Hong Kong, os Serviços de Alfândega de Macau deram conhecimento do caso à Polícia Judiciária para que o destinatário da encomenda em Macau fosse identificado e localizado. Após investigação, a PJ localizou a residência do suspeito e deu início a um processo de vigia.

“O período de vigia durou uma hora. Quando os agentes viram uma mulher a sair do apartamento abordaram-na de imediato e entraram no apartamento, onde identificaram o destinatário da encomenda apreendida em Hong Kong com droga. No quarto do suspeito, a polícia encontrou 4,03 gramas de cocaína distribuídos por cinco embalagens. Durante a inspecção ao apartamento foram encontrados mais 10,97 gramas de cocaína, para além de 2,5 gramas de uma substância suspeita de ser droga”, referiu o porta-voz da PJ.

Durante o interrogatório, o suspeito alegou ser um comerciante da Tanzânia e que os estupefacientes encontrados no seu quarto foram adquiridos a um cidadão estrangeiro num estabelecimento nocturno. Sobre a encomenda apreendida em Hong Kong e a origem da restante droga encontrada no apartamento, o indivíduo “recusou colaborar com as autoridades”. “O suspeito foi submetido a um teste de urina e o resultado revelou uma reacção positiva à substância da cocaína. Nesta operação foram apreendidos um total de 15 gramas de cocaína e 2,5 gramas de uma substância suspeita. A cocaína foi avaliada em 49.500 patacas. Para além disso, os agentes da PJ encontraram dólares americanos, patacas e dólares de Hong Kong no valor equivalente a 33.000 patacas. A polícia suspeita que este dinheiro terá sido obtido através do tráfico de estupefacientes”, indicaram as autoridades.

A Polícia Judiciária assegurou também que irá dar continuidade à investigação para apurar a “proveniência da droga e os cúmplices em fuga”. Em relação à mulher que partilhava apartamento com o arguido, a polícia não encontrou indícios do seu envolvimento no caso de tráfico de droga. “Trata-se de uma indonésia trabalhadora não-residente que tinha um quarto no apartamento”, disse o porta-voz da PJ.

Na encomenda apreendida em Hong Kong, as autoridades locais encontraram 920 gramas de cocaína com um valor de mercado de 3,3 milhões de patacas.

O tanzaniano de 39 anos foi presente ao Ministério Público por suspeita de tráfico e consumo ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, e pode ser punido a uma pena de prisão entre 5 a 15 anos por tráfico, e a uma pena de prisão de 3 meses a 1 ano, ou com pena de multa de 60 a 240 dias, para o consumo.