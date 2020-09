Famílias vulneráveis vão receber mais 18,5 milhões em Setembro

O Governo vai gastar em Setembro mais 18,5 milhões de patacas em subsídios adicionais às famílias mais carenciadas, uma das medidas para responder ao impacto da pandemia. O pagamento da prestação adicional visa “ajudar as famílias em situação vulnerável […] a responder ao impacto da epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus”, e vai beneficiar mais de três mil agregados familiares, segundo comunicado divulgado ontem pelo Executivo.

Esta é a segunda vez que o suplemento é pago, depois de uma primeira prestação, em Março, e acresce ao subsídio regular já prestado pelo Instituto de Acção Social (IAS) às famílias mais vulneráveis.

Nessa altura, as autoridades da capital mundial do jogo enviaram os funcionários públicos para casa, suspenderam as aulas e encerraram numa fase inicial estabelecimentos de diversão nocturna e casinos, o que praticamente paralisou a economia.

O Governo anunciou um programa sem precedentes de ajuda social e financeira à população e às pequenas e médias empresas, prevendo gastar mais de 50 mil milhões de patacas em 2020, em despesas públicas com o combate ao surto de covid-19, segundo valores avançados em Abril.

Já em 4 de Agosto, a Assembleia Legislativa aprovou um diploma que autoriza o Governo a contrair dívidas até 2.200 milhões de patacas, para garantias ao crédito a pequenas e médias empresas (PME) afectadas pela pandemia. No mês passado, foi lançada também a segunda fase do plano de incentivo ao consumo, através de um cartão de consumo electrónico de que beneficiam os residentes, e que poderá injectar mais de 3,5 mil milhões de patacas na economia. Na primeira fase do plano, o Governo já tinha gastado 1,87 mil milhões de patacas.