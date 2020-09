Competições de futebol regressam a 18 de Setembro

A Associação de Futebol de Macau anunciou ontem o regresso das competições locais num formato diferente, que será disputado apenas a uma volta e sem promoções ou despromoções. A competição vai começar a 18 de Setembro, para a primeira divisão, enquanto que a segunda e terceira divisões arrancam um dia depois. A calendarização inclui ainda a disputa dos jogos em falta do campeonato de veteranos de 2019.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Depois de ter cancelado as competições oficiais de futebol devido à pandemia da covid-19, a Associação de Futebol de Macau (AFM) anunciou ontem que a bola vai voltar a rolar nos relvados de Macau com a organização de uma competição com apenas uma volta para as equipas da primeira divisão. Já a segunda e terceira divisões serão divididas em dois grupos, e os dois primeiros classificados seguem depois para a fase seguinte até ser determinado um vencedor. Ao contrário dos campeonatos oficiais, não haverá promoções ou despromoções, mas foram já anunciadas as datas: 18 de Setembro, para a primeira divisão, e 19 de Setembro, para a segunda e terceira divisões.

“Como sabem, a pandemia afectou-nos bastante e tivemos que adiar todos os jogos. Como a situação tem vindo a melhorar decidimos fazer regressar as competições, e temos trabalhado com o Instituto do Desporto para ver os horários. A competição irá começar em breve e temos que seguir as instruções dos Serviços de Saúde para garantir a segurança dos intervenientes, e é obrigatório que os jogadores e equipa de arbitragem façam um teste [à covid-19]”, disse Kwok Po Chuen, vice-presidente da AFM, em conferência de imprensa, acrescentando que o objectivo da associação “é que os jogadores possam praticar futebol”.

Chan Keng Hou, secretário-geral da AFM, acrescentou que os resultados desta competição “não irão afectar os resultados alcançados no ano passado”, isto é, no próximo ano o campeonato irá decorrer, já em modo oficial, com as respectivas equipas que iriam disputar cada divisão este ano. Em relação à Taça da Confederação Asiática (AFC), porém, os resultados poderão vir a contar. “Não sabemos como é que a AFC vai avaliar os resultados, se do ano passado, ou se deste ano. Se fizermos esta competição teremos duas propostas para apresentar à AFC e eles podem escolher qual o resultado que determinará a participação na AFC [na próxima edição]. Ainda não aprovaram a proposta porque a edição deste ano ainda não começou”, disse o responsável. “Devido às restrições em termos de viagens ainda não se sabe onde poderão ter lugar os jogos, por isso ainda estamos a aguardar por mais informações. Mas temos que nos preparar com antecedência para eles poderem escolher para o ano”, acrescentou Chan Keng Hou.

O secretário-geral da AFM alertou ainda que uma eventual alteração da situação pandémica em Macau poderá levar ao cancelamento dos jogos. Em relação às regras para a competição, nomeadamente à utilização de jogadores estrangeiros e locais, o modelo será idêntico ao ano passado.

Os jogos da primeira divisão serão no Estádio da Taipa, enquanto que os da segunda e terceira divisões serão disputados no Canídromo e Estádio da Universidade de Macau. Haverá medidas de segurança para os espectadores, que terão que apresentar o código de saúde e fazer medição de temperatura, referiram os representantes da AFM.

“Esperemos terminar a competição no final de Novembro, se não houver algum imprevisto, como outro tufão. Não sabemos quando é que poderíamos retomar se tivermos de parar, por isso esperamos terminar até Novembro”, referiu também Chan Keng Hou.