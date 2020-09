“A responsabilidade social pode ter um bom reflexo no desempenho das empresas”, diz Carlos Noronha

Realizou-se ontem o seminário “Contabilidade e ética nos media: uma perspectiva sobre a responsabilidade social das empresas”. Ao PONTO FINAL, Carlos Noronha, um dos oradores do seminário, comentou que a responsabilidade social acaba por trazer retorno às empresas que a promovem e falou da importância da ética dos media para garantir informação contabilística.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Fundação Rui Cunha recebeu ontem o seminário “Contabilidade e ética nos media: uma perspectiva sobre a responsabilidade social das empresas”, em que Carlos Noronha, vice-presidente do Instituto para a Responsabilidade Social das Organizações na Grande China em Macau, e João Francisco Pinto, presidente da assembleia-geral da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), foram os oradores. José Carlos Matias, presidente da AIPIM, moderou a sessão.

Ainda antes do seminário, Carlos Noronha disse ao PONTO FINAL que iria “falar sobre diferentes tipos de informação que é preciso dar em relatórios de contabilidade – não apenas financeiros – mas também relatórios de responsabilidade social”, explicou o professor na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau (UMAC). Isto porque, justificou, “agora já não podemos falar apenas dos aspectos financeiros, falamos muito sobre as questões do CSR [responsabilidade social de organizações]” e “este tipo de relatório muitas vezes requer informação de contabilidade que seja confiável e transparente”.

O docente da UMAC indicou que, quando é feita uma investigação contabilística a uma organização, há que recolher informação de diversas fontes, para garantir que a informação é fiável. Porém, “diferentes media podem ter diferentes focos, então temos de comparar e triangular os diferentes tipos de media e o que apresentam para ter uma ética noticiosa confiável”.

E é fácil fazer essa selecção de notícias numa região como Macau? “Em Macau, que é um sítio tão pequeno, se compararmos os diferentes media – portugueses, ingleses e chineses – em diferentes circunstâncias, eles têm diferentes focos. Por isso, é bastante difícil para nós levarmos a cabo esse tipo de investigação usando a informação dos media”, respondeu Noronha. Uma das soluções para facilitar a leitura das informações sobre cada organização seria que “os diferentes media, especialmente os chineses e portugueses, fossem mais unidos”, indicou Carlos Noronha.

“Não digo que eles devam cobrir a mesma coisa, porque, claro, há liberdade editorial e podem dar ênfase a diferentes aspectos. Mas, por vezes, vemos que o foco é demasiado distante”, disse, exemplificando com as notícias que surgiram depois de uma das reuniões na Assembleia Legislativa (AL) para discutir na especialidade a proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros: “Os três jornais portugueses tinham o foco, principalmente, na proibição das crianças com menos de 12 anos de entrar nos hotéis. Nos ingleses, o foco era o facto de o Governo, de repente, forçar as empresas privadas a serem usadas para quarentena”.

Carlos Noronha referiu ainda que a responsabilidade social é determinada por cada empresa: “O CSR é algo voluntário, por isso, uma empresa não fazer CSR não é pecado. Uma empresa que faz CSR pode ser bom, mas há que medir o custo e o benefício”. Porém, segundo o especialista que cita estudos internacionais, “muitas empresas com bom CSR podem ter um bom retorno, e aqueles que não fazem CSR podem não ter resultados tão bons”. “A responsabilidade social pode ter um bom reflexo no desempenho das empresas”, concluiu.