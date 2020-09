Receitas do jogo caem 94,5%.  Analistas já estavam à espera

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) fez saber ontem que os casinos arrecadaram, no mês de Agosto, 1,33 mil milhões de patacas, o que reflecte uma queda de 94,5% em comparação com 2019. Os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL já estavam à espera de uma quebra nesta ordem de grandeza.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

As receitas do jogo caíram 94,5% no mês de Agosto, em comparação com o mesmo período de 2019, anunciou ontem a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Estes números não surpreendem os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL. “É perfeitamente normal”, diz José Morgado. Na opinião de Isaac Duarte, esta tendência “está para durar”. Lawrence Fong acredita que “é improvável” que as receitas do sector do jogo voltem ao nível de antes da pandemia nos próximos anos. Já Ricardo Siu prevê que os números do próximo mês poderão ser ligeiramente melhores.

Os dados da DICJ mostram que as concessionárias de jogo arrecadaram, em Agosto, 1,33 mil milhões de patacas, o que significa uma queda de 94,5% em Agosto, em relação a Agosto de 2019, quando as operadoras tiveram receitas de 24,26 mil milhões de patacas. Os números apontam ainda que, nos primeiros oito meses do ano, as perdas dos casinos em relação ao ano anterior foram de 81,6%.

De acordo com os mesmos dados, o mês de Junho foi, até agora, o pior do ano, com os casinos a registarem uma queda de 97% das receitas, angariando apenas 716 milhões de patacas. Em Junho de 2019, a receita bruta foi de 23,8 mil milhões de patacas. Recorde-se que os casinos de Macau fecharam 2019 com receitas de 292,4 mil milhões de patacas.

José Morgado explica a redução nas receitas dos casinos: “Tem a ver com as não entradas, tem a ver com a quebra substancial por força de não haver nem mercado de massas, nem mercado VIP”. “O jogo não tem representatividade relativamente ao mercado local, o jogo tem essencialmente representatividade com o mercado exterior, e muito em particular com o mercado da China”, diz, para explicar que as restrições nas fronteiras são o principal factor para a redução nas receitas.

“Só muito recentemente é que se começaram a criar condições para uma maior movimentação de pessoas, mesmo os próprios vistos também ainda não estão popularizados, de modo que há um conjunto de racionais que ainda não estão a funcionar a 100% e como tal obviamente que vai haver uma quebra relativamente ao ano passado”, nota o economista. “É perfeitamente normal que o jogo não vá evoluir tão rapidamente como se quer”, indica José Morgado.

O economista não quis adiantar previsões para o valor das perdas do sector no final do ano. “Quando há causas em que há linearidade entre causa e efeito, as coisas são mais fáceis de prever. Quando além das situações objectivas há situações subjectivas e funções que não se consegue controlar, obviamente que se torna mais difícil a retomada do negócio”, assinala, concluindo que apontar um valor para a quebra anual seria “fazer futurologia”.

José Isaac Duarte é da mesma opinião e diz que a descida nas receitas “está em linha com aquilo que tem acontecido desde que Macau fechou” e que, por isso, esta descida de 94,5% nas receitas face a Agosto do ano passado não o espanta: “Todos os meses, a partir de Abril, temos andado com receitas de jogo que andam abaixo de 5% do que foi a receita no ano passado, durante os mesmos meses. Não creio que haja aqui nada de surpreendente”.

Para o economista, “a tendência está para durar enquanto durarem estas condições, e não está propriamente claro quando é que elas vão mudar”, diz, em referência às restrições de entrada no território. “O número de visitantes em si mesmo não é o principal indicador das receitas de jogo, mas os fluxos de capital estão claramente limitados, os grandes jogadores provavelmente não querem vir a Macau nesta altura e, portanto, eu diria que, enquanto não houver uma alteração significativa do ambiente geral, devemos esperar números desta natureza”, afirma.

Isaac Duarte lembra que, apesar de em Janeiro as receitas não terem sofrido danos significativos devido ao Ano Novo Chinês, mas “daí para a frente tem sido de desastre em desastre”. O economista prevê que “se isto continuar até ao fim do ano, naturalmente as receitas finais do ano estarão provavelmente abaixo dos 10% do ano passado, o que não é sustentável para nenhum casino”.

Lawrence Fong, professor de Gestão de Turismo e Resorts Integrados na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau, também diz que “esta queda significativa era esperada”, porque “o abrandamento das restrições nas fronteiras para os turistas da China continental apenas agora começaram”. Recorde-se que a cidade de Zhuhai voltou a emitir vistos de turismo individuais para Macau a 12 de Agosto e a província de Guangdong voltou a emitir vistos para Macau apenas na semana passada. A medida vai passar a abranger todas as províncias chinesas a 23 de Setembro.

O analista não quis fazer previsões até ao final do ano, diz ser “difícil prever devido a tantas incertezas”. Contudo, “se a situação actual persistir, é possível que haja uma pequena melhoria no futuro próximo”. Lawrence Fong aponta a “queda significativa nas chegadas de turistas” como o principal factor para a queda nas receitas do jogo. Porém, diz que também a desaceleração da economia chinesa pode ser outro factor para a quebra.

Assim, quando é que o sector do jogo poderá voltar ao normal? “Se por ‘normal’ nos referimos à receita do jogo antes da Covid-19, é improvável que isso aconteça nos próximos anos”, responde.

Ricardo Siu, professor de Economia também na Universidade de Macau, também não se surpreendeu com os números, e chama a atenção para os vistos individuais: “É preciso tempo para os residentes da província de Guangdong poderem fazer o visto para virem a Macau”. Por agora, as receitas dos casinos têm por base “maioritariamente o consumo interno”, aponta.

Para Setembro, o analista diz que poderá haver melhorias: “Poderá ser um bocadinho melhor, mas não devemos ter grandes esperanças, porque nós sabemos que agora estão a começar a ser emitidos alguns vistos individuais do continente para Macau, mas isso não quer dizer que haja um maior consumo no jogo”.

Há outro factor que está a condicionar os resultados das concessionárias, na opinião de Ricardo Siu: “O Governo chinês, nesta altura, quer certificar-se de que tem uma política que vai estimular o consumo interno e a economia, por isso restringe os capitais que saem com o propósito do jogo”.

“Para os próximos meses, prevejo que a semana dourada seja um indicador muito importante relativamente às receitas de jogo, para perceber se poderão melhorar na parte final deste ano”, indica Siu. O economista acredita que, no final do ano, os casinos deverão fechar contas com receitas entre as 60 e 80 mil milhões de patacas, o que significaria um decréscimo de mais de 70% face ao total do ano passado.