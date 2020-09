Comunidade brasileira celebra Dia da Independência com maior enchente de sempre

O Dia da Independência do Brasil celebra-se a 7 de Setembro, mas a festa em Macau vai acontecer no dia 5, sábado. Para este ano, Jane Martins, presidente da Casa do Brasil em Macau, antevê o maior número de pessoas de sempre desde que o dia é assinalado no território.

André Vinagre

No próximo sábado, 5 de Setembro, a comunidade brasileira em Macau vai festejar o Dia da Independência do Brasil com uma festa no French Terrace junto ao restaurante Vic’s, na Doca dos Pescadores. Jane Martins, presidente da Casa do Brasil em Macau, adiantou ao PONTO FINAL que a organização espera que esta seja a edição mais concorrida de sempre.

Começa às 22 horas e termina às 3 horas da manhã. “Vamos ter dois DJ, um que vai tocar música brasileira, africana e latina; e outro que vai tocar música internacional variada que é para poder agradar a todo o público, não vai ser só música brasileira a noite toda”, explicou Jane Martins. O primeiro DJ a actuar vai ser ATL e depois é a vez de KUKO. Além disso, haverá espaço para um espectáculo de samba apresentado pelo Grupo Dança Brasil. A responsável ressalvou que a festa não inclui a refeição, mas haverá um bar a servir bebidas, como a tradicional caipirinha.

A Casa do Brasil em Macau celebra o Dia do Brasil há uma dezena de anos e 2020 deverá registar o maior número de participantes de sempre. “Nos anos anteriores já fizemos festas com 250 ou de 300 pessoas”, indicou Jane Martins, acrescentando que este ano a organização espera, no mínimo, 400 pessoas. Segundo a responsável, a organização tem recebido mais pedidos de informações relativos à festa, comparativamente aos anos anteriores. “Desta vez resolvemos não fazer jantar mas fazer uma festa em que pode ir todo o mundo. A entrada é livre”, explicou Jane Martins, acrescentando que, “por ser ao ar livre é que está a chamar bastantes pessoas”, explicou.

A organizadora explica a escolha do French Terrace para acolher a festa: “É muito grande e as pessoas não precisam de ficar todas juntinhas umas das outras, para não haver problemas de aglomerações”. A propósito das restrições relacionadas com a pandemia, Jane Martins indicou que vão estar seguranças à porta a fazer a medição de temperatura aos participantes. “Mas o uso de máscara não é obrigatório, se as pessoas quiserem usar máscara usam mas, como é um espaço aberto ao ar livre, não vamos obrigar as pessoas a usar máscara”, referiu Jane Martins.

A 7 de Setembro de 1822, o Brasil declarou a sua independência do império português e, desde então, a data é comemorada como o Dia do Brasil. Em Macau, segundo os dados da presidente da Casa do Brasil, há cerca de 300 brasileiros.