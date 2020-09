Cinemateca Paixão reabriu portas sob nova gerência, com “acordo de confidencialidade”

A programação do mês de Setembro da Cinemateca Paixão arrancou ontem, com a exibição do musical “Singin’ in the Rain”, numa cerimónia que assinalou a estreia da nova gestão do espaço pela Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada. Jenny Ip, a nova gestora de operações da Cinemateca Paixão, assumiu que há muito trabalho pela frente para conquistar a confiança do público e frisou que a qualidade do serviço não será afectada pelo orçamento de 15 milhões de patacas para os próximos três anos. Um “acordo de confidencialidade” impediu a representante da empresa de revelar pormenores sobre os proprietários da In Limitada.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As portas da Cinemateca Paixão reabriram ontem para um novo ciclo de três anos sob gestão da Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, mas os pormenores sobre a experiência na área do cinema dos proprietários da empresa, que venceu o concurso de concessão, continuam escassos. Questionada sobre a informação residual que existe sobre a In Limitada, a nova gestora de operações da Cinemateca Paixão, Jenny Ip, assinalou que há um “acordo de confidencialidade” que proíbe a divulgação de mais informações sobre os proprietários da empresa.

“Lamento não poder revelar muitos detalhes sobre a experiência anterior da empresa com outros clientes. Compreendemos que o público está a prestar muita atenção aos nossos projectos anteriores, mas estamos impedidos de divulgar detalhes devido a um acordo de confidencialidade dos clientes, não podemos divulgar o nome do proprietário do projecto”, disse Jenny Ip aos jornalistas antes da projecção do filme “Singin’ in the Rain”, que marcou o arranque oficial do primeiro ciclo de cinema com a nova gestão.

Apesar da insistência dos jornalistas sobre a questão do proprietário da empresa que irá gerir a Cinemateca Paixão nos próximos três anos, Jenny Ip assumiu que o proprietário “exigiu confidencialidade” por não querer ser “o centro das atenções” neste caso. “Esperamos que o público mude o foco para o trabalho que a nossa equipa está a fazer. Esperamos trazer uma nova energia e um novo programa ao público.

De acordo com o registo comercial, a Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada é detida por Ieong Chan Veng e a mulher Ho Sio Chan (80%), sendo que os restantes 20% da empresa pertencem a uma mulher chamada Tung Wing Ha.

Sobre a eventual presença dos proprietários da empresa na cerimónia inaugural da Cinemateca Paixão, Jenny Ip disse apenas que “o dono da empresa não está presente porque está a tratar de outros negócios, mas tem dado muito apoio a este evento”.

Com o título de “Uma carta de amor ao Cinema”, o programa para o mês de Setembro da Cinemateca Paixão irá projectar vários clássicos da história do cinema, nomeadamente “Otto e Mezzo”, de Frederico Fellini, “The Purple Rose of Chairo”, de Woody Allen, “Cinema Paradiso”, de Guiseppe Tornatore ou “Close-Up”, de Abbas Kiarostami. Na opinião do realizador local, Maxim Bessemertny, os filmes escolhidos pela nova gestão da Cinemateca Paixão são obrigatórios para qualquer estudante de cinema.

“Sou estudante de cinema, portanto, naturalmente que se não tivesse visto estes filmes seria algo de estranho. Como já vi vários, acho que esta programação é uma boa oportunidade para que as pessoas vejam estes filmes. Se fosse um adolescente e não tivesse visto nenhum destes filmes seria muito interessante ver, pelo menos, o ‘The Purple Rose of Cairo’ ou o ‘Otto e Mezzo’. Acho que são dois filmes incríveis”, afirmou o realizador de Macau antes da projecção do musical “Singin’ in the Rain”.

Em relação a futuros ciclos de cinema, Maxim Bessemertny assumiu que gostaria de ver filmes de cineastas russos. “Adorava ver um ciclo de cinema russo com filmes de Tarkovsky e Dziga Vertov, isso seria fantástico, mas não só”, assinalou o realizador de ascendência russa presente na cerimónia de reabertura da Cinemateca Paixão.

Com a programação de Setembro definida, a nova gestão da Cinemateca Paixão garantiu que já está a trabalhar no próximo ciclo de cinema, mas adiantou poucos detalhes sobre os filmes que serão exibidos em Outubro. “Já convidámos alguns cineastas e produtores locais para participarem no nosso programa de Outubro. Gostaria de divulgar mais detalhes, mas ainda estamos numa etapa de preparação e esperamos brevemente anunciar o programa ao público. Mas estamos muito satisfeitos por termos convidado algumas produções locais, temos previsto alguns filmes em língua chinesa [de Hong Kong, Taiwan e China], para além disso teremos as nossas selecções de Outubro, que são filmes internacionais independentes”, referiu Jenny Ip, acrescentando que a nova gestão da Cinemateca aceita todo o tipo de sugestões para melhorar o seu serviço.

“Estamos dispostos a ouvir e a receber feedback e sugestões de toda a gente para melhorarmos o nosso serviço, garantindo que prestamos um serviço de qualidade ao público. Penso que com esta persistência, ambição e aspiração podemos ser melhores e assegurar qualidade do serviço, indo ao encontro das expectativas do público. Tenho confiança na minha equipa”, frisou a nova gestora de operações da Cinemateca Paixão.

Questionada pelo PONTO FINAL sobre a possibilidade de organizar ciclos de cinema com a temática LGBT, Jenny Ip garantiu que “isso faz parte” dos planos da nova gestão da Cinemateca, mas frisou também que “três anos é muito curto” para concretizar todos os planos da empresa para o espaço.

“Programação de ciclos de cinema LGBT faz parte dos nossos planos. No nosso programa queremos apresentar ciclos de cinema de diferentes perspectivas. Não vamos excluir nenhum tópico, queremos incluí-los a todos, mas três anos é muito curto e esperamos incluir o número máximo de temáticas que conseguirmos”.

Em Junho, o Instituto Cultural optou pela proposta de valor mais baixo entre as quatro que foram admitidas a concurso público para a prestação de serviços de operação da Cinemateca Paixão. A In Limitada apresentou uma proposta de pouco mais de 15 milhões de patacas para os próximos três anos e Jenny Ip assegurou que a qualidade dos serviços não será afectada. “Compreendemos que existam muitas preocupações do público em relação ao orçamento, mas até agora, daquilo que temos programado para o mês de Setembro, o nosso orçamento está controlado, não vi qualquer défice. Para os próximos três anos acredito que vamos providenciar um programa de qualidade ao público apesar de todas estas preocupações”, indicou Jenny Ip.

Citada pela TDM-Rádio Macau em língua chinesa, Jenny Ip revelou que o orçamento para o mês de Setembro e de Outubro ronda um milhão de patacas, um valor “que está dentro de uma faixa controlável”, disse a gestora de operações da Cinemateca.

Questionada sobre as críticas apontadas ao método de pagamento da bilheteira online da Cinemateca Paixão, que requer o envio de um e-mail com informação detalhada do número de bilhetes e do nome do filme antes do pagamento através dos serviços Mpay, WeChat e Alipay, Jenny Ip assegurou que a empresa está a trabalhar em comunicação com bancos locais para melhorar os seus serviços de pagamento. “O site da Cinemateca é um processo em andamento. Claro que pretendemos providenciar um método de pagamento mais conveniente ao público e estamos num processo de comunicação com os bancos, para ver como poderemos alargar os métodos de pagamento. Nos próximos meses esperamos ter mais métodos de pagamento”, indicou.

Devido às directrizes de prevenção de epidemias, a sala da Cinemateca recebeu apenas 27 pessoas, apesar de ter capacidade para 60.