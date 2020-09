Suncity perdeu mais de 138 milhões de patacas no primeiro semestre de 2020, mas reduziu prejuízos

O impacto da pandemia no sector do turismo afectou as operações do Grupo Suncity nos primeiros seis meses do ano com quebras nas receitas na ordem dos 248 milhões de patacas. No entanto, o grupo liderado por Alvin Chau também registou uma descida de prejuízos na ordem dos 91% devido a “um ganho em relação à mudança no valor justo de instrumentos financeiros derivativos”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A empresa de Alvin Chau perdeu mais de 138 milhões de patacas nos primeiros seis meses de 2020, mas os prejuízos do grupo, que explora salas VIP nos casinos de Macau e imóveis de Hong Kong, registou uma descida de quase 91% em comparação com o mesmo período de 2019, altura em que o Grupo Suncity apresentou perdas de 1,4 mil milhões de patacas.

Segundo os resultados provisórios não auditados de um relatório preliminar do Grupo Suncity para o primeiro semestre do ano, a empresa cotada na bolsa de Hong Kong teve receitas na ordem dos 109 milhões de patacas, uma diminuição de 248 milhões de patacas em comparação com os 357 milhões de patacas registados no período correspondente em 2019. No relatório divulgado pela empresa de Alvin Chau, os valores foram atribuídos ao impacto da pandemia no sector do turismo e na “diminuição nas receitas do segmento de produtos e serviços relacionados a viagens”.

“Em Macau, a receita bruta de jogo no primeiro semestre de 2020 foi de 33,7 mil milhões de patacas, menos 77,4% no mesmo período de 2019. Para além disso, as medidas implementadas nas fronteiras e as quarentenas obrigatórias afectaram as entradas e a taxa de ocupação dos hotéis. O total de entradas no território entre Janeiro e Junho de 2020 diminuiu 83,9% em comparação com o mesmo período de 2019, para 3,2 milhões de pessoas. A taxa de ocupação média em Macau no primeiro semestre de 2020 foi de 27,2%, diminuindo 63,9 pontos percentuais em termos homólogos”, pode ler-se numa análise aos mercados onde o Grupo Suncity tem operações que consta no relatório.

Apesar do impacto da pandemia da Covid-19 na maioria dos segmentos de negócios da Suncity, a empresa assinalou que a diminuição dos prejuízos no primeiro semestre de 2020 em comparação com o período homólogo de 2019 foi proporcionada por “um ganho em relação à mudança no valor justo de instrumentos financeiros derivativos de aproximadamente 683 milhões de patacas”.

No relatório, a Sun City assinalou o arranque das operações do ‘resort’ integrado de Hoiana, no Vietname, e o encerramento do ‘resort’ integrado Tigre de Cristal, na Rússia, devido à pandemia. “A Covid-19 não afectou apenas Hoiana, afectou também outras jurisdições onde temos operações. Em Vladivostok, na Rússia, o Tigre de Cristal foi obrigado a fechar portas durante todo o segundo trimestre de 2020. Como tal, todo o segundo trimestre da Tigre de Cristal resultou em receitas quase nulas”, escreveu Alvin Chau no relatório, frisando ainda que, como “as políticas dos governos variam”, é quase “impossível” determinar quanto é que a pandemia da Covid-19 poderá ter custado à Suncity num curto espaço de tempo.

“No entanto, também houve pontos positivos: Macau está de volta ao negócio do turismo para os viajantes com a emissão dos vistos individuais para a província de Guangdong; Hoiana nunca foi obrigada a suspender as operações; O Tigre de Cristal foi finalmente autorizado a reabrir a partir de 16 de Julho; não houve um impacto operacional no Westside City Project. Também tenho o prazer de informar que, durante o primeiro semestre de 2020, a Suncity conseguiu reduzir os seus prejuízos em 91%”, indicou Alvin Chau.