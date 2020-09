Projecto da Biblioteca Central será “totalmente alterado”, diz Carlos Marreiros

Depois de o secretário para a Administração e Justiça ter confirmado que afinal o edifício do Antigo Tribunal vai servir o Tribunal de Última Instância (TUI) e não a Biblioteca Central, Carlos Marreiros, arquitecto responsável pelo antigo plano, disse ao PONTO FINAL que, assim, o projecto terá de ser totalmente reformulado. Ainda assim, Marreiros elogia a decisão do Governo e diz que colocar o TUI no Antigo Tribunal é “uma medida inteligente”.

André Vinagre

Com a futura Biblioteca Central fora do edifício do Antigo Tribunal, o projecto terá de ser totalmente alterado, indicou Carlos Marreiros ao PONTO FINAL. O arquitecto que ganhou o concurso público para construir a Biblioteca Central no edifício do Antigo Tribunal acabou por elogiar a medida do Governo, de abandonar o plano inicial para fazer funcionar o Tribunal de Última Instância (TUI) no Antigo Tribunal.

André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, tinha confirmado na sexta-feira que o Governo iria deixar de lado o plano de colocar a biblioteca no edifício do Antigo Tribunal, justificando que o Executivo queria preservar as características arquitectónicas do edifício sendo usadas pelos órgãos judiciais.

Carlos Marreiros, apesar de ver gorado o plano de construir a Biblioteca Central naquele espaço, diz compreender a decisão do Governo. “O argumento do Governo eu aceito perfeitamente, porque é absolutamente correcto e coerente”, começou por explicar, acrescentando que o facto de o edifício vir a ser usado pelo TUI é “absolutamente justo”. “Se servisse para um edifício comercial ou de outra natureza não teria nem o apoio da população, nem a minha. Agora, pôr lá o TUI, muito bem. A biblioteca poderá esperar mais um bocadinho”, afirmou.

Assim, o projecto de Marreiros, que foi pensado para o edifício do Antigo Tribunal, “vai ser totalmente alterado”. “Cada terreno tem as suas características próprias”, explicou o arquitecto. Além das questões geotécnicas, há que repensar as questões da integração urbana e da disposição solar, exemplificou.

O arquitecto espera que possam ser aproveitados os estudos historiográficos e geotécnicos que o seu ateliê já tinha realizado para o terreno do edifício do Antigo Tribunal.

Ainda assim, Marreiros, continua a acreditar que o edifício do Antigo Tribunal era a localização ideal para a construção da Biblioteca Central. André Cheong indicou que a biblioteca não será construída no Antigo Tribunal e adiantou que vai ser construída algures na península de Macau. “A opção de ser na península é absolutamente correcta, porque a península é onde existe mais substracto historiográfico de Macau e ilhas”, concordou Marreiros, explicando: “Tem de ser num local central e nobre, onde possa ter acessibilidade, quer das pessoas de Macau, quer de visitantes. Uma biblioteca central ocupa sempre um espaço de galeria nobre de cada urbe ou capital”. Ainda assim, Marreiros não quis sugerir uma localização para a futura biblioteca.