Número de voos comerciais no Aeroporto de Macau cai 95% face ao ano passado

No passado mês de Julho foram registados 309 voos comerciais no Aeroporto Internacional de Macau, ou seja, menos 95,2%, em termos homólogos, indicou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), através de um comunicado. Entre Janeiro e Julho, foram realizados 9.470 voos comerciais, menos 77,5%, relativamente ao mesmo período de 2019, assinala a DSEC.

No mesmo comunicado, a DSEC diz que até ao final de Julho de 2020 havia 240.801 veículos matriculados em Macau, tendo-se observado um crescimento de 1%, face ao final de Julho de 2019. O número de automóveis ligeiros foi de 109.878 e o de motociclos foi de 100.727, tendo subido 1,5% e 2,6%, respectivamente. Em sentido contrário, o número de ciclomotores decresceu 6,8%.

Em Julho, o número de veículos com matrículas novas foi de 1.270, o que representa um aumento de 12,4%, em termos homólogos. De entre estes veículos, o número de motociclos subiu 40,8%, contudo, o de automóveis ligeiros diminuiu 11,9%. Nos sete primeiros meses deste ano, o número de veículos com matrículas novas fixou-se em 6.563, menos 4,1%, face ao mesmo período do ano passado, indica a DSEC. Em Julho, registaram-se 5.129 acidentes de viação que acabaram por provocar três mortes.

Os dados da DSEC mostram também que o movimento de automóveis nos postos fronteiriços fixou-se em 83.837, menos 81,5% em termos anuais. O movimento de automóveis ligeiros cresceu 117,5%, face a Junho de 2020, devido ao ajustamento das medidas de quarentena, mas baixou 85,9%, em comparação com o ano passado.

A DSEC dá ainda a conhecer os números relativos ao uso de tecnologias de comunicação, mostrando que no final de Julho deste ano havia 110.910 utentes de telefone da rede fixa, menos 7,1% face ao final do mês homólogo de 2019. O número de utentes de telemóvel foi de 1.665.466, correspondendo a um decréscimo homólogo de 20,4%.

Quanto aos serviços de internet, existiam 609.164 assinantes registados, mais 7,8% em termos anuais. Em Julho, foram utilizadas 135 milhões de horas dos serviços de internet, verificando-se um acréscimo homólogo de 1,7%. Entre Janeiro e Julho, foram utilizadas 950 milhões de horas dos serviços de internet, ou seja, registou-se um crescimento de 5% em comparação com o mesmo período de 2019.

A.V.