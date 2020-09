Macau com novas regras de entrada, estrangeiros continuam excluídos

As autoridades de Macau anunciaram que há novas regras para a passagem nas fronteiras tendo em conta a proveniência dos visitantes, sendo que os estrangeiros sem residência no território continuam impedidos de entrar. Segundo informação publicada ontem no portal oficial do Governo, os chineses residentes na China continental ficam dispensados de quarentena, devendo, no entanto, apresentar um certificado negativo do teste de ácido nucleico, realizado nos sete dias anteriores.

O anúncio segue-se ao levantamento da quarentena, “a partir de 31 de Agosto”, para “as pessoas vindas de Vila Nantang, Lufeng, na cidade de Shanwei, da província de Guangdong”, uma medida anunciada pelo Executivo no domingo e confirmada ontem durante a conferência bissemanal sobre a situação da Covid-19 no território.

Assim, só não ficam dispensados de quarentena os residentes na China continental que tenham passado, nos 14 dias anteriores, por Urumuqi, capital do estado de Xinjiang, no extremo noroeste da China (onde se registou um novo surto em meados de Julho), caso em que ficam obrigados ao confinamento durante duas semanas. O mesmo acontece para os que tenham passado por Hong Kong ou Taiwan.

Os residentes em Hong Kong e Taiwan também são obrigados a fazer quarentena após a entrada no território, mas no caso da antiga colónia britânica devem, além disso, apresentar um teste à Covid-19 realizado nas 24 horas anteriores.

Todos os que tenham visitado países estrangeiros nos 14 dias anteriores estão proibidos de entrar no território, refere a nota do Governo. Os estrangeiros também vão continuar a não poder entrar em Macau, a não ser que ali tenham residência. Neste caso, devem apresentar um teste à doença realizado nos sete dias anteriores (24 horas se tiverem visitado Hong Kong), ficando obrigados a fazer quarentena apenas se tiverem passado por Urumuqi, Hong Kong, Taiwan ou países estrangeiros nos 14 dias anteriores.

Actualmente, há 1.117 pessoas em quarentena nos hotéis designados para esse efeito, incluindo 605 turistas e 483 residentes no território, além de 29 trabalhadores não residentes, informaram ontem os Serviços de Saúde.