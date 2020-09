Homem adormeceu ao volante num cruzamento com taxa de alcoolémia de 1,77 g/L

Um gerente do sector de distribuição foi detido na madrugada de sábado pelo Corpo e Polícia de Segurança Pública por condução em estado de embriaguez. O homem, de 30 anos, adormeceu ao volante num cruzamento depois de uma noite de copos com amigos, e quando a polícia chegou ao local o carro estava com o motor ligado. O caso já foi presente ao Ministério Público, que aplicou uma pena de prisão de quatro meses com suspensão de execução de pena de um ano. O suspeito foi ainda proibido de conduzir durante um ano.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve no sábado um homem, de 30 anos, por suspeita de condução em estado de embriaguez depois de ter recebido uma participação sobre problemas de trânsito no cruzamento entre a Estrada de Coelho do Amaral e a Avenida do Ouvidor Arriaga.

“Pelas 4h45 da manhã, a polícia recebeu uma participação com a informação de que no cruzamento entre a Estrada de Coelho do Amaral e a Avenida do Ouvidor Arriaga estava um carro parado a obstruir outros carros na via pública”, começou por dizer um porta-voz do CPSP em conferência de imprensa.

De acordo com o relatório da polícia, quando os agentes chegaram ao local viram que o carro estava parado ilegalmente na via pública “com o motor ligado”. “A polícia reparou que o condutor estava a dormir no carro e bateu no vidro para o acordar”, revelou o porta-voz, acrescentando que os agentes repararam no cheiro a álcool quando pediram os documentos ao condutor.

“O condutor fez um teste de alcoolemia no local e o resultado foi de 1,54 g/L, mas o suspeito contestou o resultado e exigiu fazer o teste no hospital, que depois acusou 1,77 g/L”, acrescentou o porta-voz do CPSP.

O suspeito, de apelido Saw, admitiu depois ter bebido álcool num bar localizado na Av. Coronel Mesquita com os amigos. “O condutor é um residente de Macau, de 30 anos, e foi presente ao Ministério Público a 29 de Agosto, tendo sido aplicada a pena de prisão de quatro meses com suspensão de execução de pena de prisão de um ano. Ele disse que era gerente do sector de distribuição e agora está proibido de conduzir durante um ano”, concluiu o CPSP.

Desempregada filipina foi detida por burla

O Corpo de Polícia de Segurança Pública está a investigar um caso de burla relacionado com procura de trabalho. No dia 18 de Agosto, a polícia recebeu uma queixa de dois irmãos filipinos que teriam sido enganados por uma mulher de nacionalidade filipina. “Há poucos dias, através de amigos, os dois irmãos disseram que tinham sido apresentados a uma mulher que lhes prometeu ajuda na procura de trabalho a troco de dinheiro. No dia 12 de Agosto, a suspeita disse que não conseguia ajudar os dois irmãos a encontrar trabalho apesar de já ter recebido dinheiro. As vítimas pediram-lhe para devolver o dinheiro, mas a suspeita, de 36 anos e apelido Azures, garantiu que não conseguia devolver o dinheiro. As duas vítimas pagaram no total de 6.500 patacas. A suspeita foi interceptada no dia 28 de Agosto quando estava a fazer a renovação do visto no Pac On, onde acabou por ser detida”, indicou o porta-voz do CPSP.

Burla nas redes sociais com videojogos rendeu 63 mil patacas

Um residente de Macau foi burlado em 63 mil patacas por uma alegada empresa de distribuição de assessórios de videojogos. A Polícia Judiciária está a investigar o caso depois de uma queixa apresentada pelo pai do menor que utilizou o telemóvel do progenitor para se inscrever numa campanha de oferta de utensílios de videojogos. “No dia 28 de Agosto, o filho da vítima estava a navegar nas redes sociais quando viu um vídeo de uma plataforma que prometia oferecer assessórios para videojogos. Depois de entrar em contacto com a empresa, o menor recebeu a indicação de que teria de usar outra plataforma para dar início ao processo de inscrição da promoção. O suspeito disse então ao jovem que deveria utilizar o scan do código QR para se inscrever, mas o telemóvel do menor não conseguia ler esses códigos, e, por isso, utilizou o telemóvel do pai. Apesar de o outro lado ter garantido que a leitura do código QR era uma mera formalidade, o menor acabou por fazer várias leituras no sensor, o que resultou em vários pagamentos. Só quando o pai verificou a conta de telemóvel é que constatou que tinham sido debitados 54.331 yuans (63.317 patacas) da sua conta e por isso fez queixa à PJ por burla”, referiu ontem um porta-voz da PJ.