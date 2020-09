Governo português reavalia concursos para casinos Lisboa, Estoril e da Figueira da Foz

Segundo revelou ao Jornal de Negócios o Ministério da Economia, estão a ser “reavaliados os termos, incluindo ‘timings’, dos concursos relativos às concessões de jogo em Lisboa, Estoril e Figueira da Foz”, estando essa reavaliação “ainda em curso”. A chegada da pandemia, que conduziu “a uma fortíssima e súbita retracção da actividade dos casinos, quer a nível mundial, quer a nível nacional”, é a situação considerada pelo Ministério da Economia como “extraordinária” e que justifica por isso essa reavaliação. O Ministério da Economia não adiantou, quando questionado, qual o calendário previsto para os concursos, nem o que está a ser negociado com as actuais concessionárias para que os casinos continuem a funcionar depois de Dezembro.

Já em 2019 as concessionárias reclamavam do atraso dos concursos para as respectivas concessões, não tendo sido lançados os procedimentos para concurso no ano passado. Apesar de, em Maio de 2019, a Secretaria de Estado do Turismo ter garantido que não havia qualquer demora, prevendo, então, o gabinete de Ana Mendes Godinho – na altura a secretária de Estado da tutela – que os concursos públicos internacionais iriam durar seis meses, o que dava tempo de decisão antes do fim da concessão. Porém, faltam agora menos de seis meses para o final do ano. A área de concessão do Estoril, que integra também o casino de Lisboa, termina em Dezembro deste ano, tal como a concessão da Figueira da Foz. A primeira é detida pela Estoril Sol, empresa fundada por Stanley Ho, e a segunda pela Amorim Turismo. A concessão da Póvoa de Varzim, Espinho, Portimão, Vilamoura e Monte Gordo termina a 31 de Dezembro de 2023. Tróia e Chaves, os últimos que entraram em funcionamento, vão até 31 de Dezembro de 2032.

Não tendo o Ministério da Economia respondido sobre como tenciona prolongar as actuais concessões, certo é que a Estoril Sol já fez saber que está interessada na reavaliação. “A estrutura accionista da Estoril Sol, e respectivo conselho de administração, mantêm-se na expectativa quanto ao lançamento do concurso público, sendo intenção dos mesmos concorrer a nova concessão de jogos de fortuna ou azar da zona de jogo permanente do Estoril”, lê-se no relatório e contas de 2019 aprovado em assembleia-geral a 29 de Junho deste ano .O grupo acrescenta ainda que “o conselho de administração declara-se convictamente empenhado em manter a nova concessão de jogo da Zona do Estoril, acreditando que a robustez financeira da concessionária, apoiada, no que para tal vier a ser necessário, pelos parceiros bancários com quem sempre manteve uma relação frutuosa, será bastante para continuar a liderar o sector de jogos de cassinos físicos em Portugal”.