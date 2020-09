CPSP abre corredor específico para alunos transfronteiriços no regresso às aulas

O novo ano lectivo arranca hoje com a implementação de várias medidas de segurança nas escolas do território e a abertura de um corredor especial para alunos transfronteiriços. A DSEJ assegurou que está tudo a postos para a reabertura das escolas e o CPSP informou que irá reforçar as patrulhas às portas das escolas e nos postos fronteiriços. Sobre as creches subsidiadas, a DSEJ e o Instituto de Acção Social já aprovaram 17 pedidos de medidas cordiais para pais que não têm quem fique em casa com os filhos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O chefe do departamento de ensino da Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Wong Ka Ki, afirmou que estão reunidas todas as condições necessárias na maioria das escolas de Macau para o reinício das aulas agendadas para esta segunda-feira. O representante do Governo assegurou ontem que as autoridades realizaram “simulacros para verificar se as escolas já realizaram os trabalhos de limpeza necessários” para evitar a propagação da doença, e frisou que “a maior parte já fez esses trabalhos”.

“Desde Julho que começámos os trabalhos de comunicação com os serviços públicos relacionados com o reinício das aulas e fizemos simulacros para verificar se as escolas realizaram os trabalhos de limpeza necessários, e a maior parte das escolas já fez esses trabalhos”, afirmou Wong Ka Ki na conferência de imprensa bissemanal sobre a situação da covid-19 no território.

Já o representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Lei Tak Fei, anunciou a abertura, a partir de hoje, de “um corredor específico para os alunos transfronteiriços”, que irá funcionar “entre as 06h00 e as 20h30”, de forma a evitar atrasos ou aglomerações nas horas em que há maiores deslocações.

“A partir de amanhã [hoje], muitas escolas vão começar as suas aulas, o que irá aumentar o número de fiscalizações à porta das escolas. Por isso, vamos manter uma boa ordem nos postos fronteiriços, abrindo um corredor específico para os alunos transfronteiriços entre as 06h00 e as 20h30 para uso exclusivo dos alunos”, disse Lei Tak Fei.

De acordo com Wong Ka Ki, há cerca de três mil alunos fronteiriços provenientes da vizinha cidade de Zhuhai a estudar em Macau. “Temos cerca de três mil alunos transfronteiriços inscritos nas escolas de Macau com morada em Zhuhai e Zhongshan, mas alguns deles voltaram a morar em Macau. Estes são apenas os alunos com morada na China”, referiu o representante da DSEJ.

Recorde-se que a maioria das escolas reabrem hoje, com a Escola Portuguesa de Macau a arrancar uma semana depois, no dia 7 de Setembro. Devido ao impacto da pandemia no final de Janeiro, os alunos do território tiveram um ano lectivo conturbado, sendo que o regresso verificou-se de forma faseada a partir de Maio.

De forma a garantir um regresso às aulas seguro, a DSEJ apelou às escolas para que fizessem um bom trabalho na prevenção e controlo da epidemia, e aconselhou alunos e professores a “aumentar a sua sensibilização” para os cuidados de saúde, “evitar viajar para áreas infectadas e para o estrangeiro” e “manter-se a par dos últimos desenvolvimentos da epidemia e das restrições à imigração”.

As escolas são também “obrigadas a limpar e desinfectar minuciosamente os seus ‘campus'” antes do início do novo ano lectivo, de acordo com uma nota divulgada pelas autoridades em meados de Agosto.

Sobre a situação das creches subsidiadas, Wong Ka Ki revelou que a DSEJ e o Instituto de Acção Social (IAS) aprovaram 17 pedidos de pais que não têm quem fique em casa com os filhos para medidas cordiais nas creches subsidiadas. “Recebemos um total de 26 pedidos para medidas cordiais nas creches subsidiadas de pais que não têm quem fique em casa com os filhos. Cerca de 17 pedidos foram aceites pelo IAS para crianças com menos de três anos, sete estão a entregar os documentos em falta e dois estão a ponderar se vão usar a medida cordial”, frisou Wong Ka Ki.

___________________

Empresa privada irá gerir testes de ácido nucleico no Fórum Macau

A partir de hoje, a gestão do posto de testes de ácido nucleico do Fórum Macau será feita pela empresa Kuok Kim, uma empresa de capitais estatais que já estabeleceu várias parcerias com os Serviços de Saúde, anunciou ontem em conferência de imprensa Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, que justificou a decisão com a necessidade de retirar alguma pressão sobre o pessoal dos Serviços de Saúde. “A partir de 1 de Setembro, o posto de testes de ácido nucleico vai passar a ser da responsabilidade da Kuok Kim para tirar alguma pressão sobre o pessoal dos Serviços de Saúde”, disse Lo Iek Long, acrescentando que as autoridades sanitárias vão oferecer todo o apoio necessário e que os cidadãos continuam a ter a opção de escolher o local para realizar os testes de ácido nucleico. “Os Serviços de Saúde têm uma boa relação com a Kuok Kim, uma empresa que tem aumentado a formação do pessoal e reforçado a capacidade de testes de ácido nucleico. Vamos continuar a fazer testes no Conde de São Januário, mas para outros motivos que não de saúde, por exemplo, para passagem nas fronteiras, gostaríamos de entregar a esta terceira entidade, porque os Serviços de Saúde têm que satisfazer as necessidades da população de Macau”, frisou.