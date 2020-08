Dois meses de lei de segurança nacional: “A política do medo está mais proeminente que nunca”

Imposta pelo Governo Central em Hong Kong há precisamente dois meses, a lei de segurança nacional tem gerado medo na região vizinha, que tem levado à debandada de milhares de ‘hongkongers’. “Tem havido um aumento do medo, que tem resultado em emigração”, explicou Ming Sing ao PONTO FINAL. Sonny Lo indicou que a lei de segurança nacional “tem sido muito eficaz”, fazendo com que a autocensura prevaleça. “O medo é generalizado”, frisou.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A lei de segurança nacional entrou em vigor em Hong Kong a 30 de Junho, fez ontem dois meses. Com um par de meses já é possível perceber as consequências que trouxe à região vizinha. Segundo explicou Sonny Lo, a lei está a provocar um medo generalizado que faz com que haja um êxodo para fora da região. O politólogo disse mesmo que “a estratégia de ‘mainlandização’ de Hong Kong através do uso da lei de segurança nacional tem resultado muito bem”. O sociólogo Ming Sing tem a mesma opinião e frisou que “a sociedade de Hong Kong está em risco de fragmentação”. Ernest Chow, aluno de Política e Administração Pública da Chinese University of Hong Kong (CUHK), notou que os manifestantes estão dependentes das “circunstâncias internacionais”.

O que mudou nestes dois meses de lei de segurança nacional? “Há medo público, preocupações generalizadas”, respondeu Sonny Lo, dizendo que os efeitos da lei já eram expectáveis: “Nós já esperávamos isto, porque o principal propósito da lei de segurança nacional é dissuadir as pessoas e impor o medo. Este medo e autocensura servem exactamente o propósito da lei de segurança nacional”.

Para Lo, a lei de segurança nacional tem sido “muito eficaz na dissuasão” não apenas dos protestos, mas também dos comportamentos dos residentes Hong Kong, “que têm de ser muito cautelosos caso façam algo, caso digam algo, e caso partilhem algo ou interajam com estrangeiros”. “Acho que o efeito dissuasor tem sido muito poderoso”, sublinhou, afirmando que “tudo isto mostra que a política do medo está mais proeminente que nunca”.

Já era esperado que a lei pudesse fazer com que livros fossem retirados das prateleiras e que fossem feitas buscas em redacções de jornais? “Quanto aos livros das bibliotecas, eu não esperava esse tipo de autocensura”, começou por responder Sonny Lo, notando que “até nas livrarias pró-Pequim têm havido acções para retirar livros relacionados com Hong Kong; isso eu não esperava”.

Já a acção da polícia de Hong Kong no jornal Apple Daily, em que o dono foi detido, não deixou Sonny Lo surpreendido: “Eu não fiquei surpreendido porque, durante os protestos do ano passado, a imprensa do interior da China e o Governo identificaram o dono do Apple Daily como um ‘arruaceiro político’”. Para o politólogo, a imprensa de Hong Kong está a fazer “autocensura”.

SAEM ‘HONGKONGERS’, ENTRAM ‘MAINLANDERS’

“O medo é generalizado”, referiu, acrescentando: “Há um medo que prevalece, que faz com que muitas pessoas decidam emigrar”. Com a ressalva de que, ao mesmo tempo, há quem esteja a chegar a Hong Kong: “Há quem vá para o Reino Unido, EUA, Austrália, Canadá; e há pessoas do interior da China que chegam a Hong Kong”.

Segundo os números de Sonny Lo, já no ano passado houve 20 mil ‘hongkongers’ a sair da região e outros 20 mil ‘mainlanders’ a entrar. “Acredito que quando a crise pandémica passar, possivelmente no próximo ano, então a tendência de saída se acentue”, anteviu, explicando que não é líquido que a chegada de mais cidadãos do continente a Hong Kong fará com que a região se torna mais patriótica: “O Governo chinês espera que a sociedade se torne socialmente e politicamente mais patriótica; mas não se sabe se isto vai mesmo acontecer porque no passado vários manifestantes eram migrantes do interior da China que tinham vindo para Hong Kong na infância e assimilaram os valores de Hong Kong”. Porém, “a curto prazo, a estratégia de ‘mainlandização’ de Hong Kong através do uso da lei de segurança nacional tem resultado muito bem”, afirmou.

Apontando para o futuro, Sonny Lo previu que, com o aproximar das eleições para o Conselho Legislativo (LegCo), “alguns dos manifestantes de 2019 poderão voltar às ruas, mas de outra maneira devido à lei de segurança nacional”. “A situação do próximo ano deverá ser igualmente difícil, mas os protestos poderão ser mais estratégicos, mas menos frequentes”, reiterou.

Recorde-se que a lei de segurança nacional criminaliza actos de secessão, a subversão, o terrorismo e o conluio com forças políticas estrangeiras. As penas vão até à prisão perpétua. O diploma prevê também que, em casos excepcionais, os suspeitos sejam julgados no interior da China e, noutros casos, que haja julgamentos à porta fechada. Além disso, foi criada uma agência de Pequim para aplicar a lei, cujos agentes não respondem perante a lei da RAEHK.

EMIGRAR DEVIDO AO MEDO

Ming Sing, sociólogo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Hong Kong, também aponta a emigração como a principal consequência dos primeiros dois meses da lei de segurança nacional: “Tem havido um aumento do medo, que tem resultado em emigração”.

Sing citou um inquérito que ainda não foi divulgado oficialmente que diz que, durante os últimos dois meses, houve um declínio contínuo na confiança relativamente ao princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e ao Governo de Carrie Lam. “A liberdade tem sido um verdadeiro valor de Hong Kong e a lei de segurança nacional tem sido vista como uma ameaça iminente às liberdades”, explicou.

“Economicamente, a lei também impõe uma sombra negra sob as perspectivas económicas de Hong Kong”, disse Ming Sing, citando os dados da American Chamber of Commerce, que dizem que 40% dos membros pensam sair da região. Além disso, “a capacidade da bolsa de Hong Kong de atrair o capital internacional pode piorar muito no futuro e isso será um dano severo, se não fatal, na viabilidade de Hong Kong enquanto centro financeiro internacional”.

“Socialmente, politicamente e economicamente, a lei de segurança nacional debilitou o desenvolvimento e o futuro de Hong Kong enquanto metrópole internacional”, afirmou, acrescentando: “As pessoas consideram sair, estão menos esperançosas quanto ao futuro. A sociedade de Hong Kong está em risco de fragmentação”.

Segundo os dados do docente universitário, verificou-se, nos últimos meses, um aumento do apoio popular face às cinco reivindicações dos protestos do ano passado. “Também vimos um pequeno aumento no apoio à independência de Hong Kong, apesar de ser marginal”, disse.

A lei de segurança nacional e as medidas anti-pandemia dissuadem os manifestantes: “Neste contexto altamente repressivo, os manifestantes ou potenciais manifestantes podem facilmente ver os efeitos legais que terão de enfrentar se forem protestar para as ruas. Vimos um declínio dos protestos nas ruas”. Ainda assim, Ming Sing diz não ter vislumbrado um enfraquecimento do movimento: “O movimento continua, o sentimento é mais depressivo, mas os activistas não desistiram”.

Como será a Hong Kong do futuro? “Eu não ficaria surpreendido de ver dezenas de milhares de ‘hongkongers’ a migrar para o Reino Unido”, respondeu Ming Sing, justificando que “muitas pessoas têm filhos e querem evitar a lavagem cerebral às suas crianças, e isso significa que há um perigo de que a classe média fuja de Hong Kong”. Na opinião do sociólogo, também os capitais vão fugir: “Mais capital vai sair de Hong Kong por um grande período de tempo, a não ser que a política chinesa se altere muito”.

CONTEXTO INTERNACIONAL É O ÚLTIMO RECURSO

Ernest Chow é aluno de Política e Administração Pública na Chinese University of Hong Kong e esteve envolvido nos protestos que aconteceram na instituição em Novembro do ano passado. Para ele, o clima social está cada vez mais tenso e “as pessoas estão a ficar cada vez mais irritadas”. “Nos últimos meses vimos que a polícia de Hong Kong está disposta a usar as armas, e tem detido muitas pessoas”, lembrou. “Apesar de a acusação não conseguir provar nada em tribunal, o processo aqui pode fazer com que a pessoa fique presa um ano até ir a tribunal. Por isso é que muitas pessoas estão com muito medo. A escolha não está nas nossas mãos, temos de depender das circunstâncias internacionais”, referiu Chow.

Em causa está a tensão sino-americana. “Se os EUA ganharem terreno e a China for forçada a recuar, então é muito mais provável que o povo aja. Mas, se pelo contrário, a China ganhar terreno, e os EUA forem forçados a abandonar a influência que têm em Hong Kong, então, realisticamente, não acredito que muitas pessoas arrisquem a sua liberdade e as suas vidas para irem para a rua protestar”, explicou. “Estamos dependentes de circunstâncias internacionais”, concluiu.