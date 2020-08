CUT promove regresso de festival alemão e aponta ao cinema em família

O Festival de Cinema Alemão Kino está de regresso a Macau, desta vez através da associação audiovisual CUT, que este ano terminou a operação na Cinemateca Paixão. O evento está programado para “finais de Outubro ou início de Novembro”, segundo disse ao PONTO FINAL a directora da CUT, Rita Wong.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Depois de ter perdido o concurso para a concessão da Cinemateca Paixão, a CUT regressou ontem com um evento na Casa Garden que serviu para associação audiovisual anunciar que “está de volta”, disse Rita Wong, ao PONTO FINAL. A directora da CUT revelou ainda que o programa da associação vai fazer regressar o Festival de Cinema Alemão Kino, que irá decorrer “em finais de Outubro ou início de Novembro” e numa versão “mais pequena” devido à pandemia da covid-19, que levou inclusivamente ao cancelamento do festival em Hong Kong. “Em Macau iremos prosseguir. O local ainda está por confirmar, estamos em conversações para ver se encontramos um parceiro. Este ano vai ser a quinta edição para Macau”, disse Rita Wong ao PONTO FINAL.

A directora da CUT relembra que o festival de cinema alemão tem “uma grande tradição”, e que a incerteza da data deve-se ao local onde se irá realizar, que ainda não está confirmado. “Já sabemos alguns dos filmes, mas iremos depois anunciar quando estiverem todos definidos para ser mais claro”, prosseguiu.

Rita Wong adiantou ainda mais pormenores sobre o plano da CUT para este ano. “Teremos também um outro programa, que será mensal e que tem a designação temporária de ‘Cut Friday’. A ideia é oferecer todos os meses uma selecção ao público que não será com filmes, mas também ter convidados que irão falar sobre os filmes. Teremos a exibição do filme e depois uma conversa com alguém que tem conhecimento sobre o filme, e irá realizar-se numa sexta-feira de cada mês”, disse.

Questionada sobre o plano da associação de continuar a aposta no cinema local, Rita Wong referiu que essa é uma das prioridades, mas também com foco no “cinema do mundo”. “Queremos juntar o cinema de Macau numa espécie de pacote para mostrar às pessoas. Agora estamos a trabalhar no nosso orçamento e a ver se conseguimos ter parceiros mais tarde, mas também não queremos esperar muito tempo, por isso começamos com o orçamento que temos neste momento, e o apoio de curadores e realizadores locais”, referiu a directora da CUT.

Relativamente ao próximo ano, a associação audiovisual vai apostar em conteúdo familiar que vai para além do cinema, segundo explicou Rita Wong. “Não apenas em relação à selecção dos filmes, mas algo combinado que seja indicado para toda a família. E antes ou depois da exibição dos filmes teremos actividades para optimizar o conteúdo do programa. Não serão apenas filmes, mas também outras actividades, talvez contar histórias, por exemplo. Queremos que as famílias possam explorar a sua criatividade não apenas com os filmes”, disse.

Ontem, na Casa Garden, a CUT realizou o seu primeiro evento com uma breve inauguração de uma exposição, que ficará patente no espaço até 13 de Setembro, seguindo-se um concerto e a exibição de duas curtas-metragens. “Queremos mostrar ao público que Macau tem grandes designers, editores de vídeo e fotógrafos. Queremos mostrar o poder local, é o nosso objectivo”, concluiu Rita Wong.