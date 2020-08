Antigo Tribunal vai acolher o TUI

O edifício do Antigo Tribunal vai acolher o Tribunal de Última Instância (TUI), avançou, na sexta-feira, o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, à margem da conferência de imprensa do Conselho Executivo. “Após a devida análise, tendo considerado que o Antigo Tribunal tem as suas características arquitectónicas e históricas e pretendendo preservá-las, esperamos que possa ser usado pelos órgãos judiciais”, disse André Cheong, citado pela Rádio Macau.

A Rádio Macau tinha avançado, na semana passada, que o Governo iria deixar cair o plano de construir um ‘campus de justiça’ na zona B dos novos aterros. Com a ida do TUI para o edifício do Antigo Tribunal, confirmada pelo secretário, o Governo vai avançar com uma reorganização das instalações dos tribunais, mas André Cheong não quis dar pormenores: “Por enquanto, só posso dar as linhas mais abstractas do planeamento, porque ainda não temos um plano definitivo. A forma como os órgãos judiciários vão ocupar os espaços disponíveis ainda vai ser definida”.

André Cheong adiantou, na conferência, que a zona B terá uma zona exclusiva para escritórios: “Achámos que podemos aproveitar melhor a zona B, visto que Macau não dispõe de zonas de qualidade para escritórios e, por isso, temos esta ideia”. André Cheong não deu mais pormenores, recordou apenas que serão apresentados mais detalhes na próxima sexta-feira, quando ficar a ser conhecido o texto da consulta pública do projecto do plano director.

Na conferência de imprensa, o secretário disse ainda que “todos os órgãos judiciários deixarão de funcionar em escritórios privados do mercado particular”.