Taxa de desemprego sobe para 2,7% entre Maio e Julho

A taxa de desemprego de Macau fixou-se em 2,7% entre Maio e Julho, uma subida de 0,2 pontos percentuais comparativamente ao período anterior, de Abril a Junho de 2020, foi ontem anunciado. “A população desempregada era composta por 11.100 indivíduos, mais 1.000, face ao período passado”, indicou, em comunicado, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Em comparação com o período entre Maio e Julho de 2019, a taxa de desemprego subiu 0,9 pontos percentuais.

O número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 9,2% do total da população desempregada, ou mais 3,7 pontos percentuais. Entre os desempregados à procura de novo emprego, o número “que mais aumentou” foi o daqueles que “trabalharam anteriormente no ramo de actividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos”, acrescentou.

A população activa era, no final de Julho, composta por 406.500, enquanto a população empregada atingiu 395.400 pessoas, ou seja, “menos 6.500 face ao período precedente, devido principalmente ao número de trabalhadores não residentes que viviam em Macau ter descido”, indicou.

A taxa de desemprego dos residentes fixou-se em 3,8%, ou mais 0,3 pontos percentuais entre Maio e Julho. No mesmo período, estavam empregados 277.700 residentes, menos 1.600, em comparação com o período entre Abril e Junho. “Em termos de ramos de actividade económica, verificou-se que o número de residentes empregados das lotarias; outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos, bem como do comércio a retalho decresceu, porém, o número de residentes empregados da construção aumentou”, de acordo com a mesma nota.