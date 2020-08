Roy Choi e Jay Yeung vencem concurso de fotografia “Macau 2020 – Tempo de introspecção”

A revista Macau CLOSER anunciou os vencedores do concurso de fotografia que organiza, o “Macau 2020 – Tempo de introspecção”, uma competição que pediu aos fotógrafos de Macau, profissionais e amadores, um retrato da cidade sob os efeitos da pandemia.

O prémio do júri para melhor fotografia individual foi para Roy Choi. O segundo classificado na escolha do júri para foto individual foi Keiko Chan Weng Kei. No prémio do júri para a categoria de séries houve um empate entre Gonçalo Lobo Pinheiro e Splendidsaber.

No que se refere ao prémio do público, o vencedor da melhor foto individual foi Jay Yeung Ho Sum, o segundo classificado foi Antonio Leong e o terceiro classificado I Wayan Karel Cahaya Putra.

Na categoria das séries, o público escolheu como vencedor Terry Iao Chi Hou. Na segunda posição ficou novamente Gonçalo Lobo Pinheiro e em terceiro lugar ficou Jorge Bryan T. Marquez.

No prémio do júri, o primeiro classificado de cada uma destas categorias vai receber um prémio de oito mil patacas. Os segundos classificados recebem cinco mil patacas.