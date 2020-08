Retrato de família

Mica Costa Grande é um viajante, um fotógrafo, um construtor de ideias e de projectos. Não surpreende por isso que os seus filhos partilhem com ele uma forte visão artística do mundo.

Mark Phillips

“Os meus filhos foram criados numa câmara”, diz Mica Costa Grande, enquanto nos sentamos com ele e com os seus dois filhos, agora adultos, Eloy e Kia, à volta da mesa da cozinha na sua casa em Coloane. E não o diz metaforicamente: Eloy e Kia cresceram literalmente a viajar à volta do mundo com os seus pais num camião que foi convertido numa câmara gigante em movimento sobre rodas.

“Nós andámos pela América do Norte num grande camião e depois levámo-lo até ao Brasil”, explica Mica. “Então, quando estávamos lá, recebi um telefonema da Volkswagen e eles ofereceram-me um camião maior e mais novo. A minha ideia foi construir a maior câmara do mundo, fazendo um furo na parte lateral do camião, para recolher a luz e fazer as fotos. Percorremos então o Brasil inteiro a conduzir uma câmara”.

Assim foi a vida da família, explorando o mundo, experienciando diferentes culturas e exibindo por onde passavam o maravilhoso camião-câmara.

“Tínhamos filas de 200 pessoas à espera para entrar, 20 pessoas de cada vez”, lembra Mica. “Eu não faço turismo. Vou visitar as pessoas no seu ambiente e tento-me encaixar durante um tempo. Tento conhecer pessoas, e com um projecto cultural, consegue-se conhecer pessoas muito interessantes. Aprendi mais sobre o Brasil do que sobre qualquer outro país, porque interagi com milhares de pessoas ”.

Encontrámos Mica, Eloy e Kia na sua casa na vila de Hac-Sá, Coloane, escondida atrás do parque de Hac-Sá. A casa foi antes um complexo usado por um grupo de famílias de missionários que, entretanto, partiram, ficando a habitação em ruínas. Nos últimos anos, Mica tem-na reformado e construído uma casa encantadoramente eclética, fazendo para isso uso de sucata que encontra um pouco por todo o lado. Além dos quartos ‘standard’, cozinha e sala de estar, a casa também possui jacuzzi e sauna, e um escritório com uma pequena sala que é na verdade… uma câmara.

“Gostávamos de abrir esta casa ao público, transformando-a numa galeria com imagens penduradas por toda a casa. Sempre gostei dessa ideia de cooperativa, de uma casa aberta às pessoas. E Macau é um lugar muito bom para o fazer porque é muito seguro”, afirma Mica.

Dada a sua educação aventureira, não é de admirar que Eloy e Kia sigam os passos do seu pai e tenham desenvolvido um grande interesse pela fotografia. E, embora nenhum deles trabalhe a tempo inteiro como fotógrafo (Kia é designer gráfica e Eloy é ‘stage manager’ no The House of Dancing Water), os dois são apaixonados por fotografia, que é para ambos claramente mais do que um ‘hobby’.

“Fomos educados a viajar e a ver o mundo, conhecendo todo o tipo de pessoas diferentes, de culturas diferente. Comecei a envolver-me com fotografia basicamente porque o meu pai é fotógrafo e a minha mãe é jornalista, e todas essas coisas combinam”, expressa Kia. “É essa ideia de querer captar as coisas de uma forma diferente, de querer guardar uma memória, de guardar uma paisagem, ou pessoas, de alguma forma, com a fotografia. A fotografia liga muitas coisas”, observa. “Acho que a fotografia sempre foi uma coisa que surgiu naturalmente. Eu sempre quis segurar a câmara, não ficar à frente dela”.

“Eu sempre estive ligado à fotografia, mas sem me focar nisso de início”, acrescenta o irmão, Eloy. “Mas tudo me fez voltar à fotografia, mesmo quando queria estudar arquitectura e concentrar-me no desenho. E claro que as viagens me influenciaram, porque temos sempre essas imagens a passar, e criamos as nossas próprias memórias. A fotografia é a ferramenta mais fácil de usar quando se está a viajar, mesmo quando o essencial é a viagem, não a fotografia. Esta é apenas uma maneira de trabalhar enquanto o estamos a fazer”.

Todos os anos de viagens influenciaram claramente a abordagem da família em relação à fotografia e, embora cada um tenha o seu próprio estilo, todos têm uma visão comum sobre esta arte.

“Acho que a poesia é uma boa descrição para aquilo que fazemos, mesmo com as fotografias; é mais como contar uma história do que comentar o mundo”, explica Mica.

“Não se verbaliza e as pessoas podem encontrar o seu próprio significado nisso”, acrescenta Eloy. “No fim de contas, as imagens são histórias, e é por isso que viajar faz sentido. É claro que se podem sempre fazer histórias sobre o lugar onde se vive, mas para mim é mais fácil ter sempre novos lugares e encontrar novas histórias”.

“Nem sempre sabemos o que está a acontecer numa fotografia”, diz Kia. “Às vezes é preciso pensar ‘o que é que está a acontecer aqui?’. E criamos a nossa própria história. Isso é o mais interessante quando se faz uma foto – não revelar toda a informação que contém”.

Eloy concorda, acrescentando: “A melhor parte é que, embora as fotos sejam a realidade, são apenas um fragmento de tempo; então, não sabemos exactamente qual é o contexto, mas podemos criar para nós mesmos o que é o passado, o presente e futuro dessa situação; é isso que uma boa fotografia pode fazer”.

Dada esta visão comum, o que difere afinal na abordagem que fazem da profissão?

“Eloy é mais reflexivo, mais curioso, mas às vezes quando temos muitas ideias, elas entrechocam-se”, proclama o pai. “Kia é uma fotógrafa mais nata, uma aprendiz muito fluida. É mais abstrata, mais prática. O Eloy e eu sempre optámos pela ambiguidade. A Kia é mais pura e intuitiva”.

“A Kia tem uma abordagem mais concisa, encontrou o seu estilo”, admite Eloy. “Eu flutuo nesse sentido e tiro fotografias de forma mais aleatória. Mas há uma conexão, com certeza”, continua. “Não só porque somos uma família, mas porque a minha irmã e eu estivemos sujeitos à influência de estar sempre à volta do imaginário e da imaginação do meu pai. No final, é impossível dizer que isso não nos influenciou, é como uma linguagem que todos nós aprendemos. Todos nós acabamos por nos concentrar na fotografia de rua e, claro, na fotografia de viagem, que trata dos lugares que visitamos e das experiências que vivemos. Às vezes, acho que se fizéssemos uma exposição de fotografia juntos, a preto e branco, seria muito difícil dizer quem tirou cada uma das fotos”.

“O nosso trabalho é como a nossa cara: não somos parecidos, mas dá para ver que há algo em comum”, observa Mica. “Eu não invejo o trabalho deles, porque eles são os meus filhos, mas às vezes vejo o trabalho deles e penso: ‘Merda, eu deveria ter tirado aquela fotografia’”, ri-se.

Enquanto os homens da família conversam, Kia fica sentada em silêncio, ouvindo os seus comentários. Finalmente, pergunto-lhe o que pensa.

“Sim, sou mais prática”, diz ela, concisamente. “Eu vejo uma coisa e tiro a fotografia”.

A abordagem mais intuitiva de Kia no seu trabalho é algo que o seu pai e irmão claramente admiram.

“No final, as fotografias podem ficar mais puras e interessantes porque não estamos tão focados no que se está a fazer e aproveitamos melhor o momento. Acho que na arte e na poesia é assim”, diz Eloy. “Se se está descontraído, faz-se melhor. E às vezes surpreendemo-nos, porque estamos a trabalhar tão instintivamente que nem sabemos exactamente como o fizemos, mas todas as coisas se conjugaram para o fazer acontecer”.

Mica conclui: “Mostramo-nos através da fotografia, não nos mostramos ao mundo. Quando olhamos para o trabalho de um fotógrafo sério, vemos a pessoa por trás dele. Vemos as suas fotos e a sua alma está lá. Então, mostramo-nos mais. Um artista faz isso”.

______________

Grandes veículos, grandes planos

No total, Mica já esteve em cerca de 90 países com a sua fotografia, e com os filhos em mais ou menos 50. E, embora estejam agora todos em Macau, as aventuras ainda não acabaram. Seguindo projectos anteriores, o próximo plano de Mica é pegar num autocarro de dois andares e convertê-lo também numa câmara.

“Sempre viajei em veículos grandes, então quero um autocarro tecnologicamente avançado, um veículo eléctrico. E podemos ter uma galeria na parte de baixo e uma câmara enorme lá dentro”, explica Mica com entusiasmo. “Eu encontrei um fabricante na China, e quero tentar convencê-lo a dar-me um dos seus autocarros e ajudar-me a transformá-lo. Como tenho um projecto cultural, posso levar o autocarro comigo por toda a Europa. As pessoas vão juntar-se e vamos poder mostrar o autocarro, e também o que Macau e a China – minha segunda casa – são capazes de fazer em termos de tecnologia avançada. E talvez possamos fazer uma pequena galeria para mostrar o que os residentes locais de Macau estão a fazer de forma criativa”.

Acha tudo isto uma pouco uma loucura? Espere, que há mais! Mica espera combinar este plano com um outro “grande” projecto em que está a trabalhar actualmente, uma revista de fotografia intitulada Stare. E esta não é uma publicação comum. Nesta primeira fase, Mica está a pensar e a publicar a revista a partir da sua casa, apresentando um ou dois portfólios fotográficos juntamente com um conto, alguns dos quais é ele mesmo quem escreve. O objectivo principal é apresentar a fotografia em grande formato… muito grande mesmo!

“Estamos a publicar em tamanho A-0, por isso temos de imprimir a revista na China porque ninguém consegue imprimi-la aqui em Macau. Eles usam uma máquina enorme para imprimir publicidade de grandes marcas, mas nunca publicaram uma revista. Ou seja, até na China têm algumas dúvidas”, admite.

A inspiração de Mica para esta publicação de grandes dimensões veio dos seus tempos de adolescente.

“Descobri uma revista de formato muito grande, na Alemanha, e apaixonei-me por ela, tornando-me seu assinante. Quando comecei agora a pensar em reinventar essa ideia, pensei nesse meu eu, quando tinha 17 anos”.

O alvo são principalmente artistas, escolas e galerias de arte. Mica vê a revista como “um objecto de arte” e não como um projecto comercial.

“O que estamos a fazer é remar contra a maré. Não será uma publicação normal, para um grande público ou para informar as pessoas. A maioria dos pintores modernos que conhecemos são famosos porque não precisam de servir um propósito específico de ilustração; podem enlouquecer e pintar o que quiserem. Nós somos um pouco assim. Estamos a enlouquecer, publicamos o que queremos sem regularidade e publicamos onde queremos”.

“O mercado-alvo são pessoas malucas”, ri-se. “Uma pessoa muito prática não vai acreditar neste projecto! Mas a loucura, se estiver sob controlo, é um bom método”.

Mica já preparou seis números da revista e publicou uma pequena tiragem de cópias a partir de casa, usando tintas duráveis a jacto de tinta. “A qualidade é de arquivo, dura para sempre”, afirma.

O plano final é combinar a sua paixão por viagens e pela nova publicação, levando-a para a estrada, de cidade em cidade, reunindo bons conteúdos e colaboradores ao longo do caminho”.

“Posso publicar a revista de dentro do autocarro. Assim que terminarmos a revista, as pessoas podem entrar e comprar-nos um exemplar”, explica.

“Os temas serão muito arbitrários. Quero estacionar o autocarro no centro de uma cidade, bem visível, para que as pessoas fiquem curiosas e venham ter connosco. E eu vou conhecer pessoas, e assim desenvolvendo o conteúdo da revista. Sobretudo no início, tudo vai depender da interacção improvisada com a cidade e com as pessoas”.

Contemplando a noite

Embora muitos dos projectos em que Mica se envolveu tenham sentido de escala, eles também se baseiam em conceitos muito simples – desde a exibição de fotógrafos locais numa pequena galeria na vila de Coloane chamada The People’s House, até o convite a artistas locais para pintarem estátuas de animais que correspondem aos signos do zodíaco chinês, uma iniciativa já com alguns anos.

O seu projecto cultural mais recente levou-o à prática em Novembro do ano passado, desta vez com foco na imagem em movimento.

“Fizemos o Gaze Film Festival pela primeira vez no ano passado, sem qualquer promoção. Começámos do zero. Encontrámos um lindo relvado vazio próximo do Centro de Ciência, com a ponte ao fundo, montámos uma tela e um projector e fizemos oito sessões com alguns dos mais belos filmes, não ‘mainstream’, mas clássicos do cinema”, diz Mica. “Fellini, Tarkovsky, Zhang Yimou, Wong Kar-Wai”.

Mica admite que em Novembro estava já um pouco frio, e espera agora realizar o evento em Outubro deste ano, mais uma vez com o apoio do Instituto Cultural. E, apesar do ar frio da noite, sentiu-se encorajado com a resposta do público local.

“Na primeira sessão tivemos apenas seis pessoas, mas no final tínhamos cerca de 150”, diz. E explica o que o motiva: “Não é necessariamente um objectivo intelectual. O tema comum do nosso trabalho é organizar actividades ‘à moda antiga’, que as pessoas possam desfrutar sozinhas. Ter uma grande revista, podermos deitar-nos na relva a ver um filme numa grande tela, enfim, coisas simples”.

Mais uma vez, o objectivo final é combinar todas as suas ideias numa grande expedição cultural em digressão.

“O autocarro será uma combinação de todas essas coisas. Quero tirar fotografias no autocarro, quero projectar filmes no autocarro, quero imprimir a revista dentro do autocarro, ter uma galeria de artistas de Macau no rés-do-chão. Combinar diferentes conceitos e utilizar os recursos de forma eficiente, tal como nesta casa. Esse é o meu objectivo, combinar os meus interesses com os interesses do público, com a menor quantidade de recursos que possa usar”.

“Não acredito que nos devamos sacrificar por uma causa na qual não acreditemos. Tem que se acreditar e ser feliz com isso”, conclui.