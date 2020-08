Pereira Coutinho quer reforço dos mecanismos de fiscalização aos agentes secretos

O deputado diz que as garantias quanto ao controlo e supervisão das acções infiltradas por parte dos agentes secretos são fracas e, por isso, quer que o Governo regule os actos processuais penais para “proteger os direitos fundamentais dos cidadãos”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

José Pereira Coutinho está preocupado com os mecanismos de fiscalização aos agentes secretos, depois de ter sido aprovada a alteração à lei da Polícia Judiciária (PJ) que prevê que haja agentes dispensados de divulgar a sua identificação por razões de segurança ou devido às suas “funções especiais”. Numa interpelação escrita enviada ontem ao Executivo, o deputado aponta críticas ao diploma e diz que é necessário regulamentar os actos processuais penais “para proteger os direitos fundamentais dos cidadãos”.

Na semana passada, a Assembleia Legislativa (AL) aprovou na especialidade as alterações à lei da PJ. Pereira Coutinho e Sulu Sou foram os únicos a não aprovar o artigo que diz que, “quando razões de segurança pessoal ou de necessidade de desempenho de funções especiais”, o Chefe do Executivo pode dispensar a publicação em Boletim Oficial a identificação dos trabalhadores da polícia.

Na interpelação escrita, o deputado começa por dizer que, embora as “acções infiltradas” estejam definidas e legalmente enquadradas em países como Portugal, Alemanha e França, em Macau o regime não está unificado. O deputado exemplifica com o facto de as estipulações das acções infiltradas estarem previstas nos diplomas da lei da criminalidade organizada, na lei da proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicoterapêuticas e da lei orgânica do comissariado contra a corrupção.

Coutinho aponta ainda que no diploma de Macau há uma “inexistência de previsão quanto a mecanismos de fiscalização periódicos das acções infiltradas”. Diz o deputado que são “fracas as garantias quanto ao controlo e supervisão das acções infiltradas pelas autoridades competentes”. O deputado indica ainda que há “uma ausência legal quanto à fixação de um prazo máximo de duração da acção infiltrada”. Por fim, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) diz ainda que há uma “ausência legal de procedimentos legais que garantam o anonimato dos agentes infiltrados em sede de audiência de discussão e julgamento” e que há também uma “ausência de previsão legal quanto à publicitação de estatísticas sobre o número de acções infiltradas realizadas”.

Coutinho admite que é “inevitável a violação justificada dos direitos fundamentais dos cidadãos durante uma investigação criminal de forma a repor o equilíbrio da sociedade derivado da prática de um crime”, mas “essa intrusão na esfera da protecção das normas dos direitos fundamentais apenas é admitida quando em obediência aos princípios fundamentais da legalidade, excepcionalidade, proporcionalidade, necessidade e adequação e sempre mediante autorização e controlo da parte das autoridades judiciárias”.

Assim, diz o deputado, “torna-se pertinente regular na lei os actos processuais penais para proteger os direitos fundamentais dos cidadãos na sua maioria plasmados na Lei Básica”. O deputado pergunta, então, se o Governo pondera rever o actual regime, “reforçando as garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos contra as eventuais práticas abusivas”.

“Vai o Governo reforçar os mecanismos de fiscalização periódicos das acções infiltradas, nomeadamente os mecanismos processuais da competência das autoridades judiciárias de forma a proteger os direitos fundamentais dos cidadãos?”, questiona Pereira Coutinho, perguntando ainda: “Como serão garantidos os anonimatos dos agentes infiltrados em sede de audiência de discussão e julgamento sem prejudicar a observância do princípio do contraditório?”.