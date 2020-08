Governo aposta na formação de quadros na área financeira

O Executivo pretende organizar cursos, estágios e acções de formação na área financeira. O objectivo, adiantou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM), é dar acompanhamento à evolução da Grande Baía e formar quadros para prestarem serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Governo quer formar quadros na área financeira e, para isso, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) planeia organizar cursos, estágios e acções de formação. O objectivo é aumentar a capacidade de Macau prestar serviços quer na Grande Baía, quer junto dos países de língua portuguesa. A informação foi dada pela AMCM numa resposta a uma interpelação escrita apresentada pelo deputado Leong Sun Iok, que diz que “Macau vai precisar de um grupo de talentos da área financeira que conheçam bem a pátria e os países de língua portuguesa”.

O deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) perguntou ao Governo quais as medidas que dispõe para formação de talentos na área financeira, já que, “tendo em conta as estratégias de desenvolvimento do país, Macau vai precisar de um conjunto de talentos da área financeira que conheçam bem a pátria e os países de língua portuguesa e que dominem o mandarim e o português”.

Leong Sun Iok encaminhou ontem a resposta da AMCM às redacções. Chan Sau San, presidente do organismo, explicou que a AMCM planeia, através do Instituto de Formação Financeira, organizar cursos de formação profissional-pragmáticos, bem como coordenar o sector, fornecendo aos estudantes oportunidades para realizarem estágios e acções de formação.

Além disso, com vista a construir uma plataforma de serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa, a AMCM encoraja a que sejam enviados trabalhadores para realizarem estágios em empresas localizadas no interior da China e nos países lusófonos.

A AMCM diz ainda que, “mediante o fortalecimento da cooperação com os países de língua portuguesa e o interior da China, em especial com as cidades localizadas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, serão organizadas acções de formação na área financeira que se mostrem adequadas ao acompanhamento da evolução da Grande Baía e as associadas à prestação de serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa, no sentido de formar talentos na área financeira, aptos a preencherem os eventuais postos de trabalho nesta indústria”.

Na interpelação, Leong Sun Iok lembrou que, de acordo com as linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, existe a intenção de transformar Macau numa plataforma de serviços financeiros entre a China e os países lusófonos, criar um centro de liquidação em renminbi para os países de língua portuguesa e assumir a prestação de serviços de apoio no âmbito da cooperação financeira entre a China e a lusofonia. Assim, o deputado questionou quais os planos do Executivo para alcançar esses objectivos.

Na resposta, a AMCM diz que desde 2018 que foram estabelecidas condições para a construção em Macau de um centro de liquidação em renminbi para os países de língua portuguesa e da plataforma de serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa.

“O Governo da RAEM encontra-se na tentativa de obter apoio da iniciativa inovadora do Governo Central, no sentido de atrair as empresas e instituições de boa qualidade que provêm do interior da China e dos países de língua portuguesa para emitirem obrigações em Macau, incentivando a participação proactiva dos países de língua portuguesa no desenvolvimento, em Macau, das operações de investimento e financiamento em renminbi”, lê-se na resposta de Chan Sau San.

A AMCM refere ainda que foram celebrados memorandos de cooperação com os bancos centrais da China e dos países lusófonos, mediante os quais serão desenvolvidos “contactos e mecanismos de relacionamento e de cooperação de longo prazo”. “No futuro, através da organização periódica destes eventos, serão promovidos, junto da China e dos países de língua portuguesa, os serviços financeiros prestados por Macau e estimulados negócios e transacções financeiras entre o interior da China e os países de língua portuguesa, com recurso ao papel de plataforma de Macau”, antevê a AMCM.

___________

AMCM alerta para página falsa da seguradora Fidelidade

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) alertou ontem para a existência de uma página electrónica alegadamente falsa relativa à Seguradora Fidelidade. O domínio em causa, “www.fidelidade-trader.com”, é suspeito de falsificar as páginas electrónicas de duas seguradoras autorizadas a exercer a sua actividade em Macau, a “Fidelidade Macau – Companhia de Seguros, S.A.” e a “Fidelidade Macau Vida – Companhia de Seguros, S.A.”. A AMCM diz que as duas seguradoras confirmaram que não têm qualquer relação com este domínio, tendo esclarecido que não proporcionam quaisquer actividades de gestão e custódia de fundos, bem como de transacções de títulos no interior da China. A AMCM apela à população para ter atenção antes da realização de quaisquer transacções financeiras ou de investimentos através da internet. Há que verificar se se está ou não perante uma página electrónica oficial e, nos casos que surjam dúvidas, deve-se contactar as respectivas instituições, de modo a evitar burla, pedem as autoridades.