Dom Pedro V recebe festival de curtas entre 1 e 8 de Dezembro

A edição deste ano do Festival Internacional de Curtas vai decorrer no Teatro Dom Pedro V entre 1 a 8 de Dezembro, foi ontem anunciado. Para a edição deste ano a organização recebeu 4.232 submissões de trabalhos.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Agendado para a primeira semana de Dezembro no Teatro Dom Pedro V, a 11.ª edição do Festival Internacional de Curtas vai apresentar algumas novidades este ano, nomeadamente a atribuição de um prémio para o Melhor Filme de Estudante, contando ainda com um maior número de filmes.

O festival inclui duas competições internacionais, a “Shorts”, para curtas-metragens, e a “Volume”, que premeia vídeos musicais. A organização atingiu este ano 4.232 submissões de trabalhos, a maioria dos quais proveniente da Europa (43%), seguindo-se Ásia (32%), América do Norte (11%), América do Sul (9%), África (3%), Oceânia (1%) e regiões múltiplas (1%). Globalmente, as mulheres realizadoras representam 26% do total, refere um comunicado da organização.

A programação da 11ª edição do festival oferece 152 filmes e nove vídeos musicais. Com 124 filmes, as curtas finalistas competem aos prémios do festival da competição internacional “Shorts”: 68 ficções, 26 documentários e 30 animações. Os vídeos musicais finalistas são 9, provenientes de Taipé e Macau, e competem aos prémios do festival na competição internacional “Volume”. No programa constam também sessões especiais, ‘masterclasses’ e conversas com realizadores, acrescenta o comunicado.

Na categoria “Shorts”, serão premiados o melhor filme do festival, melhor ficção, melhor documentário, melhor animação, melhor entrada local, identidade cultural de Macau, melhor filme do público, melhor filme de estudante, melhor director, melhor cinematografia, melhor edição, melhor música original, melhor design de som e melhores efeitos visuais. Na categoria “Volume”, por sua vez, haverá prémios para melhor vídeo musical, melhor canção e melhores efeitos visuais.

“Este festival proporciona aos realizadores, locais e estrangeiros, excelentes oportunidades de trocas de conhecimentos, sendo indubitavelmente um potencial apoio ao estabelecimento de parcerias profissionais”, refere a organização em comunicado.

O júri deste ano de “Shorts” é constituído por João Francisco Pinto, jornalista e director do Canal Macau, que preside ao painel, pelo realizador belga de curtas-metragens Julien Dykmans e pela realizadora sueca Måns Berthas. Na categoria “Volume”, o júri é constituído por Lok Kong (Macau), que preside ao painel, Miguel Khan (Macau) e Ray Granlund (EUA).

A edição deste ano do festival organizado pela Creative Macau terá um orçamento idêntico ao do ano passado e contará com entrada gratuita para todas as actividades.