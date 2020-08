Crianças com menos de três anos não podem ingressar nos jardins de infância

As creches e os infantários de Macau não vão aceitar crianças com menos de três anos como medida de prevenção no próximo ano lectivo. A medida foi anunciada por um representante da DSEJ e justificada pelo facto de não ser recomendado o uso de máscaras a crianças com idade inferior a três anos. As creches vão manter as medidas de cortesia para famílias mais necessitadas.

Todas as crianças com idade inferior a três anos estão impedidas de entrar nos infantários e creches de Macau no próximo ano lectivo, revelou ontem o subdirector da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) em conferência de imprensa. De acordo com Kong Chi Meng, a decisão teve em conta a opinião de directores de escolas e as indicações dos Serviços de Saúde.

Cerca de mil crianças não vão ingressar nos infantários e creches no início de Setembro. “Tivemos uma reunião com os directores das escolas sobre o arranjo dos jardins de infância. As crianças com idade inferior a três anos não devem regressar às aulas pois não estão habituadas a usar máscara. Mil crianças não poderão frequentar o infantário antes de completar os três anos. Só quando tiverem três anos é que podem frequentar o infantário. Se tiverem de começar as aulas em datas diferentes irá haver flexibilidade para o início das respectivas aulas destes alunos. O início do ano lectivo foi previsto assim e pedimos a colaboração dos encarregados de educação”, começou por explicar Kong Chi Meng.

Para além dos infantários, as creches também não vão receber crianças com idade inferior a três anos, explicou o chefe do Departamento de Solidariedade Social do Instituto da Acção Social (IAS), Choi Sio Un, na mesma conferência de imprensa. “As creches subsidiadas ainda não reúnem as condições para fornecer a totalidade dos serviços e só as crianças com três anos é que podem ir. Para as famílias carenciadas, o IAS vai coordenar com as creches subsidiadas para continuar com a medida de cortesia para as crianças que não têm adultos para cuidar delas e que necessitam dos serviços”, disse Choi Sio Um.

De acordo com o responsável do IAS, as creches subsidiadas iam receber cerca de sete mil crianças neste ano lectivo, mas no actual contexto pandémico apenas 1.400 crianças vão beneficiar da medida de cortesia. “Neste ano lectivo, sete mil crianças iriam para as creches, mas apenas 1.400 crianças podem aproveitar esta medida de cortesia”, referiu Choi Sio Um, assinalando que nem todas vão poder ir à escola ao mesmo tempo, uma vez que a capacidade diária é de apenas mil crianças.

Já o representante dos Serviços de Saúde na conferência de imprensa explicou a razão pela qual foram dadas indicações para deixar de fora as crianças com idade inferior a três anos dos infantários e creches. “Apesar de termos a situação atenuada em Macau, continuamos a exigir à população para que use máscara, e não nos podemos esquecer que há um possível risco de contaminação na cidade agora que as relações foram reatadas com os cidadãos do outro lado da fronteira. Nenhuma instituição ou organização internacional aconselha uso de máscaras a crianças com menos de três anos de idade. Uma criança com menos de três anos não tem cuidado com o uso da máscara e pode tocar em objectos para depois levar as mãos à cara e ser infectada por um vírus, que não tem de ser necessariamente Covid-19”, indicou Lo Iek Long, médico-adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Sobre as medidas implementadas para o novo ano lectivo, Kong Chi Meng recordou que os alunos transfronteiriços vão poder fazer o teste de ácido nucleico a partir de 29 de Agosto, e frisou que os custos do exame serão reembolsados mais tarde. “Os alunos que vêm do outro lado da fronteira podem fazer o respectivo teste [de ácido nucleico] em diferentes institutos médicos e sanitários com o processo de devolução do dinheiro mais simplificado”, indicou.

O ano lectivo em Macau arranca a 1 de Setembro na maioria das escolas do ensino primário, secundário e jardins-escola.

_____________

Maioria dos alunos não pretende regressar às universidades de Portugal

A maioria dos 178 alunos residentes em Macau inscritos em instituições de ensino superior em Portugal não pretende regressar ao país no próximo ano lectivo devido à situação pandémica. A informação foi divulgada ontem em conferência de imprensa por Vong Iut Peng, chefe da Divisão de Apoio aos Estudantes das Instituições do Ensino Superior. “Sabemos que cerca de 178 estudantes estão dispersos por 14 universidades de Portugal. A maior parte deles não pretende regressar por causa da situação epidémica em Portugal e da dificuldade em arranjar transportes”, começou por referir Vong Iut Peng, acrescentando que o Governo está atento à situação destes estudantes e que realizou contactos com “instituições representativas do ensino superior em Portugal para obter algumas informações para os alunos de Macau”, nomeadamente com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP). “Os alunos que não conseguirem chegar a Portugal podem requerer o adiamento do início do ano lectivo. A maior parte das instituições do ensino superior irão iniciar as aulas no ano letivo de 2020/2021 de forma presencial. No entanto, se houver necessidade, algumas cadeiras serão dadas online”, assegurou Vong Iut Peng. A responsável da DSES precisou também que, caso os alunos beneficiários de bolsas de estudo queiram “suspender o ano lectivo”, deverão informar a instituição respectiva para ser efetuada “a suspensão da atribuição da bolsa”. Questionada sobre os alunos não residentes com visto de estudante em Macau, Vong Iut Peng informou que todos os estudantes “com passaporte estrangeiro” ainda não podem entrar no território. Sobre a situação dos professores do ensino superior com passaporte estrangeiro, a representante da DSES revelou à Rádio Macau que “há 15 docentes de instituições superiores de Macau impossibilitados de regressar ao território por serem trabalhadores não residentes estrangeiros”.

______________

Nova ronda distribuição de máscaras arranca no domingo

O 21º plano de distribuição de máscaras para os residentes de Macau vai começar no dia 30 de Agosto e prolonga-se até 28 de Setembro, informou ontem Lo Iek Long, médico-adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário. “Cada pessoa pode comprar 30 máscaras por 24 patacas. Podemos garantir o fornecimento de máscaras a todos os residentes de Macau. Os postos de venda são os habituais. Durante a 20ª fase de distribuição de máscaras foram vendidas 16 milhões de máscaras. No total já vendemos 116 milhões de máscaras”, indicou Lo Iek Long. O representante dos Serviços de Saúde assinalou também que há 1.286 pessoas a cumprir quarentena em Macau, sendo que o território não regista novos casos locais há 151 dias consecutivos e não tem casos importados há 62 dias consecutivos. Um total de 12275 pessoas já realizaram observação médica no território.

_____________

Macau já testou mais de 53 mil trabalhadores nas seis operadoras de jogo

Os Serviços de Saúde testaram 53.025 trabalhadores nas seis operadoras de jogo no território até quarta-feira, dia em foram retomados os vistos turísticos da província de Guandgong, de onde vem a maioria dos jogadores. “A 26 de Agosto concluímos o teste de ácido nucleico aos trabalhadores da linha da frente dos casinos das seis operadoras. No total foram realizados testes de ácido nucleico a 53.025 pessoas, mas nos próximos dias mais trabalhadores vão realizar mais exames”, disse Lo Iek Long.