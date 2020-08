Casinos que registem casos de Covid-19 podem ser encerrados, avisa DICJ

Com a reabertura gradual das fronteiras de Macau, as autoridades implementaram um mecanismo de prevenção e controlo da pandemia nos recintos de jogo, nomeadamente a responsabilização criminal de indivíduos que não cumpram as disposições da lei. Para além disso, os casinos que registem casos confirmados de Covid-19 podem ser encerrados no âmbito deste mecanismo de prevenção.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) admitiu o encerramento de casinos que registem casos confirmados de Covid-19 no âmbito do “mecanismo de descontinuidade para a prevenção de epidemia da RAEM”. A possibilidade de encerrar recintos de jogo no actual contexto pandémico foi avançada por Luís Leong, chefe do Departamento de Investigação de Crimes da DICJ, durante uma reunião com a Polícia Judiciária.

“A confirmação de qualquer caso de pneumonia de novo tipo de coronavírus nos casinos pode implicar o encerramento do recinto em causa, o que terá um impacto significativo na economia”, assumiu Luís Leong durante a reunião de quarta-feira com a PJ.

De acordo com o comunicado da DICJ, o Governo adoptou várias medidas restritivas com o intuito de impedir que surjam casos de infecção nos recintos de jogo. “Assim, a entrada nos casinos em violação da lei por qualquer cliente, como a prestação de falsas informações, ou a falsificação códigos de saúde ou de certificados de teste do ácido nucleico, as concessionárias/subconcessionárias de jogos devem notificar imediatamente os agentes da PJ afectos nos casinos ou o pessoal da DICJ, sendo o indivíduo em causa susceptível de responsabilidade criminal por violação das disposições da Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis”, pode ler-se no referido documento.

Já Vong Chi Fu, chefe do Departamento de Inspecção de Jogos de Fortuna ou Azar da DICJ, assegurou que, desde Janeiro, o foco de trabalho tem sido a prevenção da epidemia de acordo com as “orientações emitidas pela autoridade de saúde”. Nesse sentido, a DICJ tem exercido uma “fiscalização rigorosa nos casinos” para assegurar o cumprimento das medidas de prevenção de epidemia, como o reforço de limpeza e desinfecção das instalações, adopção de medidas de controlo para a entrada nos casinos, sujeitando os clientes à medição de temperatura corporal e à exibição de código de saúde de Macau válido, bem como de um certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico.

Em relação à reabertura gradual das fronteiras com o interior da China, Vong Chi Fu pediu às operadoras de jogo para que se mantenham atentas às medidas de prevenção de epidemia nos casinos e que definam “propostas de medidas em função do aumento do número de clientes”, nomeadamente a adopção de medidas de triagem para evitar aglomeração de pessoas, o reforço das medidas de diligência de medição de temperatura corporal dos clientes para assegurar a precisão de dados, e a manutenção do controlo rigoroso da entrada nos casinos.

Recorde-se que no início de Agosto, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, disse em conferência de imprensa que os casinos não seriam encerrados imediatamente caso surgissem novos casos de infecção por Covid-19 no território.

“Caso haja um novo caso de infecção em Macau iremos aplicar medidas mais rigorosas. Veremos se é preciso aplicar mais medidas, pois se houver contaminação em determinadas zonas da cidade temos de definir essa zona como sendo de médio e alto risco. Mas isso não significa que vamos fechar os casinos caso surja um caso em Macau. Temos de avaliar o grau de influência que pode ter em Macau”, disse Leong Iek Hou a 12 de Agosto.