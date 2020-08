Câmara de Comércio Luso-Chinesa quer continuar “a servir como uma plataforma no futuro” de Macau

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, recebeu uma delegação da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC-Macau) e o Cônsul-Geral de Portugal em Macau para uma troca de impressões sobre as relações económicas e comerciais entre a China e Portugal durante a epidemia, o desenvolvimento da Zona da Grande Baía e a recuperação económica pós-epidemia. A delegação portuguesa foi liderada por Paulo Cunha Alves, Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, e Bernie Leong, presidente da CCILC-Macau.

Segundo o comunicado da CCILC, Paulo Cunha Alves agradeceu a disponibilidade de Lei Wai Nong para receber os delegados e intitulou a visita de “auspiciosa” numa altura em que Macau e a província de Guangdong reabriram as fronteiras. O Cônsul-Geral de Portugal mostrou-se “optimista” quanto à reabertura de todas as fronteiras entre Macau e a China Continental em Setembro, considerando que irá estimular “o desenvolvimento económico em Macau e Hengqin”, bem como atrair “investidores estrangeiros e tecnologias de vários sectores, como o da saúde e financeiro”, criando assim margem de manobra e injectando vitalidade no desenvolvimento a longo prazo da cidade.

Sobre a estratégia de Macau no combate à pandemia, Lei Wai Nong defendeu que o lançamento de medidas de apoio “ajudou a recuperar a economia de Macau de forma ordenada”, permitindo à cidade reactivar a economia “o mais rapidamente possível”. O secretário para a Economia e Finanças “agradeceu” ao sector financeiro pelo apoio em “empréstimos anti-epidemia durante a epidemia e por ajudar as empresas”. Lei assinalou também a vontade de “fortalecer o intercâmbio com as diferentes câmaras de comércio no futuro”, para trocar opiniões e fornecer apoio para o desenvolvimento da indústria.

Lei reiterou que Portugal continua a ser “uma importante ponte de ligação entre Macau e os países da União Europeia, as Américas e África”, e que essa cooperação e contacto deve ser mantida para assegurar um desenvolvimento diversificado de Macau com “maior colaboração e mais ligações comerciais no futuro”.

Já Bernie Leong referiu que 2020 tem sido um ano difícil devido à eclosão da COVID-19 e às incertezas em torno das relações EUA-China, e considerou que “Portugal tem se mostrado um amigo firme e confiável da China”. “Como membro dos sectores industrial e comercial, a CCILC-Macau irá colocar mais recursos para desempenhar activamente o seu papel. A Câmara continuará a servir como uma plataforma no futuro, especialmente no desenvolvimento da Zona da Grande Baía, conforme foi mencionado pelo secretário. A CCILC-Macau irá reforçar a cooperação com o Governo da RAEM, levar a cabo mais discussões entre os seus membros e implementar acções de forma pronta”, referiu Bernie Leong de acordo com a informação veiculada no comunicado.