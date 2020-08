A vida durante a pandemia

Jay Yeung Ho Sum foi o vencedor do prémio individual do público, votação online, do concurso de fotografia “Macau 2020 – A Time for Introspection”, organizado pela revista Macau Closer. O PONTO FINAL foi ver como reagiu.

Joey Choi

– Parabéns pela vitória. Fale-nos um pouco de si.

Jay Yeung – Sou assistente social, tenho trabalhado com adolescentes e crianças e formado voluntários. A fotografia é um hobby que tenho aprendido no emprego. Costumava tirar fotos das nossas actividades, e aí comecei a interessar-me mais e a fotografar para os nossos clientes e para equipas de basquetebol. Como assistente social, tenho ideias e ângulos próprios sobre a história e sobre a fotografia.

– O que o atrai na fotografia?

Jay Yeung – Eu penso na fotografia como uma mistura de trabalho mecânico e expressão de emoções. Para mim, capturar um momento fugaz é um desafio, que corresponde à minha característica mercurial. É uma boa forma de expressar os meus sentimentos. O factor mais atraente da fotografia é que posso documentar as histórias das pessoas. Acho que também é uma forma de obter os seus ‘feedbacks’ e ver como eles se divertem com as fotos, o que está relacionado com o meu trabalho. É por isso que gosto de tirar fotos.

– Há quanto tempo fotografa? E há quanto tempo mora em Macau?

Jay Yeung – Fotografo há quase dez anos. Mas nunca estudei fotografia. Descobri tudo sozinho. Nasci em Hong Kong, mas mudei-me para Macau quando era pequeno. Passei a maior parte do tempo aqui e tenho sentimentos mais profundos por Macau.

– Que tipo de fotografia mais lhe interessa?

Jay Yeung – Eu tiro fotos principalmente de desporto, e em especial de basquetebol. Gosto de jogar basquete, mas não sou bom o suficiente para competir com os outros. É por isso que quero desenvolver o meu interesse de uma maneira diferente. O basquetebol não era um tema popular para a fotografia em Macau quando comecei, e é fantástico para os atletas serem fotografados em campo. Então comecei a tirar fotografias para várias equipas voluntariamente. Fiz muitos amigos assim e consegui evoluir muito neste meu caminho. Agora, sou um fotógrafo bastante conhecido nos jogos de basquetebol de Macau. Fora isso, também faço fotos para casamentos. E gosto de participar em competições de fotografia sobre temas relacionados com questões sociais.

É imperativo haver pessoas nas minhas fotografias. Não tenho muito interesse em paisagens ou objectos sem vida. Eu gosto das interacções humanas, das suas emoções e movimentos.

– Onde e quando captou a fotografia que lhe permitiu ganhar este concurso? O que lhe chamou a atenção naquela situação em particular?

Jay Yeung – A fotografia foi tirada por volta de Abril, no prédio San Mei On. Eu já tinha visto esta imagem muitas vezes, mas foi a minha primeira vez que a fotografei. O prédio parece-se muito com as habitações públicas de Hong Kong, onde eu morava antigamente. É difícil ver esse tipo de relação próxima e afectuosa entre as duas cidades. Há sentimentos de vizinhança à moda antiga pelos quais tenho uma forte afeição naquele edifício. Por causa da Covid-19, as pessoas ficavam em casa e passavam muito tempo a relaxar na soleira da porta. Isso lembrou-me de quantas pessoas foram forçadas a deixar os empregos – e tocou-me muito. As pessoas mostram timidez frente à câmara. Mas, de repente, um homem saiu para gozar uma brisa fresca e os diferentes tons das luzes, com cores mais ou menos quentes, eram incríveis. Então, não hesitei, apertei o obturador imediatamente.

– O que acha de Macau enquanto cidade para fotografar?

Jay Yeung – O mais especial de Macau é que já foram tiradas fotografias em toda a parte. Ao contrário de Hong Kong, onde muitos cenários fantásticos ainda não foram descobertos, a singularidade de Macau é que permite captar sentimentos diferentes em locais que já nos são familiares. Há uma sensação de cidade velha e pequena em Macau, mas ao mesmo tempo há este lado próspero dos casinos e dos hotéis. Eu diria que é mais fácil mostrar estes aspectos relacionados com a vida comum e com a disparidade entre ricos e pobres, como nesta fotografia que fiz.

– Como é que a situação do vírus afectou a sua actividade enquanto fotógrafo?

Jay Yeung – Não fez muita diferença. As pessoas ficaram em Macau por causa do vírus, por isso tive mais oportunidades de fotografar, especialmente casamentos. Como as pessoas não saem e passam mais tempo aqui, é mais fácil descobrir os lados menos comuns e inspiradores desta pequena cidade.

– Qual a melhor parte de fotografar?

Jay Yeung – Eu gosto dos momentos fugazes que capturo. Não a mudança de cenário, mas a emoção e a expressão que as pessoas têm durante a sua interacção. Esses sentimentos não estudados e essas emoções inesperadas são um verdadeiro tesouro para mim, e o que mais me interessa na fotografia.

– Quer partilhar com os nossos leitores alguns conselhos sobre fotografia?

Jay Yeung – Admiro o facto de muitos fotógrafos, principalmente os mais jovens, se dedicarem realmente a uma permanente busca de bons temas para as suas fotos. Existem muitos bons trabalhos nas redes sociais e é fácil sentirmo-nos derrotados ao vê-los, e ao aprendermos com eles. Acho que a fotografia é uma forma de expressão e de valorização artísticas. Portanto, o meu conselho é: não se compare com os outros, mas aprenda com a sua grandeza. E aprenda a apreciar a beleza do seu trabalho. Também sugiro que se reflicta como melhor usar as nossas competências técnicas. Eu faço questão de transmitir mensagens e pôr a nu as necessidades dos mais fracos através das minhas lentes e, com isso, ajudar ou tentar melhorar a nossa sociedade.