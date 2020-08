Sulu Sou apresenta lei para proteger trabalhadores que se envolvam em associações laborais

Enquanto a lei sindical não chega, Sulu Sou quer ver protegidos os direitos dos trabalhadores que se envolvam em associações laborais. Está previsto que a lei laboral vá a consulta pública em breve, mas, segundo o deputado, “desde a consulta pública até a lei ser aprovada pela AL, há um longo caminho; então temos de preencher o vazio legal durante este período”.

Não é uma lei sindical, é, sim, uma lei de protecção aos trabalhadores que se juntem a associações laborais. Sulu Sou destacou ontem, na apresentação do projecto de lei que fez chegar à Assembleia Legislativa (AL), que no seu diploma não estão previstos conteúdos “controversos”, como a negociação colectiva e o direito à greve. O projecto de lei do democrata quer preencher o vazio legal que existe até à implementação de uma lei sindical na região. O Governo apontou o terceiro trimestre do ano para lançar a consulta pública para a lei sindical, mas Sulu Sou não está optimista: “Não sabemos quantos anos teremos de esperar para que a lei seja elaborada”. O projecto de lei deu entrada na AL a 14 de Agosto.

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, indicou, em Abril, que a lei sindical iria a consulta pública até Setembro. “O Governo prometeu que iria lançar uma consulta pública no terceiro trimestre deste ano, mas até agora ainda não houve nenhuma notícia sobre esta consulta pública. Mesmo que seja lançada a consulta sobre a lei sindical, nós prevemos que não haverá nenhuma calendarização para a apresentação da proposta de lei sindical”, referiu ontem Sulu Sou. “Acreditamos que eles não querem avançar com a questão”, acrescentou.

Assim, o vice-presidente da Associação Novo Macau apresentou o projecto de lei para os trabalhadores que participam em associações laborais, cujo objectivo principal é preencher o “vazio legal” que existe, até que seja implementada a lei laboral. “De acordo com a nossa experiência, desde a consulta pública até a lei ser aprovada pela AL, há um longo caminho; então temos de preencher o vazio legal durante este período”, referiu.

Sulu Sou deixou de lado os “conteúdos controversos” da lei sindical, como a negociação colectiva e o direito à greve. “Esses conteúdos são bastante controversos e, de facto, não houve nenhuma discussão pública sobre este assunto nos últimos anos, por isso espero que a consulta pública sobre a lei sindical possa ser uma boa oportunidade para debater os conteúdos mais controversos”, justificou o democrata, explicando que a decisão foi estratégica, já que, “neste momento, devemos avançar com os conteúdos com maior consenso social; espero que o Governo e a sociedade aceitem melhor esta lei”.

OS SETE PONTOS DO PROJECTO DE LEI

Neste projecto de lei há sete pontos fulcrais. O primeiro diz que “é proibido os empregadores prejudicarem trabalhadores devido à sua participação em organizações laborais, como o despedimento, despromoção, redução de salário, etc. e, ao mesmo tempo, não podem recusar um candidato a trabalho por causa da sua participação em organizações laborais”.

O segundo ponto diz que os empregadores não podem usar a não participação nas associações laborais como cláusula de contrato de trabalho. A lei prevê também que seja proibido que trabalhadores que lutem pelos seus direitos laborais sejam prejudicados, e também é proibido que os empregadores interfiram na participação de funcionários em associações laborais.

“Os empregadores ficam proibidos de forçar os empregados a revelar informações sobre a sua participação em organizações laborais, como a que associações pertencem, que cargo ocupam, e a identidade de outros membros. Os trabalhadores também estão protegidos de serem prejudicados por não revelarem essas informações”, lê-se no quinto ponto do projecto de lei de Sulu Sou.

O sexto ponto da lei que Sulu Sou quer ver implementada diz que “se um empregador rescindir o contrato com um trabalhador que foi membro da autoridade administrativa de uma associação laboral e do conselho de supervisão ao mesmo tempo, será presumido que o fim do contrato não tem por base fundamento razoável”. Neste caso, o empregado poderá receber o dobro da compensação prevista.

O último ponto diz que, caso o empregador viole o estipulado, será multado pelas autoridades. Para os cinco primeiros pontos, Sulu Sou propõe que as sanções sejam de multas entre as 20 mil e as 50 mil patacas. Para o sexto ponto, as sanções variam entre as cinco e as dez mil patacas.

O deputado não quis antever se o seu projecto será bem-sucedido no hemiciclo, disse apenas que um dos objectivos é “aumentar a pressão sobre o Governo” para que avance com a lei sindical. “O resultado é importante, mas o processo [de discussão] também é muito importante”, acrescentou. Por fim, Sulu Sou repetiu que “esta não é uma lei sindical” e que a Associação Novo Macau vai “continuar a lutar pela legislação sindical”.