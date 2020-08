DICJ e PJ reúnem-se com concessionárias para reverem medidas de prevenção contra a epidemia

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) e a Polícia Judiciária (PJ) reuniram-se ontem com os departamentos de segurança das seis concessionárias de jogo com o objectivo de rever e aperfeiçoar continuamente as medidas preventivas e de combate à prática de crimes nos casinos, bem como de abordar as actividades criminosas advindas da pneumonia do novo tipo de coronavírus.

Na reunião, o responsável da DICJ disse que o organismo tem fiscalizado os casinos, exigindo o reforço da limpeza e da desinfecção nas instalações dos casinos. Tendo em conta que em diversas regiões do interior da China foram retomadas a emissão dos vistos individuais de viagem para Macau, Vong Chi Fu, chefe do Departamento de Inspecção de Jogos de Fortuna ou Azar da DICJ, pediu para que as concessionárias se mantenham atentas às medidas de prevenção de epidemia nos casinos, bem como para que prossigam as estratégias definidas pelo Governo, como a adopção de medidas de triagem para evitar aglomeração de pessoas, o reforço das medidas de diligência de medição de temperatura corporal dos clientes para assegurar a precisão de dados, e a manutenção do controlo rigoroso da entrada nos casinos.

Luís Leong, chefe do Departamento de Investigação de Crimes relacionado com o Jogo e Económicos, lembrou que a confirmação de qualquer caso de pneumonia de novo tipo de coronavírus nos casinos pode implicar o encerramento do recinto em causa, o que terá um impacto significativo na economia. O responsável pediu para que as concessionárias, caso verifiquem a entrada nos casinos em violação da lei por qualquer cliente, a prestação de falsas informações, ou a falsificação códigos de saúde ou de certificados de teste do ácido nucleico, notifiquem “imediatamente” a PJ ou a DICJ.