Comerciante do interior da China casou com namorada do tio para ter residência em Macau

O Ministério Público está a investigar dois casos suspeitos de casamento falso entre quatro pessoas com ligações familiares para autorização de residência em Macau. A denúncia foi feita pela Direcção dos Serviços de Identificação após descobrir uma ligação familiar em dois processos distintos de autorização de residência. O caso envolve quatro pessoas, entre as quais duas são residentes de Macau e as outras são do interior da China.

Eduardo Santiago*

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Um comerciante do interior da China casou com a namorada do tio para ter residência de Macau no mesmo mês em que a ex-mulher, de 43 anos, casou com o tio com mesmo objectivo. Os casamentos foram celebrados no interior da China no passado mês de Julho e os casos foram sinalizados este mês pela Direcção dos Serviços de Identificação durante a análise dos respectivos pedidos de autorização de residência em Macau, anunciou ontem o Corpo de Polícia de Segurança Pública em conferência de imprensa.

“O CPSP recebeu uma denúncia da Direcção dos Serviços de Identificação sobre um caso suspeito de casamento falso a envolver dois residentes de Macau e dois residentes do interior da China”, começou por explicar o porta-voz do CPSP antes de divulgar mais detalhes sobre os casais.

Segundo as informações veiculadas, um residente do interior da China de apelido Lu, de 47 anos, pediu autorização de residência depois de casar, em Julho, com uma residente de Macau de apelido Hoi, de 63 anos. Nesse mesmo mês, o tio de Lu casou com a ex-mulher do sobrinho, de apelido Huang. “Lu e Huang casaram-se na China em Novembro de 1998 e têm um filho. Divorciaram-se em Junho de 2014 e em Julho deste ano, Lu casou com a sua tia Hoi, na China, e pediram autorização de residência para Lu em Macau. Lou, o tio, também casou com Huang nesse mês, e pediram igualmente autorização de residência”, explicou o CPSP.

A Direcção dos Serviços de Identificação descobriu o caso quando tratava dos respectivos pedidos de autorização de residência e notificou o CPSP sobre o caso. “No dia 16 de Agosto, os agentes do CPSP pararam e interrogaram Lu e Huang quando tentavam entrar em Macau através das Portas dos Cerco. Os dois admitiram o crime, mas garantiram que não houve quaisquer compensações financeiras durante este processo.

De acordo com as autoridades, Lou e Hoi residem actualmente na China. O caso foi transferido ontem para o Ministério Público para investigação.

Dono de loja detido por filmar roupa interior de estudantes universitárias

O CPSP deteve no passado dia 25 de Agosto um homem de 34 anos por suspeita de devassa da vida privada na sequência de queixas apresentadas por duas estudantes universitárias. De acordo com as duas vítimas, o dono de uma loja na Estrada da Areia Preta terá utilizado um telemóvel para as filmar por debaixo das saias. “Por volta das 17h00, os agentes do CPSP foram informados por duas estudantes universitárias de que tinham sido filmadas por debaixo das saias quando estavam a fazer compras numa loja na Rua das Hortas. As duas estudantes referiram que no momento não repararam que tinham sido filmadas, mas foram avisadas mais tarde por uma testemunha que também estava na loja. Os agentes interrogaram depois o suspeito de 34 anos, residente de Macau, que admitiu o crime”, referiu o porta-voz do CPSP.

No telemóvel do arguido foi ainda descoberto um outro vídeo com o mesmo tipo de conteúdo, mas filmado no dia 21 deste mês. “O arguido disse à polícia que só tinha esses dois vídeos e os agentes não encontraram nada no seu apartamento. O arguido foi presente ao Ministério Público”, acrescentou o porta-voz do CPSP.

*com Dino Mok