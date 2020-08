Recomeça hoje a emissão de vistos de Guangdong. Senna Fernandes diz ter perspectiva “conservadora”

A directora dos Serviços de Turismo olha para a retoma da emissão de vistos individuais para toda a província de Guangdong com precaução e não faz estimativas sobre o aumento no número de visitantes a chegar a Macau. Helena de Senna Fernandes disse ainda que a exigência de quarentena a quem chega a Macau vai “continuar durante algum tempo”.

A província de Guangdong volta hoje a emitir vistos de turismo individuais para Macau. Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), disse, ainda assim, ter uma perspectiva “conservadora”. Citada pela Rádio Macau, a responsável não quis fazer prognósticos sobre o aumento de visitantes que pode resultar da medida.

À margem de uma reunião com a 2.ª comissão permanente da Assembleia Legislativa (AL) a propósito da proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros, Helena de Senna Fernandes lembrou que actualmente é mais fácil viajar no interior da China, já que não há necessidade de fazer o teste de ácido nucleico ao circular entre províncias e, além disso, é autorizada a realização de excursões. Em Macau, ainda não podem ser organizadas excursões com visitantes do interior da China.

“Ainda não temos a possibilidade de receber excursões de turistas. E por outro lado, os visitantes têm de fazer o teste de ácido nucleico. Depois desta pandemia tão séria, as pessoas receiam a possibilidade de contrair o vírus”, afirmou Senna Fernandes, acrescentando que Macau tem ainda “muito trabalho” e “muita promoção” pela frente. “Para além dos produtos turísticos, o mais importante é fazer com que as pessoas tenham confiança em viajar para Macau sem risco de contrair o vírus”, ressalvou.

Helena de Senna Fernandes não quis adiantar números de visitantes após a retoma na emissão de vistos. Disse apenas: “Não estamos a fazer previsões porque as condições são muito diferentes, comparando com antes da pandemia. Mesmo com a abertura [dos vistos individuais] de Zhuhai, no melhor dia só tivemos um pouco mais de nove mil visitantes”. Recorde-se que a cidade de Zhuhai voltou a emitir vistos de turismo individuais para Macau a 12 de Agosto.

A governante falou ainda sobre o facto de os residentes passarem a pagar 5.600 patacas caso repitam a quarentena a partir de Setembro. De acordo com a Rádio Macau, a directora dos Serviços de Turismo disse que, até agora, não se verificaram muitos casos de residentes a repetir quarentenas. “Parece que a exigência de quarentena vai continuar durante algum tempo e, por causa disso, o Governo decidiu que as pessoas que fazem a segunda quarentena têm de pagar pelos próprios meios”, justificou Senna Fernandes.

Província chave do turismo chinês em Macau inicia emissão de vistos

A província de Guangdong abriu ontem as inscrições para a emissão de vistos turísticos para Macau, suspensos desde o início da pandemia, considerados fulcrais para alavancar a economia local. A partir de hoje vão ser retomados os vistos individuais e de grupo de residentes de Guangdong para Macau, suspensos desde Janeiro, e as inscrições para o processo arrancaram ontem, informou em comunicado o Gabinete Municipal de Segurança Pública desta província. A medida vai passar a abranger todas as províncias chinesas a 23 de Setembro. A emissão de vistos já tinha sido iniciado na cidade vizinha de Zhuhai, mas agora estendeu-se a toda a província e, assim, mais de 100 milhões de pessoas passam a estar isentas de uma quarentena obrigatória de 14 dias após entrarem em Macau. O processamento dos vistos é de sete dias úteis, explicaram as autoridades chinesas. “A importância é grande, nem que seja em termos psicológicos para Macau. Já se percebeu que, com Zhuhai, o efeito na economia de Macau e em particular na indústria do jogo foi quase nulo”, afirmou à Lusa o especialista na área do jogo Pedro Cortés. O advogado frisou ainda que “resta saber se as pessoas que têm acesso aos vistos estão dispostas a vir a Macau desde já”. “Por outro lado, a questão da saúde não pode deixar de ser levada em conta. Esperar para ver parece ser o mote para os próximos tempos”, concluiu.