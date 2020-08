ONG acusam países asiáticos de racismo institucional na resposta à Covid-19

Um grupo de especialistas criticou as decisões governamentais de vários países asiáticos no combate à Covid-19 por não protegerem a população de trabalhadores migrantes no actual contexto pandémico. As críticas foram feitas durante um Webinar sobre racismo institucional nas respostas do Japão, Coreia do Sul e Hong Kong à pandemia da Covid-19.

Eduardo Santiago

As medidas implementadas por vários países asiáticos no combate à Covid-19 foram consideradas discriminatórias por diversas organizações não governamentais (ONG) de defesa dos direitos dos trabalhadores migrantes, nomeadamente no Japão, Coreia do Sul e Hong Kong. No âmbito de um Webinar sobre racismo institucional nas respostas à Covid-19, os especialistas criticaram a falta de apoio aos trabalhadores migrantes e alertaram para a “discriminação institucional” de que as minorias étnicas têm sido alvo com as medidas implementadas durante a pandemia.

“A pandemia da Covid-19 veio expor ainda mais a vulnerabilidade das populações migrantes. Na Coreia do Sul, o Governo distribuiu apoios monetários e máscaras a todos, menos aos trabalhadores migrantes e refugiados, que foram excluídos. No entanto, as mulheres estrangeiras casadas com cidadãos coreanos ou ex-mulheres de coreanos com crianças coreanas foram abrangidas pela medida. Ou seja, excluíram todos os estrangeiros com vistos de permanência a longo termo e incluíram mulheres de coreanos e residentes permanentes com mais de um ano”, disse Chulhyo Kim, especialista em direitos humanos e racismo da Jeonbuk National University, acrescentando que os trabalhadores migrantes foram o grupo social mais afectados no contexto pandémico na Coreia do Sul devido ao “racismo institucional”.

Chulhyo Kim assinalou também que o “racismo institucional” da Coreia do Sul foi evidente na questão das naturalizações, uma vez que um trabalhador migrante só pode permanecer no território um máximo de 4 anos e 10 meses. “Isto pode ser encarado como racismo institucional porque se um estrangeiro permanecer por um período de cinco anos pode, legalmente, solicitar a nacionalidade coreana ou a residência permanente na Coreia do Sul”, explicou Chulhyo Kim, assinalando depois que, nos últimos meses, o Governo de Seul implementou medidas extraordinárias para impedir que os trabalhadores migrantes possam requerer residência permanente. “Com a crise pandémica muitos trabalhadores migrantes ficaram impedidos de regressar aos seus países de origem e, para contornar a situação, o Governo da Coreia do Sul decidiu dar mais 50 dias de permanência aos trabalhadores migrantes com os vistos prestes a caducar”, referiu.

No entanto, a situação pandémica não melhorou e muitos trabalhadores não puderam regressar tendo completado os cinco anos. “Em vez de lhe darem a nacionalidade ou a residência permanente, o Governo decidiu dar-lhes um visto de trabalho sazonal, ou um visto de estadia, para impedir que pudessem estabelecer-se na Coreia do Sul. Isto é discriminação institucional”, indicou o especialista em direitos humanos e racismo da Jeonbuk National University.

Chulhyo Kim recordou ainda que, no início da pandemia, os centros de atendimento para trabalhadores migrantes foram encerrados “ao contrário de outros serviços para cidadãos nacionais, que permaneceram abertos”. “Houve também comportamentos de discriminação contra trabalhadores migrantes chineses que foram impedidos de entrar em lojas. No entanto, como não há legislação de combate à discriminação na Coreia do Sul, os casos não foram reportados à polícia, nem o tema foi discutido na imprensa”, concluiu Chulhyo Kim.

Sociedade japonesa é pouco sensível em relação à vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes

No Japão, a situação dos trabalhadores migrantes que perderam o emprego devido à situação pandémica foi ignorada pelas autoridades, alertou Makiko Ando, responsável pela Solidarity Network with Migrants Japan (SMJ), uma associação de apoio aos trabalhadores migrantes do Japão. “A sociedade japonesa não tem qualquer sensibilidade para com os trabalhadores migrantes desempregados pois consideram que não contribuem para a economia”, afirmou Makiko Ando, frisando que a posição do Governo japonês em relação a estes trabalhadores no desemprego é discriminatória: “sem estatuto legal, não há direitos”.

Para Makiko Ando, muitos destes trabalhadores “têm sobrevivido à pandemia com o apoio de associações e da caridade de comunidades religiosas”. A representante da SMJ assinalou também que os trabalhadores migrantes “estão numa situação muito complicada pois perderam o emprego ou viram o número de horas de trabalho reduzido e não conseguem pagar as despesas. Nestas circunstâncias, muitos têm a extensão dos vistos temporários em risco e o Governo não dá qualquer assistência aos trabalhadores migrantes em situação ilegal”.

Outra das críticas apontadas por Makiko Ando ao Governo japonês está relacionada com a forma como foi divulgada a atribuição de subsídios para estrangeiros. “Apesar de o Governo japonês ter dado um subsídio de 1000 dólares a trabalhadores migrantes em situação legal e aos estudantes estrangeiros, a informação não foi divulgada correctamente por todos”, afirmou Makiko Ando, acrescentando que estes benefícios não contemplam os trabalhadores migrantes em situação ilegal que perderam o emprego no contexto pandémico.

Perante as dificuldades causadas pela pandemia, a Associação Solidarity Network with Migrants Japan distribuiu um total de 285.912 dólares até 19 de Agosto por 1.236 trabalhadores migrantes. “Cada trabalhador recebeu 300 dólares para bens de primeira necessidade. Iremos prolongar a assistência até que os fundos sejam usados pois vivemos de donativos e caridade”.

Várias formas de racismo institucionalizado em Hong Kong

Segundo Phyllis Cheung, directora executiva da Hong Kong Unison, o racismo em Hong Kong tem um comportamento diferente daquilo que se assiste nos países ocidentais “uma vez que não é maioritariamente baseado na cor da pele”. Apesar de haver discriminação de nepaleses, indianos e paquistaneses na antiga colónia britânica, o racismo em Hong Kong tem várias dimensões, na opinião da responsável pela organização não governamental de defesa das minorias.

“Em Hong Kong há discriminação em várias formas, racial, de classes e a nível económica. A população de trabalhadores migrantes vive em exclusão social. No início da pandemia houve muita discriminação contra os chineses do continente. Por exemplo, houve restaurantes que se recusaram a servir clientes que não falassem cantonês ou inglês, e só serviam clientes que falassem mandarim caso fossem de Taiwan”, indicou Phyllis Cheung.

Para a directora executiva da Hong Kong Unison, a questão do salário mínimo em Hong Kong é outra das formas de discriminação. “Ao contrário dos residentes, os trabalhadores migrantes não têm direito a um salário mínimo em Hong Kong porque o Governo sempre fez questão de fazer uma distinção entre os trabalhadores residentes e os trabalhadores não-residentes de origem filipina, indonésia, indiana, nepalesa ou paquistanesa”, anotou Phyllis Cheung.

Uma das grandes dificuldades dos trabalhadores migrantes de Hong Kong no contexto de pandemia é o acesso às informações oficiais do Governo, que, na opinião de Phyllis Cheung, é outro exemplo de racismo institucionalizado. “Outro exemplo de racismo institucionalizado está relacionado com a divulgação de comunicados oficiais. Estes grupos de trabalhadores migrantes sentem-se marginalizados por não falarem a língua oficial, uma vez que não são fluentes em inglês ou cantonês. Nesta altura de pandemia, o Governo deveria providenciar as informações nas línguas dos trabalhadores migrantes”, defendeu Phyllis Cheung, frisando que os trabalhadores migrantes tiveram muitas dificuldades no acesso à informação oficial.

“Por exemplo, não sabiam que tinha direito a testes gratuitos à Covid-19 e dependem de um intermediário para o acesso a notícias, por vezes difundidas nas redes sociais e de teor falso. O Governo não fez nada para proteger estes trabalhadores. Podemos ver em Hong Kong um exercício de discriminação”, disse Phyllis Cheung, antes de dar outro exemplo de discriminação.

“Muitos destes trabalhadores migrantes estão a ser multados por ajuntamentos, uma vez que uma das medidas do Governo foi proibir aglomerações de mais de duas pessoas por causa da Covid-19. No entanto, os trabalhadores migrantes não sabiam dessa nova medida e foram multados apesar de não saberem os regulamentos. Em Hong Kong há um racismo sistémico que provém da própria história colonial do território. As minorias raciais continuam invisíveis para as autoridades. Não é um racismo aberto, mas sim um racismo institucional nas decisões governamentais”, concluiu.

Trabalhadores migrantes de Macau sentem-se discriminados no actual contexto pandémico

As medidas de combate à Covid-19 implementadas pelo Governo de Macau tiveram pouco impacto na protecção dos trabalhadores não-residentes no território, afirmou Jassy Santos, presidente da União Progressiva do Trabalho dos Trabalhadores Domésticos, em declarações ao PONTO FINAL.

“Ao contrário dos residentes locais, estamos impedidos de viajar para Hong Kong. Creio que isso é discriminatório. O Governo fornece subsídios a todos os residentes locais independentemente de estarem desempregados ou não. Já nós, que trabalhamos muito para ajudar as nossas famílias, somos totalmente esquecidos pelas autoridades no meio desta pandemia. Houve imensos trabalhadores migrantes que perderam o emprego e que não receberam ajuda financeira apesar de terem ido para casa sem receber nada”, lamentou Jassy Santos.

Já Yosa Wari Yanti, presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia, defendeu que o Governo poderia alargar as medidas de assistência aos trabalhadores não-residentes que perderam o trabalho no contexto pandémico.

“Creio que alguns trabalhadores migrantes sentem-se discriminados em Macau. Se por um lado entendemos que a Covid-19 afecta todos, por outro lado entendemos que todos os trabalhadores migrantes contribuem bastante para a economia de Macau, e no actual contexto gostaríamos que o Governo pudesse alargar as medidas de assistência a todos os trabalhadores migrantes”, disse Yosa Wari Yanti, dando como exemplo, o eventual auxílio no pagamento de rendas, alimentação ou realização do teste de ácido nucleico gratuito para “quem tenha sido afectado pelo actual contexto pandémico e que tenha perdido o seu trabalho e não tenha forma de pagar”.

Outro problema que afecta os trabalhadores não-residentes de Macau são os custos com as despesas hospitalares. “Se devíamos ter acesso mais facilitado à assistência médica neste contexto específico? Claro que sim. Não estou a falar de um tratamento especial para os trabalhadores migrantes, mas apenas que nos tratem como seres humanos com dignidade. Merecemos ser reconhecidos sem qualquer tipo de discriminação, especialmente quando há patrões que obrigam trabalhadores migrantes a lavar máscaras para que sejam reutilizadas e que os impedem de sair de casa. Outra questão está relacionada com o impedimento de podermos sair de Macau para o interior da China ou Hong Kong, creio que isso é uma medida discriminatória”, frisou Jassy Santos.