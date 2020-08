Novo ano lectivo: mais alunos, mais professores e mais amor à pátria

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) deu ontem detalhes sobre o ano lectivo 2020/2021, que vai ter início a 1 de Setembro. Mais de 85 mil estudantes vão começar o novo ano lectivo, o que reflecte um aumento de 2,8% comparativamente com o ano lectivo anterior. A DSEJ estima que haja um aumento de 0,8% no número de alunos do ensino infantil; um aumento de 4,9% nos alunos do ensino primário; e um aumento de 2,8% no número de alunos do ensino secundário. Além disso, prevê-se que o número inicial de docentes a leccionar os diferentes níveis de ensino seja de 8.038, o que representa um aumento de 0,1%, face ao ano passado.

No comunicado divulgado ontem, a DSEJ diz ainda que vai dar apoio à realização de actividades pedagógicas temáticas sobre prevenção e combate à epidemia. As autoridades vão também realizar uma reunião com os directores das várias instituições de ensino para “exigir às escolas uma aplicação rigorosa das medidas delineadas, onde se incluem a desinfecção e limpeza profunda das instalações escolares, a realização de simulacros de abertura do ano lectivo e de simulação do funcionamento da escola, bem como a definição de planos de suspensão de aulas e respectivas medidas de apoio, entre outras”.

A DSEJ já tinha anunciado que iria criar, em Dezembro deste ano, a Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau, onde vão decorrer exposições, acções de formação e exibições multimédia e audiovisuais. As escolas serão incentivadas a organizarem grupos de alunos, com diferentes características, para realização de intercâmbios no interior da China, “de modo a aumentar as oportunidades para estes alunos terem experiências pessoais e fazerem aprendizagens diversificadas, desenvolverem a sua compreensão e o sentimento de pertença à pátria”, diz a DSEJ.

A.V.