Crónicas do II Raide Macau – Lisboa (4): Despedimo-nos da RP China e primeiras impressões do Cazaquistão

Joaquim Correia

Entrámos na URSS, são 10h45: acabámos de atravessar a Fronteira da Amizade, a caminho de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão.

Os últimos quilómetros do itinerário pela China rodaram na célebre estrada nacional n.º 312, que parte de Xangai, passa em Xian e termina em Korgas, na fronteira com a URSS… num total de 5500km!

A vegetação continua rasteira, pintando de verde esta zona desértica, que se estende desde que acabaram as areias do Taklamakan, no extremo da província chinesa de Xinjiang-Uygur.

A estrada é muito boa, várias faixas de rodagem e bem sinalizada, nota-se diferença no fluir do tráfego, muito mais ordenado que do outro lado da fronteira. As ultrapassagens são anunciadas com a utilização do pisca e sinal de luzes, o que raramente acontecia anteriormente, e chega-se ao pormenor de encostar à direita para facilitar a ultrapassagem, inclusive sinalizando a manobra! São pormenores bem recebidos depois de quase 5000km de condução nas províncias chinesas. O parque automóvel também parece bem mais moderno, mas quase só se avistam viaturas de fabrico soviético (na China eram praticamente todas chinesas).

Correu tudo bem na fronteira, em ambos os lados as autoridades facilitaram a passagem. Nota-se alguma excitação entre os nossos amigos jornalistas soviéticos, o Igor e o Serguei, já se sentem em casa, contentes por não ter havido problemas com os vistos. Contactaram a Rádio Moscovo e fizeram o “ponto da situação”. Também é curioso notar que os soldados “do lado de cá” fardam mais a preceito, todos usam “botas da tropa”… o que raramente acontecia “do lado de lá”.

Reparei que na nossa última refeição na China, na cidade de Korgas, penso ter sido a primeira vez que os talheres, para além dos “pauzinhos”, incluíam garfo e faca, sem dúvida demonstrando que a fronteira é frequentemente atravessada para turismo e negócios por habitantes dos dois países vizinhos. O que já acontece desde tempos bem remotos, ou não estivéssemos numa das Rotas da Seda!

Chegámos ao Hotel Otrar, em Almaty (63 rublos o quarto), todas as nossas despesas na URSS seriam oferecidas pelas autoridades de cada república soviética, a contrapartida foi que nós (os nossos patrocinadores) pagariam todas as despesas do Igor e do Serguei na China e na Europa. Jantámos no hotel, hambúrgueres acompanhados de espumante russo, também a comida começa a ser diferente!

Ao deitar comentámos que os homens e mulheres do Cazaquistão, principalmente a partir de certa idade, engordavam bastante…

Assim termina o diário de bordo de 18 de Agosto de 1990, Huocheng – Almaty, 372 km.

Foram 24 dias no Reino do Meio, inesquecíveis, principalmente – penso ser opinião unânime dos raidistas – desde que entrámos no deserto, absorvendo experiências culturais bem diferentes das que estávamos habituados em Macau e nas regiões limítrofes. E cruzámos dois: o Gobi e o Taklamakan! Foi com emoção que nos despedimos do agora amigo Cai Shuming, guia da CIST que nos acompanhou desde que partimos de Macau.

Para além dos locais históricos e religiosos que em baixo iremos brevemente referir, tão decisivos para a evolução social e económica das diversas comunidades culturais que povoam este imenso país, é interessante relembrar que a China está a desenvolver um programa que designou por Nova Rota da Seda que, afinal, não é mais do que adaptar meios de transporte e produtos transaccionados à Rota da Seda milenar! Se antes era em camelos que transportavam sedas, especiarias e outros bens, agora são infindáveis comboios que abastecem muito do comércio europeu. Mas o ponto de partida continua a ser em Xian e o trajecto quase se sobrepõe ao nosso, quando optámos por seguir a Rota Norte: Cazaquistão, Rússia, etc.

Subimos restos da Grande Muralha e admirámos o seu ponto mais ocidental, a fortaleza de Jiayuguan; visitámos centros religiosos cavados na terra por monges budistas no século V e seguintes, nas grutas de Longmen e nas grutas dos Mil Budas de Bezeklik; adquirimos recordações em mercados muçulmanos, com vista para mesquitas de onde chamavam para as orações, entre mulheres de burcas coloridas; refrescámo-nos em oásis abaixo do nível do mar, nas depressões de Hami e Turpan; assistimos ao pôr do sol nas Montanhas Flamejantes do deserto de Taklamakan, tão contrastantes com a areia negra do vizinho deserto de Gobi; privámos com camelos no Lago Lago Sayram, onde jovens Uygurs, povo ainda essencialmente composto por nómadas, se divertiam com as nossas brincadeiras.

Não esqueceremos a forma como fomos recebidos na Biblioteca Escolar de Urumqi, capital da Região Autónoma de Xinjiang – Uygur, última instituição chinesa ligada à cultura onde divulgámos o histórico papel de Macau na aproximação entre ocidente e oriente. O fundo documental é composto por cerca de 500 mil obras em várias línguas, agora também em português! Foi muito interessante observar a vontade em saber mais por parte dos estudantes, que faziam curiosas perguntas… devidamente traduzidas pelo guia local que nos acompanhava, após esclarecimentos do técnico responsável pela biblioteca!

Apesar de termos conhecimento de algumas tensões entre este povo muçulmano (Uygurs, que se estendem até à Mongólia, nação vizinha no norte da China) e as autoridades chinesas, nada notámos nesta breve passagem. É bom lembrar que Xinjiang é povoada por 13 das 55 etnias legalmente reconhecidas na RP China!

Apenas um pequeno pormenor, que poderia ter tido consequências graves, atrasando ou mesmo impossibilitando a continuação da nossa viagem: nas Dunas de Singing em Dunhuang (província de Gansu), uma corrida desenfreada de um camelo assustado provocou a queda de dois raidistas, que não se aguentaram na “cavalgada”…

Que surpresas iremos encontrar na URSS?

