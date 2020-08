Governo garante que vai continuar a mobilizar recursos para os trabalhos contra a pandemia

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Agnes Lam, o Executivo assegurou que vai continuar a mobilizar recursos humanos para optimizar os testes de ácido nucleico, para fazer inspecções sanitárias e para melhorar o atendimento da linha verde.

Os trabalhos de prevenção da pandemia vão continuar a merecer a atenção do Governo, garantiram os Serviços de Saúde numa resposta a uma interpelação escrita apresentada por Agnes Lam em Julho. Os Serviços de Saúde vão continuar a mobilizar recursos humanos para a optimização dos testes de ácido nucleico, para realizar inspecções sanitárias e para fazer o atendimento da linha verde.

A deputada indica, na interpelação, que alguns cidadãos se queixaram de que as linhas abertas dos serviços públicos relacionadas com o combate à epidemia estavam sempre impedidas e que, por isso, não conseguiam entrar em contacto com as autoridades. “Assim, o Governo deve aumentar as linhas abertas e, caso se registe falta de mão-de-obra para o atendimento, pode ponderar a criação de postos de trabalho de curta duração ou contratar estagiários para executar esse trabalho”, sugeriu Agnes Lam.

Na resposta dos Serviços de Saúde, remetida ontem às redacções, é referido que a linha verde funciona 24 horas por dia e que todas as chamadas são atendidas por parte do pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e de seguida são transferidas para os serviços competentes conforme o conteúdo das questões. “Os Serviços de Saúde também aumentaram, de modo apropriado, o número de linhas telefónicas e adicionaram recursos humanos para apoio no atendimento com base em determinados períodos de tempo”, lê-se na resposta assinada por Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde.

Agnes Lam também perguntou aos Serviços de Saúde se os recursos humanos para os trabalhos de inspecção sanitária são suficientes, propondo que o Governo pondere criar mais postos de trabalho de curta duração ou vagas para estagiários para darem apoio aos residentes nos trabalhos de inspecção sanitária. Lei Chin Ion respondeu: “Desde o início da pandemia causada pelo novo tipo de coronavírus, os Serviços de Saúde procederam à organização e coordenação dos trabalhos internos, ao recrutamento de voluntários para a luta antiepidémica e ao aumento de pessoas por adjudicação e contratação de serviços de apoio na implementação de várias inspecções sanitárias nos postos fronteiriços”.

Na interpelação, a deputada questionava também o tempo de espera dos residentes para a realização dos testes de ácido nucleico, pedindo que fossem abertas mais vagas. A 16 de Julho, quando a deputada remeteu a interpelação ao Executivo, as autoridades tinham apenas cinco mil vagas para fazer o teste. O número de vagas foi aumentado entretanto e actualmente a capacidade é de 24 mil testes por dia.