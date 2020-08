DST vai cobrar repetição de quarentena nos hotéis a partir de Setembro

Os residentes vão ter de pagar 5.600 patacas caso façam uma segunda quarentena nos hotéis designados a partir de 1 de Setembro. A medida foi anunciada por uma representante da Direcção dos Serviços de Turismo e justificada com a necessidade de utilização do “erário público de forma racional”.

Eduardo Santiago

As despesas de hotel relacionadas com observação médica vão ser cobradas a partir de 1 de Setembro aos residentes que já tenham realizado quarentena numa das unidades hoteleiras designadas pelo Governo, anunciou ontem Betty Fok, chefe do Departamento de Promoção Turística da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), adiantando que o valor pago será de 5.600 pelos 14 dias de observação médica.

“A partir de 1 de Setembro, os residentes de Macau vão ter de pagar todas as despesas de uma eventual segunda quarentena nos hotéis designados”, começou por explicar Betty Fok na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Macau está há 148 dias consecutivos sem casos locais registados e há 59 dias sem registo de casos importados. Com 1.425 pessoas a cumprir observação médica nos hotéis designados, o território registou um aumento de 322 pessoas em quarentena entre os dias 20 e 23 de Agosto. Na conferência de imprensa de ontem, Betty Fok referiu que “todos os residentes que façam uma segunda quarentena terão de pagar 5.600 patacas a partir de 1 de Setembro”.

Sobre a implementação desta medida, um dos responsáveis dos Serviços de Saúde defendeu que o Governo tem de racionalizar o erário público “de forma racional”. “Como a quarentena precisa de mobilizar o erário público, o lançamento desta medida tem como objectivo utilizar o erário publico de forma racional. A primeira quarentena foi gratuita. Se um cidadão se deslocar depois para locais de alto risco, tem de pagar a segunda vez”, indicou Lo Iek Long, médico-adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Questionado sobre eventuais excepções de pagamento por motivos especiais, Lo Iek Long assegurou que os residentes que apresentem uma justificação de saída por motivos de “missão oficial estão isentos”, mas que todos os outros casos serão analisados individualmente. “Cada caso é um caso, e vamos verificar. Não encorajamos as pessoas a saírem de Macau neste momento. Recomendamos que fiquem nos locais considerados mais seguros, ou nas províncias mais seguras na China, só em casos especiais iremos analisar. O lançamento desta medida tem como objectivo utilizar o erário público de forma racional”, frisou Lo Iek Long.

Autoridades sem margem para aliviar medidas de prevenção

Apesar de Macau não registar novos casos há vários meses, as autoridades não equacionam um alívio nas medidas de prevenção e controlo, nomeadamente no uso de máscaras ao ar livre. “A situação epidémica de Macau está estável e queremos dar passos seguros para regressarmos à normalidade pois é importante para a recuperação económica de Macau. Uma vez que já há medidas de passagem normal nas fronteiras, continuamos a recomendar aos cidadãos para que utilizem máscaras porque há alguns riscos”, disse Lo Iek Long.

Recorde-se que os vistos turísticos para toda a província de Guangdong serão retomados a partir de amanhã. “Se os cidadãos continuarem a seguir as indicações dos Serviços de Saúde, vamos reduzir os riscos. Há sempre muitas alterações no contexto da pandemia e vamos acompanhar a situação para dar as recomendações mais adequadas”, acrescentou Lo Iek Long, frisando que “neste momento não temos grande margem para deixar de utilizar as máscaras”.

Retomada passagem fronteiriça de veículos com dupla matrícula

As restrições nas fronteiras entre Zhuhai e Macau para veículos de dupla matrícula vão ser levantadas a partir de amanhã, revelou Ian Chan Un, Chefe substituto da Direcção dos Serviços de Alfândega. “A partir das seis da manhã de 26 de Agosto será retomada a passagem de todos os veículos com dupla matrícula no Posto Fronteiriço de Hengqin e no Posto da Ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau”, começou por dizer Ian Chan Un, acrescentando que em relação à fronteira das Portas do Cerco “haverá uma triagem de veículos conforme o último número da matrícula”.

Segundo explicou o representante dos Serviços de Alfândega, os números ímpares, de 1 a 7, passam num determinado dia, enquanto que os números pares até 8 (0 incluído), passam noutro. “Não será permitida a passagem fronteiriça aos veículos pesados, enquanto que para os veículos oficiais mantêm-se as regras existentes”, disse Ian Chan Un, frisando que a apresentação do resultado negativo do teste de ácido nucleico e os respectivos códigos de saúde na passagem das fronteiras são obrigatórios.