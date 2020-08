Cidadão da China entrou em Macau para jogar com documentos falsos

Um homem de 47 anos do interior da China admitiu ter pago 21 mil renmibis para entrar clandestinamente em Macau com documentos falsos, referiu o CPSP. O cidadão chinês entrou no território com o objectivo de jogar nos casinos, mas acabou por ser detido pela polícia na posse de um BIR e de um salvo-conduto falsos. O caso foi entregue ao Ministério Público no passado dia 22 de Agosto.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve um homem de 47 anos por suspeita de entrada ilegal no território e falsificação de documentos. O cidadão do interior da China, de apelido Chen, foi interceptado por agentes do CPSP no centro da cidade no sábado à noite na posse de documentos falsos.

Segundo um porta-voz do CPSP, os agentes pediram identificação ao arguido na Calçada do Amparo e constataram que os documentos levantavam suspeitas. “O homem, de apelido Chen, apresentou aos agentes um BIR e um salvo-conduto chinês de entrada e saída da China para os compatriotas de Hong Kong e Macau (vulgarmente conhecido por Cartão para Deslocação à Pátria). Os agentes inspeccionaram os dois documentos e constataram que apresentavam alguns defeitos, e por isso suspeitaram de que seriam falsos”, indicou o porta-voz.

Os agentes encaminharam o homem para a esquadra para interrogatório e descobriram que o suspeito tinha uma proibição de entrada em Macau válida por seis anos desde Setembro de 2018 por causa de registos criminais relacionados com empréstimos e entrada ilegal no território.

Durante o interrogatório, o arguido terá confessado à polícia que, no início de Agosto, tinha conhecido um homem no interior da China que “lhe prometeu a entrada clandestina em Macau por meio marítimo mediante o pagamento de 20 mil renmibis e a produção de dois documentos falsos por 1000 renmibis”.

O homem terá confessado depois ter entrado em Macau ilegalmente no dia 19 de Agosto “com o objectivo de jogar nos casinos”. No entanto, não sabia que tinha de apresentar o resultado de teste de ácido nucleico negativo para poder entrar nos casinos e, portanto, acabou por não conseguir jogar. “O suspeito é desempregado e foi interceptado pela polícia enquanto esperava para regressar à China. O caso foi transferido ao Ministro Público no dia 24 de Agosto”, informou o porta-voz do CPSP.

PJ investiga burla telefónica no valor de 390 mil patacas

Uma residente de 22 anos apresentou queixa à Polícia Judiciária (PJ) depois de ter sido burlada em 390 mil patacas. A mulher, de apelido Ho, regressou a Macau no início do mês de Julho depois de ter concluído os estudos em Taiwan. Quando estava a cumprir a observação médica num dos hotéis designados, a vítima recebeu uma chamada telefónica de um número identificado. “Do outro lado da chamada, um homem apresentou-se como sendo funcionário da Companhia de Telecomunicações de Macau e transferiu-a para a polícia de Xangai. Um alegado agente da polícia chinesa entrou depois em contacto para a informar que estaria envolvida num caso de crime económico, nomeadamente branqueamento de capitais, por apresentar vários movimentos de grande montante na sua conta”, explicou um porta-voz da PJ.

Depois de convencer a vítima de que estava a ser investigada no interior da China, o alegado agente da polícia pediu-lhe os dados pessoais e deu-lhe indicações de que deveria depositar “todo o seu dinheiro” numa conta bancária para provar a sua inocência. Para além disso, a vítima deveria ainda “activar as funções de online banking, sobretudo a palavra-chave simultânea por mensagem”.

No dia 22 de Julho, a vítima depositou 390 mil patacas na conta indicada e forneceu “todas as passwords ao alegado agente numa página indicada”, dizendo mais tarde à PJ que “confiava muito naquele agente chinês”.

Quando soube que o dinheiro tinha sido transferido para outra conta questionou o destino da transferência. “O alegado agente respondeu-lhe que o dinheiro tinha sido transferido para uma ‘conta segura’”, indicou o porta-voz da PJ.

De acordo com a PJ, a vítima só apresentou queixa à polícia quando deixou de conseguir entrar em contacto com o alegado agente da polícia de Xangai para saber do andamento do processo. “Só depois de perder contacto com o alegado agente chinês e de falar com os familiares é que a vítima acreditou e decidiu fazer a denúncia à PJ”, indicaram as autoridades.

