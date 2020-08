Albano Martins avisa que Anima ainda não conseguiu fundos para o último trimestre

Os casinos ainda não responderam ao pedido de apoio por parte da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau e a Fundação Macau não vai dar mais subsídios. Albano Martins, antigo presidente da Anima, disse ao PONTO FINAL que não há dinheiro para os últimos três meses do ano e que a associação precisaria de cerca de três milhões de patacas.

A Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau ainda não garantiu financiamento para o último trimestre do ano. Depois de a Fundação Macau ter dado cinco milhões de patacas durante o primeiro semestre, a associação virou-se para as concessionárias dos casinos, mas ainda não obteve resposta. Albano Martins, antigo presidente da Anima, disse ao PONTO FINAL que são precisos cerca de três milhões de patacas.

“Já tentámos falar com as concessionárias, já mandámos cartas, mas o problema é que eles ainda não responderam”, disse Albano Martins, que, apesar de já não ser o presidente da sociedade protectora dos animais, vai continuar a gerir as contas da organização. “Estamos a aguardar”, acrescentou. A Anima só pediu apoio aos casinos em Julho, depois de ter recebido um subsídio total da Fundação Macau de cinco milhões de patacas.

Segundo as contas do economista, a Anima tem despesas de 788 mil patacas todos os meses e tem um fundo de 400 mil patacas garantido no banco. “Pelo menos temos de ter fundos para aguentar mais um mês, depois vem Outubro, Novembro e Dezembro. O último trimestre é sempre o trimestre da dor de barriga”, referiu.

No primeiro semestre de 2020, a Anima gastou um total de 5,3 milhões de patacas. Além dos fundos da Fundação Macau, a Anima teve ainda uma ajuda de 1,3 milhões de patacas da Wynn Resorts, “que era suposto chegar no ano anterior, mas só chegou este ano e ainda bem que só chegou este ano; ajudou a aguentar isto tudo”. Recentemente, contou Albano Martins, a Anima contou com um donativo de um “amigo chinês” que não se quis identificar no valor de 300 mil patacas.

As contas da Anima foram ainda impactadas pelo tufão Higos, que passou por Macau na semana passada. “Ficou destruído grande parte da Anima, o abrigo velho de cães e a parte dos gatos”, indicou Albano Martins. O arranjo das estruturas vai implicar uma verba de cerca de 400 mil patacas. “Vamos ter de tentar arranjar financiamento também para isso. Não vai ser pela Fundação Macau porque a Fundação Macau não dá mais dinheiro”, referiu.

“Neste momento, eu posso dizer que nós só conseguimos chegar até Setembro. Depois disso, vamos precisar de quase três milhões para esses três meses”, sublinhou Albano Martins, detalhando que o valor pedido aos casinos foi sensivelmente esse, três milhões de patacas. Albano Martins não se mostrou optimista em relação às ajudas das concessionárias de jogo: “Está muito difícil, este ano vai ser muito mais difícil por causa do coronavírus. Tenho a indicação de que poderão dar, mas menos”.

Albano Martins prepara carta para Marcelo e Costa sobre galgos em Portugal

A propósito da campanha lançada no ano passado para proibir as corridas de galgos em Portugal, Albano Martins vai endereçar uma carta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-ministro, António Costa. O activista já tinha enviado uma carta aos partidos com assento na Assembleia da República. A petição contra as corridas de galgos em Portugal conta neste momento com mais de 34 mil assinantes. “Temos 70 organizações a apoiar-nos. São de todo o mundo, EUA, Europa, China, Austrália, Irlanda, França, Portugal, África do Sul, Reino Unido, etc.”, detalhou Albano Martins. Além disso, Albano também se envolveu numa campanha norte-americana para “salvar os podengos de Portugal”: “Os EUA pediram-nos também ajuda para salvar os podengos em Portugal, que é uma raça muito similar aos galgos e greyhounds, mas com mais pêlo, e que é muito utilizada pelos caçadores, e que depois são maltratados e muitos deles morrem esfomeados”. “Eles pediram-nos ajuda e nós estamos neste momento a começar esta campanha. Eu já estou a tentar juntar as organizações todas dos EUA para nos auxiliar”, contou Albano Martins.