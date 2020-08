Sulu Sou propõe dia de homenagem a vítimas do tufão Hato e questiona prevenção

O deputado propõe criar um Dia da Prevenção das Catástrofes a 23 de Agosto, em homenagem às vítimas do tufão Hato, que há três anos fez dez mortos. Numa interpelação escrita, Sulu Sou questionou os planos de prevenção no território.

Numa interpelação escrita remetida ao Governo e divulgada ontem, o deputado pró-democracia defendeu que a efeméride poderia servir para “melhorar e consolidar continuamente a vigilância acrescida da comunidade contra catástrofes, através de exercícios de prevenção […] em larga escala”, sugerindo ainda a instalação de uma placa comemorativa no Porto Interior, a zona mais afectada pelas inundações provocadas pelo Hato, em 2017.

Para o deputado, “é importante para o público e para a próxima geração ter em mente a dolorosa lição” do tufão Hato, o pior em 53 anos a atingir Macau, provocando mais de 240 feridos e dez vítimas mortais.

Na interpelação, apresentada cinco dias depois de um novo tufão ter atingido o território, Sulu Sou questionou ainda o Executivo sobre os planos aprovados desde a passagem do Hato no sentido de reduzir o impacto das catástrofes naturais, afirmando que “o progresso da [sua] implementação e a [sua] eficácia […] são motivo de grande preocupação”.

O deputado está particularmente preocupado com a construção de novas infraestruturas de gestão das águas: “O tufão Hato expôs completamente a grave falta de infraestruturas hídricas e a vulnerabilidade da cidade a catástrofes”, pode ler-se na interpelação. “Passados três anos, entre os sete principais projectos de infraestruturas de gestão das águas, apenas dois […] têm uma perspectiva de conclusão até 2021”, uma estação de drenagem de águas pluviais e um projecto de controlo de inundações costeiras, apontou.

Recorde-se que já na passada quinta-feira, o deputado José Pereira Coutinho tinha criticado, na Assembleia Legislativa (AL), o trabalho dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) aquando da passagem do Higos. “De acordo com as informações divulgadas no dia 18 do corrente mês pelos SMG, muitos cidadãos ‘dormiram descansados’ por terem sido informados da suposta vinda de uma ‘tempestade tropical’ com possibilidades ‘moderadas’ de T8. Contudo, foram acordados de madrugada sobressaltados com um tufão violento”, disse o deputado. “É preciso muita paciência para aturar tanta incompetência na divulgação de informação meteorológica numa cidade que o Governo quer que seja inteligente”, afirmou.

A Protecção Civil registou 274 incidentes relacionados com a passagem do tufão Higos no território, sendo a maioria relacionados com quedas de árvores, janelas e outros objectos. Para este ano, as autoridades de Macau disseram prever quatro a seis tempestades tropicais no território, algumas delas podendo mesmo “atingir o nível de tufão severo ou super tufão”.

Lusa