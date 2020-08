Programa recheado de clássicos da Cinemateca ficou aquém das expectativas 

A Cinemateca Paixão vai ter como abertura o filme “Singin’ in the Rain”, realizado por Stanley Donen e Gene Kelly, seguindo-se um programa para o mês de Setembro recheado de vários clássicos. Realizadores ouvidos pelo PONTO FINAL lamentaram a falta de filmes locais no primeiro programa apresentado pela nova empresa gestora, a Companhia de Produção de Entretenimento e Cultura In Limitada, bem como a ausência da língua portuguesa no novo site da Cinemateca.

Após dois meses de hiato, e já com nova gerência, a Cinemateca Paixão vai reabrir ao público no início do próximo mês. A 1 de Setembro, o musical “Singin’ in the Rain”, realizado por Stanley Donen e Gene Kelly, vai ser o filme de abertura, seguindo-se um programa com vários clássicos.

“Otto e Mezzo” (Frederico Fellini), “The Purple Rose of Chairo” (Woody Allen), “Cinema Paradiso” (Guiseppe Tornatore), “Close-Up” (Abbas Kiarostami), “Center Stage” (Stanley Kwan), “Goodbye, Dragon Inn” (Ming-liang Tsai), “Phantom of Illumination” (Wattanapume Laisuwanchai) e “Talking in Pictures” (Masayuki Suo) são os restantes filmes incluídos na selecção intitulada “Uma carta de amor ao Cinema: Produção cinematográfica nos grandes ecrãs”.

Na programação para Setembro estão ainda incluídos “La Belle Époque” (Nicolas Bedos), “The Weasels’ Tale” (Juan José Campanella) e “Beasts Crawling at Straws” (Kim Yong-hoon), juntamente com “Buñuel in the Labyrinth of the Turtles”, na secção de animação.

“Para começar, acho que está bem. Claro que o programa poderia ter sido melhor, mas acho que é uma escolha cautelosa. É muito diferente [em relação ao passado], é outra empresa gestora, por isso já esperava que assim fosse. Espero que haja mais interacção com o público e com realizadores locais, o programa para Setembro talvez atraia mais interessados”, disse Tracy Choi ao PONTO FINAL, pedindo mais cooperação com os cineastas de Macau para se discutirem opiniões que sejam benéficas para o futuro da Cinemateca.

A também realizadora Vanessa Pimentel referiu que a programação era “um conjunto de clássicos”, pelo que não tinha “grandes comentários” sobre a selecção. Porém, lamentou a falta de informação sobre os filmes na página da Cinemateca, que também sofreu uma grande alteração em relação à versão anterior. “Já não existe língua portuguesa, e é um bocadinho triste porque é língua oficial no território. E vejo pouca informação sobre os filmes. Claramente há aqui uma diferença em relação ao que aconteceu antes e ao que está a acontecer agora, em relação à abertura e à atenção que se faz aos locais. Vamos ver, acho que ainda é cedo para falar. Temos todos expectativas, vamos ver se as nossas expectativas são superadas ou não”, disse ao PONTO FINAL.

A ausência da língua portuguesa na página oficial foi também constatada por Peeko Wong, que lamentou também a falta de informação sobre o programa. “No novo website têm apenas uma pequena sinopse, não há informação sobre os realizadores. Não fizeram uma grande promoção relativamente a este programa e o porquê de terem escolhido estes filmes, qual é o conceito em geral, será que vão fazer mais actividades durante este programa?”, questionou. “Vi o website deles e reparei que já não tinham versão em português, e acho que era muito importante para a comunidade portuguesa”, sublinhou a realizadora.

A inauguração oficial da Cinemateca Paixão está marcada para 1 de Setembro, às 18h45, seguindo-se uma breve apresentação do programa para Setembro. Às 19h30 a sala da Cinemateca vai volta a receber convidados para a exibição do musical “Singin’ in the Rain”.