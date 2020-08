Lawrence Ho antecipa recuperação longa e “gradual” do sector de jogo a partir de Setembro

Na apresentação dos resultados das operações no segundo trimestre de 2020, o presidente e director executivo da Melco Resorts and Entertainment Ltd assumiu que a recuperação do mercado de jogo em Macau não será exponencial, apesar do restabelecimento das emissões de vistos para turistas da província de Guangdong a partir de 26 de Agosto. Lawrence Ho assinalou que o regresso de turistas chineses poderá contribuir para a recuperação “gradual” do sector a partir de Setembro e que, no actual contexto pandémico, a estratégia da Melco passa pela aposta no segmento VIP.

Eduardo Santiago

A recuperação da indústria do jogo em Macau irá demorar mais tempo do que inicialmente previsto e não será de forma exponencial, alertou Lawrence Ho, presidente e director executivo da Melco Resorts and Entertainment Ltd, durante uma teleconferência com os principais accionistas da operadora de jogo em que foram apresentados os resultados do segundo trimestre de 2020. Segundo os dados divulgados por Lawrence Ho, a Melco apresentou prejuízos de 2,9 mil milhões de patacas entre Maio e Junho de 2020, quando comparado com o registo de 813 milhões patacas de lucro no segundo trimestre de 2019.

Sem registo de novos casos em Macau há vários meses, as autoridades do interior da China levantaram algumas das restrições nas fronteiras, nomeadamente o regresso da emissão dos vistos de viagem para turistas da cidade de Zhuhai a partir de 12 de Agosto e para o resto da província de Guangdong a 26 de Agosto. A 23 de Setembro, todas as províncias chinesas vão retomar a emissão dos vistos de saída para Macau. Lawrence Ho elogiou as medidas dada a importância vital do turismo de Guangdong, mas recordou também que o regresso dos turistas não será imediato, uma vez que o processo de emissão de vistos individuais demora “cerca de sete a 10 dias”.

“Esperamos que os benefícios desta reabertura comecem a fazer-se sentir já a partir de Setembro”, disse Lawrence Ho, explicando depois porque prevê que a recuperação de Macau a curto prazo será “gradual”. “Não vai ser uma recuperação exponencial ou em forma de V porque, no final de contas, vai ser como se as pessoas [do interior da China] estivessem a viajar pela primeira vez. Mesmo assim, consideramos que a recuperação será muito boa, mesmo que demore e seja mais longa do que inicialmente esperávamos”, disse o presidente e director executivo da Melco.

De acordo com Lawrence Ho, a estratégia da Melco Resorts passa pela aposta no “segmento premium de massas e no segmento VIP premium” por tratar-se de um modelo de negócio da empresa que “não depende de um grande volume de visitantes”, ao contrário do mercado de massas. “Acredito que os segmentos VIP vão ser determinantes para a recuperação do mercado de jogo em Macau”.

Já o director de operações da Melco, David Sisk, fez referência aos baixos valores registados em todos os ‘resorts’ de jogo em Macau. “Embora o número de visitas esteja agora um pouco melhor em todas as propriedades, ainda é muito leve, pois estamos a sair de um número incrivelmente baixo”, disse. De acordo com os dados dos Serviços de Estatística e Censos de Macau, o território registou a entrada de 74 mil visitantes durante o mês de Julho, uma subida de 228,1% quando comparado com os últimos meses. No entanto, Macau recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes em Julho de 2019.

Na apresentação dos resultados, a administração da Melco Resorts frisou ter implementado “estratégias rápidas de preservação da liquidez e protecção da saúde” do balanço patrimonial da empresa face ao impacto negativo da Covid-19 nas operações do grupo, nomeadamente a redução dos gastos mensais da empresa para 13,5 milhões de patacas por dia, em comparação com os 15 milhões de patacas no segundo trimestre do ano passado.

Aposta no mercado japonês é para continuar, assegura Lawrence Ho

Apesar do actual contexto pandémico, Lawrence Ho afirmou que “o compromisso a longo termo” da Melco Resorts para desenvolver um casino no Japão mantém-se. “Continuamos a acreditar que o Japão representa a melhor oportunidade de desenvolvimento de um ‘resort’ fora de Macau. Temos informação de que vários dos nossos concorrentes globais abandonaram os seus esforços para entrar no Japão, mas nós, quando entrámos nesta corrida há mais de uma década, sempre acreditámos que seria uma maratona e não uma prova de aceleração”.