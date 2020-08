Julgamento contra Las Vegas Sands adiado para 2021

O julgamento relacionado com a quebra de um acordo de parceria entre a Asian American e a Las Vegas Sands foi adiado para Junho de 2021 pelo Tribunal Judicial de Base. A empresa liderada por Marshall Hao reivindica uma indemnização de 96,4 mil milhões de patacas ao grupo de casinos norte-americano pela alegada quebra de acordo de parceria, em 2002, para uma concessão de jogo em Macau.

Eduardo Santiago

O processo judicial que opõe a Asian American à Las Vegas Sands na sequência da quebra de um acordo de parceria para uma concessão de jogo em Macau foi adiado para 16 de Junho de 2021, indicou a companhia norte-americana num relatório interno enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong na quinta-feira passada.

Segundo a informação veiculada no referido relatório, a Las Vegas Sands solicitou o adiamento do julgamento em Junho deste ano devido a “restrições de viagem e outras circunstâncias extraordinárias resultantes da pandemia de Covid-19 em curso”. O início do julgamento estava agendado para 16 de Setembro de 2020, mas o Tribunal Judicial de Base (TJB) aceitou reagendar a data para o dia 16 de Junho de 2021.

Recorde-se que a operadora de jogo norte-americana, Las Vegas Sands, vai a julgamento por causa de um processo de indemnização interposto pelo grupo Asian American Entertainment Corp (AAEC), na sequência da quebra de um acordo de parceria para uma concessão de jogo em Macau. O caso remonta a 2002, quando as duas empresas apresentaram uma proposta conjunta para uma concessão de jogo no território. Durante o processo, a Las Vegas Sands terminou o contrato de parceria que a ligava à AAEC, e aliou-se ao grupo Galaxy Entertainment para concorrer a uma concessão de jogo em Macau.

Apesar do diferendo entre as duas empresas, o Governo de Macau acabaria por atribuir uma concessão à parceria Sands-Galaxy. A empresa de Marshall Hao não se conformou com esta decisão e, em Janeiro de 2012, interpôs uma acção judicial no TJB contra a Las Vegas Sands a exigir uma indemnização de três mil milhões de patacas pelos danos causados com a quebra do acordo de parceria.

Depois de avanços e recuos no processo, o Tribunal de Segunda Instância ordenou, em 2017, para que todos os recursos fossem transferidos novamente para o TJB, onde seria concluída a colecta de provas através de cartas rogatórias, e agendado o julgamento para Setembro de 2019. No entanto, a 15 de Julho de 2019, a AAEC viu uma solicitação em tribunal ser aceite para que o valor da indemnização fosse aumentado para 96,45 mil milhões de patacas, tendo por base a estimativa dos lucros perdidos, entre 2004 e 2018, para além da reserva do direito em reivindicar os lucros até 2022, data em que a concessão de jogo da Las Vegas Sands expira em Macau.

No relatório de resultados do terceiro trimestre de 2019, a operadora de jogo norte-americana confirmou que, no início de Setembro de 2019, “o Tribunal de Primeira Instância de Macau permitiu que a AAEC aumentasse o valor de sua reivindicação”, e que a empresa liderada por Marshall Hao solicitasse o adiamento do julgamento. “A acção [judicial] de Macau está em estágio preliminar e a administração determinou que, com base nos procedimentos até o momento, actualmente não é capaz de determinar a probabilidade do resultado desse assunto ou a variedade de perda razoavelmente possível, se houver. A empresa pretende defender esse assunto vigorosamente”, pode ler-se no documento da Las Vegas Sands.