IC já concluiu regulamento administrativo sobre plano de salvaguarda e gestão do centro histórico

O Instituto Cultural (IC) adiantou que já concluiu a redacção do projecto de regulamento administrativo relativo ao plano de salvaguarda e gestão do centro histórico de Macau. Em resposta a uma interpelação de Agnes Lam, o organismo garantiu que as opiniões da sociedade relativamente ao corredor visual para a Penha foram tidas em conta.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A deputada Agnes Lam quis saber em que fase estava a elaboração do plano de salvaguarda e gestão do centro histórico de Macau e Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC) respondeu: “O IC já concluiu a redacção do projecto de regulamento administrativo e está a promover o respectivo processo legislativo”.

Na interpelação escrita apresentada por Agnes Lam, a deputada descreveu este plano de salvaguarda como “importantíssimo”, visto que o plano director e os planos de pormenor estão por concluir. A deputada pediu ao Governo para fazer o ponto de situação relativamente a este plano e perguntou se vão ser aditadas normas sobre o corredor paisagístico da Colina da Penha, “que foi alvo da atenção da população durante a consulta pública”.

Na resposta, datada de 12 de Agosto, o IC, além de garantir que a redacção do regulamento administrativo do plano de salvaguarda e gestão do centro histórico já estava concluída, adiantou apenas que o diploma vai ser apresentado ao Centro do Património Mundial da UNESCO, “para que este venha a ser publicado e executado após a apreciação pelo referido órgão”.

Mok Ian Ian recordou que, em 2018, durante o período de consulta pública, “a sociedade civil apresentou opiniões sobre a instalação dos corredores visuais da Penha, inclusivamente, o alargamento do âmbito do mesmo na direcção da Ponte Governador Nobre de Carvalho, a definição de normas explícitas do âmbito concreto de protecção e de controlo da altura máxima dos edifícios dentro do corredor visual”. “O IC tomou já como referência e aceitou as referidas opiniões, bem como a sua inclusão no conteúdo do plano de gestão”, garantiu o organismo.

Na interpelação, a deputada pediu que o Governo dialogasse “com os serviços e entidades competentes para que o plano director e os planos de pormenor se articulem com o plano de salvaguarda e gestão, por forma a evitar eventuais conflitos”. O IC respondeu que, na elaboração do plano de gestão, “fez questão de solicitar pareceres” a vários serviços públicos, entre os quais o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Gabinete para o Desenvolvimento de Infraestruturas e a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ).

“Na redacção do projecto do plano director de Macau, da competência da DSSOPT [Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes], o IC elaborou o respectivo parecer, relativo à preservação do património cultural”, indicou o organismo, acrescentando que “o projecto do plano director respeita escrupulosamente a lei de salvaguarda do património cultural e o futuro plano de salvaguarda e gestão do centro histórico de Macau”.

Por último, Agnes Lam pergunta também ao IC se o organismo dispõe de medidas para reforçar os conhecimentos dos cidadãos sobre património. Na resposta, o IC começa por dizer que se tem empenhado em “destacar e desenvolver trabalhos promocionais e de divulgação, no sentido de difundir o espírito de ‘proteger e apreciar em conjunto o nosso património mundial’, estimulando a participação da comunidade na preservação do património cultural”.

Além disso, “o IC tem proporcionado cursos de formação, palestras e actividades de intercâmbio para diferentes grupos sociais” e “faz questão de divulgar, para grupos de turistas específicos, importantes informações relativas à protecção dos edifícios do património”, diz o Executivo, concluindo que, “no futuro, o IC irá aplicar várias formas e meios para continuar a incentivar os cidadãos a tomarem conhecimento e a sensação da necessidade de preservação do precioso património de Macau, fazendo com que as características da diversidade e da coexistência cultural permaneçam e se tornem amplamente conhecidas”.