Depois de ser afastada da Cinemateca Paixão, CUT volta a oferecer cinema

Após ter perdido o concurso para a concessão da Cinemateca Paixão, a CUT volta ao activo e convida os cinéfilos de Macau para uma tarde de filmes e música. “O nosso plano é ir em frente para podermos continuar a fazer eventos ligados ao cinema”, disse ao PONTO FINAL Rita Wong, directora da associação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Chama-se “Keep Roll with CUT Film Day” e é o regresso da associação audiovisual aos eventos para cinéfilos, depois de ter perdido o concurso para a concessão da Cinemateca Paixão. Dia 30 de Agosto, na Casa Garden, pelas 17 horas, será apresentada uma retrospectiva dos cineastas locais que mostraram os seus trabalhos nos festivais organizados na Cinemateca Paixão, vai haver um número musical e haverá ainda tempo para serem exibidas duas curtas-metragens.

“A CUT Ltd. terminou a operação na Cinemateca e, no final, dissemos que íamos continuar a fazer eventos sobre cinema. Então, depois de um mês de descanso, achámos que era boa ideia organizar um dia de cinema para partilhar com as pessoas”, disse Rita Wong, directora da CUT, ao PONTO FINAL.

Para as 17 horas, está marcada uma mostra daquilo que a CUT apresentou, ao longo dos quatro anos de gestão da Cinemateca Paixão. “Como fizemos muitos festivais nos últimos anos, nós vamos mostrar aquilo que os cineastas locais têm feito nestes festivais”, referiu a responsável da CUT, acrescentando que será apresentada uma “colecção dos festivais de cinema e de filmes de Macau, fotografias tiradas por fotógrafos locais aos cineastas de Macau; é uma exibição daquilo que aconteceu nos últimos anos”.

Depois, é tempo da performance musical, pelas 19h30, que estará a cargo de Ellison Lau, “membros dos Why Oceans, também é artista musical e especialista de som para filmes”. “Ele vai apresentar a música que fez para vários filmes de Macau. Ele também vai ter um vocalista”, indicou Rita Wong.

Por fim, serão apresentadas duas curtas-metragens. “São curtas porque não queremos que as pessoas fiquem na rua durante muito tempo, é difícil durante o Verão”, justificou. Uma das curtas chama-se “This is Not The End”, e é um “filme muito bem produzido e escrito, que foi apresentado num festival em Hong Kong e recebeu o prémio de melhor argumento”, descreveu Rita Wong. A outra curta foi produzida e realizada por Penny Lam, realizador de Macau. A responsável da CUT disse que mais tarde serão dados mais detalhes sobre o evento.

Este é o primeiro evento após o afastamento da Cinemateca Paixão. “Ainda que agora não tenhamos um local físico, nós vamos trabalhando com vários parceiros e curar vários eventos divertidos e interessantes. O nosso plano é ir em frente para podermos continuar a fazer eventos ligados ao cinema”, afirmou Rita Wong.

Wong comentou ainda a programação que a In Limitada, a empresa que venceu o concurso para a Cinemateca Paixão, escolheu para reabrir o espaço: “São apresentados clássicos. São clássicos muito bons, mas claro que ao mesmo tempo esperávamos filmes novos, algo mais excitante, algo mais recente”.