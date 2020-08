Uma história sobre Macau no olhar de duas crianças

O primeiro romance bilingue para crianças publicado pela editora Mandarina conta a história do quotidiano de duas famílias de Macau provenientes de culturas tão distintas como a chinesa e a portuguesa. Com ilustrações do artista brasileiro Fernando Chan, o livro de Catarina Mesquita e Joe Tang foi publicado no dia 1 de Junho e lançado oficialmente em formato físico um mês depois.

Um passeio de domingo e o fascínio pelas ruas de Macau colocam as personagens principais da obra “Na Rua – Um livro, duas histórias sobre Macau” no caminho para a descoberta de uma cidade coabitada por estranhos e separada pela língua. Apesar da diferença cultural e do quotidiano familiar que separa Júlia e Pou, a partilha de um espaço em comum mostra como o mundo das crianças pode ir para além do olhar.

“O livro não segue um modelo de história tradicional uma vez que tem como base actividades do quotidiano”, começou por dizer Joe Tang, um dos autores da obra bilingue, em declarações ao PONTO FINAL.

De acordo com o escritor radicado em Macau, o livro pode ser lido em diferentes direcções. “Podemos lê-lo do princípio para o fim e do fim para o princípio. Há duas histórias que se juntam no meio do livro. Descreve o quotidiano de uma família portuguesa e de uma família chinesa em Macau e a forma como se relacionam essas duas vidas num espaço em comum”, referiu Joe Tang, autor da parte chinesa do quotidiano de uma família em Macau.

“A minha história é uma descrição do dia a dia de uma família chinesa em Macau. Tentei recriar um dia típico no seio de uma família chinesa. Como passam o dia com visitas aos avós, por exemplo”, afirmou

Questionado sobre a introdução de elementos pessoais no livro, Joe Tang concordou, mas apenas no sentido cultural. “Eu diria que há uma ligação à minha experiência pessoal no sentido cultural, não propriamente no sentido em que estou a descrever a minha própria família. Claro que há algumas actividades ou ideias inspiradas no meu próprio quotidiano”.

No livro, Pou passeia com a avó por vários locais emblemáticos de Macau, nomeadamente as Ruínas de São Paulo, o Mercado Vermelho ou o Jardim de Lou Lim Iok. Já Júlia percorre os mesmos locais com o pai, mas noutra perspectiva. Segundo Joe Tang, as histórias não se ligam, mas acabam por complementar-se através das ilustrações.

“Ao nível da ilustração, as duas histórias têm uma ligação pois podemos encontrar na história chinesa alguns detalhes com as personagens portuguesas, e podemos encontrar depois outros detalhes da família chinesa na história portuguesa. No aspecto dos desenhos, as duas histórias estão bem relacionadas. A premissa primária do livro são duas famílias que vivem em Macau e que são estranhas entre elas, mas que se encontram num particular momento da história”, contou.

A ideia para escrever o livro com duas personagens surgiu a Catarina Mesquita há sete anos quando a autora chegou a Macau. “O conceito do livro é ter de um pai português e uma menina portuguesa que vêm viver para Macau. Ela não nasceu cá, e saem à rua para explorar a cidade e os diferentes aspectos de Macau num passeio de domingo. Desde a calçada portuguesa aos monumentos, à arquitectura de influência portuguesa, a comida, e assim vão caminhando numa determinada direcção”, começou por explicar Catarina Mesquita em declarações ao PONTO FINAL.

A história desenrola-se a um domingo com as duas famílias a dirigirem-se para o Jardim de Lou Lim Iok. “Como é que as histórias se interligam? As duas histórias podem ser lidas de forma independente, mas depois, no centro, o fim é comum. Ou seja, eles encontram-se e o pai pergunta à Júlia o que é que ela mais gosta em Macau, e ela diz que não sabe responder, apesar de ter visto muita coisa. No Jardim de Lou Lim Iok ela chega à conclusão que o que gosta mais em Macau são as pessoas. Há um encontro entre ela e o Pou, em que os dois apercebem-se que gostam é da convivência, algo que é transversal a qualquer cultura”, disse a autora.

Um dos aspectos importantes na obra é a ilustração de Fernando Chan, um artista brasileiro com fortes ligações a Macau. “Para que o livro não morra só na primeira leitura, há o pormenor das ilustrações, em que os elementos da outra história estão sempre presentes na outra. Em primeiro plano está a Júlia e o pai, mas ao fundo, quem olhar em pormenor e fizer uma segunda leitura do livro, vê que o Pou e a avó também lá estão. As histórias estão a correr as duas em simultâneo”, completou Catarina Mesquita.

