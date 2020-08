Registados dez casos de crime de abuso sexual de crianças no primeiro semestre

Foram registados dez casos de crime de abuso sexual de crianças nos primeiros seis meses do ano, indicaram ontem as autoridades no balanço da criminalidade referente ao primeiro semestre do ano. Este número revela um aumento para o dobro deste tipo de crimes, em comparação com o mesmo período do ano passado. “Os dados mostram que este tipo de crime ocorre, maioritariamente, nas escolas e em ambiente familiar, sendo o núcleo, dos colegas da escola e professores, a origem principal dos abusadores”, indica o comunicado das autoridades.

No total, a polícia instaurou quase 4.700 inquéritos criminais entre Janeiro e Junho, o que reflecte uma descida de 32% em comparação com o ano passado. O balanço ontem divulgado mostra também que a criminalidade violenta desceu 59,8%. Também os crimes de sequestro associados ao jogo em Macau caíram 82,8% durante a pandemia. No primeiro semestre deste ano foram registados 29 casos de sequestro associado ao jogo, enquanto no mesmo período do ano passado tinham sido registados 169. Os crimes de burla e usura decresceram 83,1% e 25,1%, respectivamente, em comparação com o período homólogo de 2019. Já os crimes contra o património decresceram 38,4% e os furtos e roubos caíram para perto de metade.

Registou-se também uma queda de 42,4% dos casos de tráfico de drogas. No comunicado, as autoridades indicam que “com o desenvolvimento global da epidemia, o tráfego diário entre Macau e as cidades vizinhas foi restringido desde Março”, mas alguns grupos de tráfico de drogas transfronteiriços passaram a traficar por vias marítimas.

As autoridades justificaram estes números com o “duplo impacto da situação epidémica e do reforço contínuo das inspeções policiais”, razão pela qual se constata “uma descida dos principais tipos de crimes em Macau”.