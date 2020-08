As salas da Fundação Oriente albergam até 21 de Setembro os mais recentes trabalhos de Rui Rasquinho. Um “laboratório” sobre as possibilidades do desenho nas suas formas, técnicas e suportes. Uma indagação interior de Rasquinho que lhe trouxe “mais perguntas do que respostas”.

Depois de em Abril ter apresentado “Quem escuta um homem sentado a ouvir ao frio”, Rui Rasquinho expõe agora “Tanto limpei a caneta no papel que parece um desenho”.

Os títulos das exposições despertam uma quanta curiosidade, mas Rasquinho não se dá a grandes explicações quanto a eles. A par desse exotismo com que “baptiza” as suas obras está a reflexão sobre os limites e as possibilidades do desenho. “Este será um espaço inquisitivo sem grandes respostas”, explica o artista sobre a sua mais recente exibição.

Dessa cogitação de que o desenho não é só resultado de um casamento feliz entre papel e caneta resulta a exposição apresentada ontem na Fundação Oriente e que pode ser visitada até 21 de Setembro.

Organizada pela associação artística BABEL, a exposição ocupa as várias salas da Casa Garden que se tornam assim palco desta indagação do que é o desenho, onde pode ser ele feito, e ampliando-se para questões maiores como “O que é uma imagem? O que é a arte? O que é a autoria?”.

A curadoria da mostra é da responsabilidade de Margarida Saraiva e de Tiago Quadros, e faz parte de “New Visions”, um projecto anual de apresentação de um artista local e tem o apoio do Instituto Cultural.

DA DELICADEZA DE XUAN ÀS MÁQUINAS

Ao caminhar pela exposição percebe-se o empenho do artista plástico português na exploração de diversos suportes. Do uso do papel de xuan – conhecido pela sua textura suave e ligação à caligrafia chinesa – Rasquinho passa para materiais mais grosseiros, como madeiras e outros utilizados na construção civil dos quais se apropriou, e chega mesmo a construir máquinas que produzem novos desenhos.

Os primeiros trabalhos a serem apresentados agora na Fundação Oriente surgem na sequência do trabalho apresentado em Abril, na vila da Taipa, onde Rasquinho já havia levantado a ponta sobre esta curiosidade na ligação entre a figuração e a abstração intrínseca ao desenho. Na primeira sala, um suporte “mais tradicional” com a união do papel de xuan e a tinta a dar o pontapé de saída nesta viagem exploratória.

Numa transição para “trabalhos de definição mais complexa”, segundo a organização, os materiais de construção passam a ser as telas também nesta mostra. “O contraplacado utilizado aqui, por exemplo, é um material muito usado em Macau nas suas diferentes formas e tinha de estar presente”, explica Rasquinho. “Os desenhos nesta colecção sofrem uma evolução que chegam a parecer no fim marcas de uso do contraplacado”.

Já a peça central da mostra, segundo o artista plástico português, é uma “falsa máquina de fazer desenhos” construída a par com Rui Farinha: uma garrafa que pinga tinta da China sobre um feltro – normalmente utilizado para absorver o excedente de tinta – e que faz representações “gráficas acidentais, não autorais”.

O trabalho de Rui Rasquinho e Rui Farinha Simões nesta peça entra no mecanismo desenvolvido por baixo do feltro que recolhe o som da tinta a cair: uma espécie de sismógrafo que capta as vibrações do som e regista novas imagens. “Existem os desenhos da tinta a cair, das representações que o sismógrafo faz e dos código que o computador regista”, explica Rasquinho, fazendo perceber que o desenho pode ter então, efectivamente, vários formatos.

Alguns dos trabalhos que o artista plástico apresenta requerem o seu contínuo envolvimento: em algumas peças será necessário mudar – durante o mês e meio de mostra – o suporte quando este chegar ao ponto de saturação.

Da apresentação que foi o culminar de três meses intensivos de criação da exposição, Rasquinho faz um balanço positivo: “sinto que as coisas funcionaram. Talvez as pessoas não entendam bem a minha atitude, mas eu considero todo este brincar com os materiais desenho nas mais variadas formas.”

UMA PINTURA SEM MOLDURAS

Ao longo do seu percurso, Rui Rasquinho tem “emoldurado” e exposto a sua arte também de forma própria. Estudou Pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e na vida partilhada entre Macau e Portugal habituou o público às suas ilustrações publicadas em vários jornais e revistas, entre os quais os diários PONTO FINAL e Hoje Macau.

Ilustrou textos da obra Sun Pin, traduzidos por Rui Cascais, e deu a conhecer “a arte da guerra” através das suas representações gráficas publicadas no jornal Hoje Macau. Ilustrou um livro infantil.

A forma mais tradicional de caneta e papel, tela e tinta, fizeram parte da sua história, mas as páginas de jornais foram mais vezes o seu canvas. Já expôs directamente na parede os seus cadernos com desenhos, em Abril deste ano expôs livros desdobráveis de papel de xuan, e agora madeiras e paredes com marcas de uso são palco da sua intervenção.

O cinema de animação também é uma das suas paixões, chegando a formar-se na Fundação Calouste Gulbenkian, e aos 17 anos já havia sido autor do genérico do CINANIMA, o Festival Internacional de Animação.

A variedade de estilos de Rui Rasquinho vai desde uma vertente mais cartoon a representações mais gráficas em obras encomendadas e até mesmo ao abstracionismo, estilo esse que deixa a quem visita a exposição um convite ao questionamento: “o que é afinal um desenho?”.

C.M.