Hospital Kiang Wu vai realizar testes de ácido nucleico a partir de segunda-feira

As autoridades de Macau integraram o hospital privado na lista de postos de rastreio à Covid-19 e elevaram a capacidade diária de testes de ácido nucleico no território para 24 mil. O Hospital Kiang Wu vai cobrar 120 patacas por teste sem qualquer subsídio do Governo, assegurou Lo Iek Long.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que o Hospital Kiang Wu vai integrar a lista de postos disponíveis para a marcação de teste de ácido nucleico e que a unidade hospitalar privada terá uma capacidade de mil testes por dia a partir da próxima segunda-feira. O hospital privado irá cobrar 120 patacas pelos testes, sendo que a marcação pode ser feita a partir de hoje. O reforço da capacidade diária de rastreio à Covid-19 no território foi anunciado, em conferência de imprensa, por Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

“As marcações para a realização de testes de ácido nucleico no Hospital Kiang Wu vão começar amanhã [hoje], sendo que esta unidade hospitalar foi acrescentada à lista de opções para fazer os testes em Macau. O valor do teste é 120 patacas e o resultado será carregado para o código de saúde, sendo que os procedimentos são os mesmos”, começou por dizer o representante dos Serviços de Saúde.

Na mesma conferência, Lo Iek Long revelou que a inclusão do Hospital Kiang Wu na lista de postos disponíveis para a realização do teste vai reforçar a capacidade de rastreio do território. “A capacidade diária para os testes de ácido nucleico no Hospital Kiang Wu vai ser de mil, ou seja, Macau passa a ter a capacidade para realizar 24 mil testes por dia a partir de segunda-feira”.

Questionado sobre o valor do teste de ácido nucleico no hospital privado, Lo Iek Long assegurou que o Governo não irá subsidiar os testes no Kiang Wu. “Não há qualquer intervenção subsidiada pelo Governo na realização destes testes no Hospital Kiang Wu”. Em relação ao tipo de recolha das amostras neste hospital, o representante dos Serviços de Saúde disse que “as colectas serão feitas por nasofaríngea”.

Lo Iek Long acrescentou ainda que o hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST) requereu uma autorização para realizar testes de ácido nucleico, e que os Serviços de Saúde estão a analisar o pedido. “A MUST também requereu uma autorização para realizar os testes de ácido nucleico e estamos a analisar os requisitos. Quando tivermos esses critérios definidos, nomeadamente em relação ao tipo de equipamentos, iremos adiantar mais pormenores”.

Sobre as marcações afectadas pela passagem do Tufão Higos no território, Lo Iek Long assumiu que houve alguns residentes que não conseguiram realizar o teste de ácido nucleico, mas que, até sábado, podem dirigir-se aos postos disponíveis para fazer o teste sem ser necessário fazer uma nova marcação.

Actualmente, Macau tem três postos para a realização de testes de ácido nucleico: Centro Hospitalar Conde de São Januário, o Terminal Marítimo de Passageiros Pac On e o Fórum de Macau.

Nantang entrou para a lista de zonas de alta incidência

Macau retirou Dalian da lista de cidades consideradas de alto risco e passou a considerar Nantang como uma zona de alta incidência. A medida foi anunciada por Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença.

“Como a cidade de Dalian foi classificada como zona de baixo risco, Macau vai levantar as medidas de restrição. Em sentido inverso, a vila de Nantang, na província de Guangdong, foi classificada como zona de alta incidência” devido ao registo de cinco casos, quatro deles assintomáticos.

A medida entra em vigor às seis da manhã de hoje, o que significa que todos os visitantes da vila de Nantang, junto à cidade de Shanwei, passam a estar sujeitos a quarentena obrigatória de 14 dias à chegada a Macau.

DST anunciou cerca de mil novas vagas para viagens de helicóptero em Setembro

A chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Lau Fong Chi, anunciou cerca de mil novas vagas para as viagens de helicóptero no âmbito da campanha “Vamos! Macau!”. “Devido à elevada procura das viagens de helicóptero dos roteiros turísticos locais, vamos ter uma segunda ronda em Setembro. As viagens vão decorrer entre 1 e 22 de Setembro, com os horários de partida entre quarta-feira e domingo. As viagens de quarta-feira vão ser de noite, enquanto que as restantes serão durante a tarde. Vão ser realizadas 90 partidas e disponibilizados 1.008 lugares, sendo que a forma do sorteio será semelhante à primeira ronda. Os vencedores sorteados na primeira ronda não podem concorrer à segunda”, indicou Lau Fong Chi.